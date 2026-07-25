Mảng tiền điện tử tạo ra nhiều việc làm hơn sản xuất cà phê, thuốc lá tại Mỹ

Để so sánh số lượng việc làm này, báo cáo đã so sánh với các ngành công nghiệp quen thuộc. 34.000 người lao động trực tiếp trong ngành tiền điện tử hiện nhiều hơn ngành sản xuất cà phê và trà, vốn chỉ hỗ trợ 28.400 việc làm tại Mỹ, hay 10.600 việc làm của ngành thuốc lá.

Báo cáo cũng cho thấy mức lương trung bình cho một công việc liên quan đến tiền điện tử là 133.000 USD/năm, cao hơn gấp đôi mức trung bình quốc gia là 64.000 USD.

Báo cáo xếp hạng mức trung bình này cao hơn các lĩnh vực có mức lương cao khác, liệt kê công nghệ thông tin ở mức 104.000 USD và sản xuất ở mức 76.000 USD. Ngoài ra, trong tổng đóng góp kinh tế 55 tỷ USD, khoảng 31 tỷ USD là thu nhập của người lao động.

Dấu ấn kinh tế rộng lớn hơn

Báo cáo cho thấy mỗi việc làm trực tiếp trong lĩnh vực tiền điện tử hỗ trợ thêm 6 việc làm khác trong toàn bộ nền kinh tế. Điều đó nâng tổng số việc làm được hỗ trợ lên 232.000 việc làm vào năm 2026.

Tổng số này bao gồm cả việc làm trực tiếp, gián tiếp và do tác động lan tỏa, chứ không chỉ là tiền lương của các công ty tiền điện tử. Các ngành công nghiệp cung ứng chiếm 75.000 vị trí, trong khi chi tiêu của người lao động bổ sung thêm 123.000 việc làm khác.

Sự phân bố không đồng đều. California, New York và Texas chiếm 60% số việc làm trong lĩnh vực tiền điện tử tại Mỹ, tiếp theo là Washington và Bắc Carolina. Các tiểu bang vùng Trung Tây chiếm hơn 17.000 vị trí.

Nhìn chung, tầm ảnh hưởng kinh tế của tiền điện tử hiện nay đã mở rộng ra ngoài phạm vi giao dịch, tác động đến tiền lương, các ngành công nghiệp cung ứng và chi tiêu hộ gia đình trên khắp cả nước.

Theo Trading View, giá Bitcoin sáng 25/7 dao động quanh mức 64.000 USĐ, giảm gần 0,2% trong 24h qua, nhưng tăng gần 5% trong 1 tháng qua.



