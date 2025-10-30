Nomura Real Estate Việt Nam thắng ba giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025

Nomura Real Estate Việt Nam bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ 2015 và thành lập chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào 2019. Trong 10 năm hoạt động, công ty đã bàn giao hơn 30.000 căn nhà, gồm 28.000 căn hộ và gần 3.000 nhà thấp tầng, đồng thời được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng uy tín như Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2024, Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN 2025 và Top 10 Thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương 2025.

Một trong những yếu tố làm nên dấu ấn khác biệt của Nomura Real Estate Việt Nam chính là sự hợp tác với kiến trúc sư Kengo Kuma – tên tuổi hàng đầu thế giới với triết lý thiết kế đề cao vật liệu tự nhiên, ánh sáng và sự hòa quyện giữa công trình và cảnh quan. Trong hai dự án The Komorebi và The Miyabi, Kengo Kuma không chỉ tư vấn mà còn trực tiếp lựa chọn vật liệu và định hình ngôn ngữ kiến trúc, mang đến thiết kế vừa đậm tinh thần Nhật Bản, vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa Việt Nam.

Cả hai dự án tọa lạc tại khu đô thị Vinhomes Royal Island (Đảo Vũ Yên, Hải Phòng), đánh dấu bước tiến mới của Nomura tại Việt Nam, hướng đến kiến tạo không gian sống tinh tế, cân bằng và bền vững.

Khẳng định năng lực toàn diện và tầm nhìn bền vững

Giải thưởng Best International Partner Developer minh chứng hành trình phát triển kiên định của Nomura – một nhà phát triển quốc tế có năng lực toàn diện, chiến lược dài hạn và triết lý nhân văn. Trong mỗi dự án, Nomura tập trung tạo không gian sống cân bằng, thân thiện thiên nhiên, gắn kết cộng đồng, hướng tới giá trị sống hài hòa, bền vững và thấm đẫm tinh thần Nhật Bản.

Ông Nobuaki Higashi, Tổng Giám đốc Nomura Real Estate Vietnam, chia sẻ:

"Ba giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc mang tinh hoa kiến trúc và lối sống Nhật Bản đến Việt Nam. Với phương châm gắn kết giá trị địa phương với triết lý phát triển của Nhật Bản, chúng tôi hướng đến việc biến các dự án thành những cộng đồng sống động. Chúng tôi phát triển đô thị với sự am hiểu sâu sắc về văn hóa và nhu cầu địa phương. Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo những thành phố của tương lai, nơi đáng sống, gắn kết gia đình và duy trì giá trị bền vững theo thời gian. Chúng tôi sẽ không ngừng đón nhận những thử thách mới với tất cả nhiệt huyết, để chung tay kiến tạo một Việt Nam ngày càng tươi đẹp."

Dấu mốc khẳng định cam kết của Nomura Real Estate Việt Nam trong việc kiến tạo không gian sống hài hòa và bền vững.

The Komorebi – Không gian sống đề cao sức khỏe và sự an yên

Lấy cảm hứng từ "Komorebi" – ánh nắng xuyên qua kẽ lá, The Komorebi như ốc đảo an yên giữa đô thị. Với mật độ xây dựng 12%, dự án dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan mở, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần.

Dưới bàn tay Kengo Kuma, công trình mang đậm tinh thần Nhật Bản qua vật liệu tự nhiên như đá basalt cháy, mái ngói Kawara, lam nhôm phủ film vân gỗ – vừa thẩm mỹ, vừa thích ứng khí hậu Việt Nam. Điểm nhấn là Ikigai Wellness Center với bể tắm khoáng thủy lực theo phong cách onsen Nhật Bản, xông hơi đá muối Himalaya, không gian yoga và thiền Zen; Youth Park rộng 2 ha đạt tiền chứng chỉ SITES Gold, tích hợp hồ cảnh quan, khu BBQ và khu vui chơi trẻ em. Bãi biển nhân tạo dẫn nước sông Cấm vào hiên mỗi căn biệt thự, mang đến chuẩn sống "wellness" trọn vẹn.

The Komorebi - nơi ánh sáng và thiên nhiên hòa quyện, mang đến cuộc sống an yên giữa lòng đô thị

The Miyabi – Bản hòa ca của kiến trúc và thiên nhiên

The Miyabi - nơi kiến trúc tinh tế hòa cùng thiên nhiên, kiến tạo trải nghiệm sống hoàn hảo

Nếu The Komorebi là biểu tượng ánh sáng và tĩnh tại, The Miyabi là bản hòa ca nghệ thuật sống ven sông, thể hiện tinh thần "Miyabi" – thanh nhã và tinh tế. Dự án do Kengo Kuma thiết kế, tọa lạc bên bờ sông Cấm, với 96% biệt thự và nhà liền kề sở hữu bãi biển nhân tạo.

Mỗi căn biệt thự được thiết kế tỉ mỉ với mái Kawara cong nhẹ, lam nhôm phủ film vân gỗ lấy cảm hứng từ cửa Shoji, ban công kính đón gió và ánh sáng, lối vào riêng tư – biểu trưng phong cách sống "kín đáo, giao hòa và an nhiên". Hệ tiện ích gồm khu trà đạo ven hồ, cầu gỗ đỏ, hồ cá koi, vườn tùng bách, vườn thiền, đường dạo và BBQ trong Zen Park rộng 7,5 ha, tạo môi trường sống thư thái, nơi cư dân tận hưởng giá trị tinh thần giữa thiên nhiên.

The Miyabi – kiến trúc tinh tế ven sông, vinh dự nhận giải thưởng danh giá cho thiết kế xuất sắc.

Ba giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 không chỉ là dấu mốc tự hào, mà còn khẳng định sứ mệnh kiến tạo phong cách sống Nhật Bản tinh tế, bền vững và nhân văn tại Việt Nam. Với tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững, Nomura Real Estate Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển các dự án đẳng cấp quốc tế, góp phần xây dựng cộng đồng cư dân hạnh phúc, an yên – nơi mỗi ngôi nhà là khởi đầu cho cuộc sống tốt đẹp hơn.