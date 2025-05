NÓNG: Chính thức tước vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế!

Chiều 28/5, Fanpage chính thức của tổ chức Miss Grand International bất ngờ đưa ra thông báo cực nóng liên quan đến việc tước vương miện của Hoa hậu đương nhiệm. Theo đó, Tổ chức Miss Grand International xác nhận đã bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế của Rachel Gupta vì lý do cô không hoàn thành vai trò, trách nhiệm trong thời gian đảm đương ngôi vị. Tổ chức này còn đưa thông báo rằng Rachel Gupta phải trả lại vương miện trong 30 ngày tới. Hiện tại, người thay thế vị trí của Rachel Gupta chưa được công bố.

Cụ thể, trên Fanpage Miss Grand International thông báo: "Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) chính thức thông báo chấm dứt danh hiệu của Hoa hậu Rachel Gupta – đương kim Miss Grand International 2024 – với hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra sau khi cô Rachel Gupta không hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tham gia các dự án bên ngoài mà không có sự cho phép từ tổ chức, và từ chối tham gia chuyến công tác đã được lên lịch đến Guatemala.

Do đó, tổ chức đã quyết định thu hồi danh hiệu của cô ngay lập tức. Kể từ nay, Rachel Gupta không còn được phép sử dụng danh hiệu hay đội vương miện của Miss Grand International 2024. Chúng tôi yêu cầu vương miện được gửi trả lại về văn phòng chính của MGI trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo này".

Ban tổ chức Miss Grand International tước vương miện của đương kim Hoa hậu, đây là sự việc gây sốc trong giới sắc đẹp

Đáng nói, cùng thời điểm tổ chức cuộc thi đưa ra thông báo thì Hoa hậu Rachel Gupta cũng có bài đăng làm bùng nổ drama. Cụ thể, cô cho biết đã tự nguyện từ bỏ vương miện, vì không thể tiếp tục chịu đựng môi trường độc hại và cách đối xử thiếu công bằng từ tổ chức Miss Grand International. Người đẹp Ấn Độ chia sẻ cảm giác thất vọng sâu sắc sau đăng quang, khi những lời hứa từ ban tổ chức không được thực hiện. Rachel Gupta c khẳng định quyết định này không dễ dàng, nhưng là cần thiết để bảo vệ danh dự và sức khỏe tinh thần của bản thân. Cô tuyên bố sẽ đăng video công khai toàn bộ sự thật trong vài ngày tới, đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ.

Theo đó, trên trang cá nhân gần 1,5 triệu người theo dõi, mỹ nhân đến từ Ấn Độ bức xúc đăng đàn: "Những tháng sau khi đăng quang lại là quãng thời gian đầy thất vọng – với những lời hứa bị phá vỡ, sự đối xử bất công và một môi trường độc hại mà tôi không thể tiếp tục im lặng chịu đựng thêm. Quyết định này không hề được đưa ra dễ dàng. Trong vài ngày tới, tôi sẽ công bố một video đầy đủ để chia sẻ mọi chi tiết phía sau hành trình khó khăn này".

Hoa hậu Rachel Gupta cũng bày tỏ bức xúc vì bị thất hứa, đối xử ngược đãi sau khi đăng quang

Rachel Gupta là người đẹp đến từ Ấn Độ, từng khiến truyền thông quốc tế chú ý khi đăng quang Miss Grand International 2024. Sinh năm 2004, Rachel sở hữu chiều cao 1m78 cùng thần thái sắc sảo, phong thái hiện đại. Trước khi bước lên đỉnh cao danh vọng, cô từng giành danh hiệu Miss Super Talent of the World 2022 tại Paris và sau đó đoạt vương miện Miss Grand India 2024, cùng loạt giải phụ ấn tượng như "Best in Ramp Walk", "Miss Top Model"… Rachel được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm người mẫu, bản lĩnh sân khấu và khả năng giao tiếp tự tin.

Trong top 5 Hoa hậu Hoà bình Quốc tế hiện tại đã có 2 người bị tước ngôi vị. Trước đương kim Rachel Gupta, thì tổ chức từng tước vương miện Á hậu 2 Thae Su Nyein vì lý do cô này bị phát hiện những hành vi không phù hợp, đồng thời vi phạm nhiều quy định của cuộc thi.