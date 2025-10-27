Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NÓNG: Đèo Đại Ninh bị sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 28B chia cắt hoàn toàn

27-10-2025 - 20:38 PM | Xã hội

Sạt lở đất trên đèo Đại Ninh đã làm tắc nghẽn giao thông giữa Phan Thiết - Đà Lạt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp để thông tuyến.

Chiều 27-10, một vụ sạt lở đất đá lớn đã xảy ra tại km45+300, Quốc lộ 28B (đoạn đèo Đại Ninh) thuộc xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Hàng chục mét mặt đường bị vùi lấp bởi khối lượng lớn đất, đá và cây cối đổ ập từ sườn đồi xuống, khiến giao thông qua lại tuyến đường này bị đình trệ nghiêm trọng.

NÓNG: Đèo Đại Ninh bị sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 28B chia cắt hoàn toàn- Ảnh 1.

Đất đá sạt lở trên đèo Đại Ninh. Ảnh: DT

Tại hiện trường, các phương tiện ô tô và xe máy ùn ứ kéo dài, hoàn toàn không thể di chuyển. Người đi bộ buộc phải khó khăn vượt qua đống đất đá để qua lại. 

NÓNG: Đèo Đại Ninh bị sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 28B chia cắt hoàn toàn- Ảnh 2.

Xe múc được huy động đến xử lý hiện trường. Ảnh: Duy Tuấn

Nhiều tài xế đã kịp thời quay đầu xe để tìm hướng đi khác khi nhận được tin báo.

CLIP: Sạt lở nghiêm trọng trên QL28B qua đèo Đại Ninh, giao thông tê liệt

Ngay sau sự cố, đơn vị thi công dự án cải tạo QL28B đã nhanh chóng điều động máy móc và nhân lực đến hiện trường để khẩn trương khắc phục. Cùng với đó, người dân địa phương cũng tích cực chung tay hỗ trợ dọn dẹp, thông đường.

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

