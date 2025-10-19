Nóng: Con trai nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mango là nghi phạm trong cái chết của cha

Tờ NYdailynews đưa tin, con trai của Isak Andic – tỷ phú quá cố và là nhà sáng lập đế chế thời trang Mango – hiện đang bị điều tra liên quan đến cái chết của chính cha mình. Việc này xảy ra sau gần 10 tháng ông trùm thời trang này rơi xuống vách đá ở Tây Ban Nha.

Theo tuyên bố của Toni Ruiz, Giám đốc điều hành Mango, Isak qua đời trong một “tai nạn” vào ngày 14/12/2024. Khi đó, ông đang đi bộ đường dài cùng con trai cả, Jonathan Andic, 44 tuổi, tại dãy núi Montserrat gần Barcelona, thì bị trượt ngã hơn 320 feet (gần 100 mét) xuống vực và tử vong – tờ The Times đưa tin. Hai cha con được cho là đang đi dọc theo cung đường Les Feixades, một tuyến leo núi nổi tiếng nối hang động Salnitre ở Collbato với tu viện Montserrat, thì bi kịch xảy ra.

Ban đầu, cảnh sát kết luận đây là một tai nạn, nhưng hiện nay họ đã mở cuộc điều tra đối với người con trai Jonathan vì nghi ngờ tội danh giết người, theo tờ El País, trích dẫn “nhiều nguồn tin có hiểu biết về quá trình điều tra”. Jonathan – người duy nhất có mặt cùng cha tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc – đưa ra lời khai “mâu thuẫn” trong hai lần lấy lời khai riêng biệt, khiến cảnh sát nảy sinh nghi ngờ, theo El País.

Do đó, lực lượng Mossos d’Esquadra – tức cảnh sát vùng Catalonia – đã được giao nhiệm vụ kiểm tra thêm các bằng chứng bổ sung, bao gồm nội dung trên điện thoại di động của Jonathan, theo El País.

Một đại diện của gia đình Andic phát biểu với Reuters, khẳng định Jonathan vô tội và cho biết gia đình vẫn đang hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

“Gia đình Andic chưa từng và sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về cái chết của ông Isak Andic”, tuyên bố nêu rõ. “Gia đình mong muốn thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình điều tra đang diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng. Gia đình tin tưởng rằng quá trình này sẽ sớm kết thúc và sự vô tội của Jonathan Andic sẽ được chứng minh”.

Trên trang web chính thức của Mango, Jonathan Andic hiện vẫn được liệt kê là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông phụ trách giám sát bộ phận Truyền thông & Hình ảnh, đồng thời đứng đầu mảng Thiết kế nội thất và Quản lý xây dựng của tập đoàn.

Về phần Isak Andic, ông là người khai sinh thương hiệu Mango với cửa hàng đầu tiên tại Barcelona vào năm 1984. Tính đến thời điểm qua đời, ông sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,5 tỷ USD. Từ một cửa hàng nhỏ, Mango đã phát triển thành đế chế thời trang với hơn 2.900 cửa hàng trên toàn cầu, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong nửa đầu năm 2025, Mango ghi nhận doanh số tăng 12% và khai trương thêm 78 cửa hàng mới trên toàn thế giới.

Theo: NYdailynews