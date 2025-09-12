Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sử dụng shisha, phát ngôn lệch chuẩn, Độ Mixi bị mời lên Công An Hà Nội

12-09-2025 - 06:22 AM | Xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Sử dụng shisha, phát ngôn lệch chuẩn, Độ Mixi bị mời lên Công An Hà Nội- Ảnh 1.

‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an

‎Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

‎Công an thành phố Hà Nội đề nghị các KOL, KOC, influncer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL, kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

