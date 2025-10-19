Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Con trai nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mango là nghi phạm trong cái chết của cha

19-10-2025 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Nóng: Con trai nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mango là nghi phạm trong cái chết của cha

10 tháng trước, tỷ phú sáng lập thương hiệu Mango bị rơi xuống vách đá tử vong khi đang đi cùng con trai.

Nóng: Con trai nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mango là nghi phạm trong cái chết của cha- Ảnh 1.

Tờ NYdailynews đưa tin, con trai của Isak Andic – tỷ phú quá cố và là nhà sáng lập đế chế thời trang Mango – hiện đang bị điều tra liên quan đến cái chết của chính cha mình. Việc này xảy ra sau gần 10 tháng ông trùm thời trang này rơi xuống vách đá ở Tây Ban Nha.

Theo tuyên bố của Toni Ruiz, Giám đốc điều hành Mango, Isak qua đời trong một “tai nạn” vào ngày 14/12/2024. Khi đó, ông đang đi bộ đường dài cùng con trai cả, Jonathan Andic, 44 tuổi, tại dãy núi Montserrat gần Barcelona, thì bị trượt ngã hơn 320 feet (gần 100 mét) xuống vực và tử vong – tờ The Times đưa tin. Hai cha con được cho là đang đi dọc theo cung đường Les Feixades, một tuyến leo núi nổi tiếng nối hang động Salnitre ở Collbato với tu viện Montserrat, thì bi kịch xảy ra.

Ban đầu, cảnh sát kết luận đây là một tai nạn, nhưng hiện nay họ đã mở cuộc điều tra đối với người con trai Jonathan vì nghi ngờ tội danh giết người, theo tờ El País, trích dẫn “nhiều nguồn tin có hiểu biết về quá trình điều tra”. Jonathan – người duy nhất có mặt cùng cha tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc – đưa ra lời khai “mâu thuẫn” trong hai lần lấy lời khai riêng biệt, khiến cảnh sát nảy sinh nghi ngờ, theo El País.

Nóng: Con trai nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mango là nghi phạm trong cái chết của cha- Ảnh 2.

Do đó, lực lượng Mossos d’Esquadra – tức cảnh sát vùng Catalonia – đã được giao nhiệm vụ kiểm tra thêm các bằng chứng bổ sung, bao gồm nội dung trên điện thoại di động của Jonathan, theo El País.

Một đại diện của gia đình Andic phát biểu với Reuters, khẳng định Jonathan vô tội và cho biết gia đình vẫn đang hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

“Gia đình Andic chưa từng và sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về cái chết của ông Isak Andic”, tuyên bố nêu rõ. “Gia đình mong muốn thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình điều tra đang diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng. Gia đình tin tưởng rằng quá trình này sẽ sớm kết thúc và sự vô tội của Jonathan Andic sẽ được chứng minh”.

Trên trang web chính thức của Mango, Jonathan Andic hiện vẫn được liệt kê là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông phụ trách giám sát bộ phận Truyền thông & Hình ảnh, đồng thời đứng đầu mảng Thiết kế nội thất và Quản lý xây dựng của tập đoàn.

Về phần Isak Andic, ông là người khai sinh thương hiệu Mango với cửa hàng đầu tiên tại Barcelona vào năm 1984. Tính đến thời điểm qua đời, ông sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,5 tỷ USD. Từ một cửa hàng nhỏ, Mango đã phát triển thành đế chế thời trang với hơn 2.900 cửa hàng trên toàn cầu, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong nửa đầu năm 2025, Mango ghi nhận doanh số tăng 12% và khai trương thêm 78 cửa hàng mới trên toàn thế giới.

Theo: NYdailynews

Tỷ phú sáng lập Mango ngã tử vong khi leo núi

PV

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
mango, tỷ phú

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơn sốt vàng toàn cầu: Lộ diện những ‘tay to’ gom vàng lớn nhất, FOMO đu đỉnh với các tính toán chiến lược

Cơn sốt vàng toàn cầu: Lộ diện những ‘tay to’ gom vàng lớn nhất, FOMO đu đỉnh với các tính toán chiến lược Nổi bật

Tránh rủi ro từ lệnh trừng phạt, đồng minh thân cận của Moscow siết chặt kiểm soát biên giới, hàng nghìn xe tải chở hàng hóa từ Trung Quốc tới Nga tắc nghẽn nghiêm trọng

Tránh rủi ro từ lệnh trừng phạt, đồng minh thân cận của Moscow siết chặt kiểm soát biên giới, hàng nghìn xe tải chở hàng hóa từ Trung Quốc tới Nga tắc nghẽn nghiêm trọng Nổi bật

Pin lithium bốc cháy, máy bay Trung Quốc phải hạ cánh khẩn cấp

Pin lithium bốc cháy, máy bay Trung Quốc phải hạ cánh khẩn cấp

18:29 , 19/10/2025
Nổi tiếng là quốc gia "giàu có, văn minh", sao Hàn Quốc vẫn có nhiều người bị lừa sang Campuchia như thường?

Nổi tiếng là quốc gia "giàu có, văn minh", sao Hàn Quốc vẫn có nhiều người bị lừa sang Campuchia như thường?

18:10 , 19/10/2025
Cháy lớn tại tòa tháp thương mại giữa trung tâm Hong Kong (Trung Quốc)

Cháy lớn tại tòa tháp thương mại giữa trung tâm Hong Kong (Trung Quốc)

17:29 , 19/10/2025
Campuchia tổng tấn công tội phạm mạng: Triệt phá 'ổ lừa tình – lừa tiền' quốc tế giữa thủ đô Phnom Penh

Campuchia tổng tấn công tội phạm mạng: Triệt phá 'ổ lừa tình – lừa tiền' quốc tế giữa thủ đô Phnom Penh

16:54 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên