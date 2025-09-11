Nóng: Bách Hóa Xanh tìm mặt bằng "Bắc tiến", sẵn sàng mục tiêu 1.000 cửa hàng mỗi năm

Cập nhật trên trang Fanpage Facebook tuyển dụng của Bách Hoá Xanh thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG), chuỗi siêu thị này đang tuyển chuyên viên nam với công việc "Tìm kiếm và phát triển mặt bằng tại Miền Bắc".

Theo đó, yêu cầu của công việc là tìm kiếm và đề xuất mặt bằng kinh doanh tiềm năng; đàm phán, ký hợp đồng thuê mặt bằng; làm việc với chính quyền địa phương khi cần cũng như quản lý, theo dõi hợp đồng, xử lý phát sinh. Bách Hóa Xanh cũng treo thưởng hấp dẫn trên mỗi mặt bằng ký kết thành công.

Đây được xem là động thái mới nhất của tiến trình “Bắc tiến” của chuỗi siêu thị thuộc MWG. Tại buổi Investor Meeting quý 2/2025 vừa diên ra, Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi Bách Hóa Xanh chính thức tiến ra miền Bắc. Đồng thời vị lãnh đạo hé lộ tham vọng mở mới 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh mỗi năm kể từ năm sau.

“Bách Hoá Xanh đã chuẩn bị nền tảng vận hành, tối ưu chi phí và kiểm chứng mô hình tại miền Trung, chi phí đầu tư cho một cửa hàng mới đã giảm đáng kể so với trước. Đây sẽ là bàn đạp để mở rộng quy mô toàn quốc”, ông Linh cho hay.

Riêng trong năm 2025, MWG đặt mục tiêu mở mới 400 cửa hàng Bách Hoá Xanh. Tuy nhiên, chưa kết thúc 9 tháng đầu năm nhưng chuỗi đã vượt kế hoạch, mở thêm 414 cửa hàng với hơn 50% lượng mở mới tập trung ở miền Trung. Từ nay đến cuối năm, chuỗi bách hoá dự kiến khai trương thêm 200 cửa hàng nữa, nâng tổng số mở mới năm 2025 lên 620 cửa hàng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 7 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh đạt gần 26.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ. Động lực đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG. Quy mô chuỗi nâng lên con số 2.204 cửa hàng tính tới cuối tháng 7/2025.

IPO Bách Hóa Xanh và mục tiêu 10 tỷ USD doanh thu

Về kế hoạch IPO Bách Hoá Xanh năm 2028, ông Linh cho biết chuỗi sẽ quyết tâm IPO, tăng trưởng doanh thu thần tốc nhằm bù đắp nhanh khoản lỗ tuỹ kế, đồng thời tối ưu từ khâu sản xuất đến kho bãi, trưng bày, hậu mãi, biên lợi nhuận dự kiến ổn định ở mức 4 – 5%.

Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài khẳng định thêm, con số 10 tỷ USD doanh thu là tầm nhìn mà Bách Hoá Xanh hướng tới. Nhưng để đạt quy mô đó, chuỗi phải đa dạng hóa mô hình cửa hàng thay vì chỉ dựa vào chuẩn 150 m² hiện tại.

“ BHX sẽ phát triển nhiều mô hình linh hoạt: cửa hàng chỉ bán hàng khô, chỉ bán hàng tươi, hoặc cửa hàng mini dưới tầng trệt chung cư. Doanh thu bình quân hiện đạt khoảng 2,5 – 3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Như vậy, để chạm mốc 10 tỷ USD, BHX có thể phát triển tới mười mấy nghìn cửa hàng” , ông Tài phân tích.

Ngoài ra, một trong những hướng đi chiến lược của Bách Hoá Xanh trong thời gian tới là mở rộng mảng online. Hiện, doanh thu online chiếm khoảng 5% tổng doanh thu. Ưu thế lớn của BHX là hệ thống cửa hàng phủ khắp, giúp đơn hàng online được xử lý nhanh chóng, giảm thời gian vận chuyển.

“Chúng tôi đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu online từ 5% lên 10% trong thời gian tới. Sự kết hợp chặt chẽ giữa online và offline sẽ là lợi thế cạnh tranh then chốt của BHX trong giai đoạn tới”, ông Tài chia sẻ.

Cụ thể, Bách Hóa Xanh quyết tâm bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với ba trọng tâm chiến lược. Thứ nhất là tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ thông qua tăng tốc mở rộng đồng thời kênh offline và online và tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ.

Thứ hai là đảm bảo hàng hóa chất lượng và an toàn trên kệ thông qua tăng cường hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp uy tín sẵn sàng cam kết cùng BHX giữ vững tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và sản lượng ổn định.

Thứ ba là cải thiện lợi nhuận nhờ doanh thu tăng, tiếp tục tối ưu vận hành đến từng chi tiết, và triển khai văn hóa “Familyship” với nhà cung cấp để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả cho cả BHX và nhà cung cấp.