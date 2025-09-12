Sử dụng shisha, phát ngôn lệch chuẩn, Độ Mixi bị mời lên Công An Hà Nội

‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an

‎Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

‎

‎Công an thành phố Hà Nội đề nghị các KOL, KOC, influncer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL, kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.