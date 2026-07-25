6 tháng đầu năm, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng

Tại Hội thảo “Giải pháp phát triển đồng bộ thị trường vốn”, ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở rộng mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Theo ông Hà Duy Tùng, năm 2026 là năm đầu của giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030, tạo nền tảng để Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô duy trì đà tích cực, thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc.

Đến ngày 30/6/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025, tương đương 82,6% GDP ước tính năm 2025. Thị trường hiện có 54 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó 4 doanh nghiệp đạt giá trị vượt 10 tỷ USD.

Ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quy mô thị trường trái phiếu niêm yết đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, tương đương 22,1% GDP. Tổng giá trị vốn huy động qua cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt 325.300 tỷ đồng, tăng 15,83% so với cùng kỳ năm 2025.

“ Thị trường chứng khoán ngày càng khẳng định vị thế không thể thay thế, là kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế ”, ông Hà Duy Tùng nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn chủ sở hữu và huy động vốn trung, dài hạn thông qua phát hành trái phiếu để đầu tư hạ tầng, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất mà không chịu áp lực trả nợ gốc trong ngắn hạn. Đồng thời, sự phát triển của thị trường góp phần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và hạn chế rủi ro mang tính hệ thống.

Ở góc độ xã hội, thị trường chứng khoán là kênh chuyển hóa nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư thành nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh, qua đó giúp người dân cùng chia sẻ thành quả tăng trưởng của doanh nghiệp.

“ Không thể có một nền kinh tế phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh ”, ông Tùng nói.

Một nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặc biệt nhấn mạnh là việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 10/2025, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo một số dự báo, việc nâng hạng có thể giúp Việt Nam thu hút hàng tỷ USD từ các quỹ chỉ số và quỹ đầu tư chủ động. HSBC và Ngân hàng Thế giới ước tính thị trường Việt Nam có thể thu hút khoảng 8-10 tỷ USD trong dài hạn.

Tuy nhiên, ông Hà Duy Tùng cho rằng ý nghĩa lớn nhất của nâng hạng không chỉ nằm ở dòng vốn ngoại, mà còn ở động lực thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường.

Để duy trì vị thế thị trường mới nổi và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn, cơ quan quản lý phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý những gì kiểm soát được” sang “kiến tạo phát triển và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế”. Đồng thời, thị trường cần tiếp tục xử lý các điểm nghẽn về ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài, công bố thông tin bằng tiếng Anh và thủ tục mở tài khoản.

“ Nâng hạng thị trường chứng khoán không phải là cái đích cuối cùng, mà là đòn bẩy chiến lược để xây dựng một thị trường vốn chuyên nghiệp, minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực tài chính toàn cầu ”, ông Hà Duy Tùng khẳng định.