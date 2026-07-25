Nóng: Be bác bỏ báo cáo đã xếp hạng GSM đứng đầu thị trường giao hàng, nói số liệu GMV 'hoàn toàn sai lệch'

Be Group vừa phát đi thông tin phản hồi liên quan đến báo cáo Vietnam Two-Wheeler Express Delivery Service Market do Mordor Intelligence công bố cùng khảo sát đi kèm của Q&Me.

Trong thông tin gửi báo chí, doanh nghiệp khẳng định các số liệu về GMV (tổng giá trị giao dịch) và thị phần liên quan đến Be trong báo cáo là "hoàn toàn sai lệch, không có căn cứ thực tiễn và không đáng tin cậy".

Theo Be Group, GMV là dữ liệu vận hành bảo mật. Doanh nghiệp cho rằng việc sử dụng phương pháp khảo sát chọn mẫu (sampling) thiếu đại diện để ước tính quy mô giao dịch của một nền tảng là "sự sai lệch nghiêm trọng về mặt chuyên môn". Be cho biết bác bỏ toàn bộ thông tin trong báo cáo và khẳng định các số liệu này không phản ánh đúng thực tế vận hành của thị trường.

Ngoài việc bác bỏ các số liệu, Be Group cũng nêu ba điểm mà doanh nghiệp cho là bất cập trong phương pháp nghiên cứu và số liệu của báo cáo.

Theo doanh nghiệp, báo cáo công bố khoảng cách giữa đơn vị dẫn đầu và đơn vị thứ ba chỉ 0,66 điểm phần trăm, từ 33,7% xuống 33,04%, đồng thời thể hiện số liệu với độ chính xác tới hai chữ số thập phân. Be cho rằng đây là mức sai số nằm hoàn toàn trong biên độ sai số thống kê thông thường của bất kỳ phương pháp ước lượng nào và không đủ cơ sở để kết luận một doanh nghiệp "vượt trội" hay xác lập thứ hạng thị trường.

Điểm thứ hai được Be đề cập là điều doanh nghiệp gọi là "sự xung đột logic giữa các bộ số liệu". Theo đó, trong cùng một báo cáo, chỉ số GMV cho thấy ba nền tảng có quy mô gần tương đương, khoảng 33%, trong khi khảo sát về mức độ sử dụng thường xuyên của Q&Me lại cho kết quả chênh lệch tới 45 điểm phần trăm giữa hai nền tảng. Be cho rằng hai kết quả này "hoàn toàn không tương thích logic nếu được đo trên cùng một thị trường, tại cùng một giai đoạn".

Ở điểm thứ ba, Be Group cho rằng khảo sát được thực hiện trên 1.100 người dùng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng để đại diện cho xu hướng toàn quốc là "thiếu đại diện". Doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo "tự thu hẹp phạm vi đánh giá vào một nhóm giả định chỉ gồm ba doanh nghiệp", đồng thời "bỏ qua hàng loạt đơn vị giao hàng hai bánh quy mô lớn khác trên thị trường". Theo Be, việc này tạo ra một "chiếc bánh thị phần giả định" để chia đều khoảng 33%, từ đó "làm sai lệch tổng quy mô và bản chất thực tế của toàn ngành giao vận".

Từ những nội dung trên, Be Group cho rằng kết quả của báo cáo "không phản ánh thực tế thị trường, mà chỉ phản ánh cách đơn vị nghiên cứu định nghĩa và thu thập dữ liệu thiếu chuẩn mực". Doanh nghiệp cũng cho biết các chỉ số vận hành và kết quả kinh doanh được Be công bố chính thức "cho thấy một bức tranh khác về năng lực của doanh nghiệp".

Trong thông cáo, Be Group cho biết tin rằng các đánh giá về thị trường chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng dữ liệu minh bạch, phương pháp luận có thể kiểm chứng và được áp dụng nhất quán đối với tất cả doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cho biết sẵn sàng trao đổi với các tổ chức nghiên cứu độc lập về phương pháp đo lường nhằm phản ánh khách quan và đầy đủ hơn thực trạng của thị trường.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng khi xuất hiện các thông tin sử dụng số liệu chưa được Be Group xác nhận có thể gây hiểu nhầm về quy mô và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác tài xế và các đối tác trong hệ sinh thái", đại diện Be Group nhấn mạnh.

Trước đó, báo cáo Vietnam Two-Wheeler Express Delivery Service Market của Mordor Intelligence cho biết Green SM Express chiếm 33,7% tổng giá trị giao dịch (GMV) trong nhóm ba nền tảng giao hàng bằng xe hai bánh được so sánh trong tháng 6/2026, cao hơn Grab (33,26%) và Be (33,04%). Báo cáo cũng ghi nhận Green SM Express dẫn đầu về chất lượng dịch vụ với 9,2/10 điểm và độ phủ mạng lưới trong nhóm các nền tảng được đánh giá. Khảo sát của Q&Me với 1.100 người dùng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng cho thấy Green SM Express là ứng dụng giao hàng được sử dụng thường xuyên nhất với tỷ lệ 52%, cao hơn Grab (41%) và Be (7%).



