Nóng: Do Kwon nhận tội sau thảm họa Terra - một trong những cú sập kinh hoàng nhất trong lịch sử tiền số khiến thị trường “bốc hơi” khoảng 40 tỷ USD

Vào ngày 12 tháng 8 năm 2025, một bước ngoặt pháp lý quan trọng đã diễn ra tại tòa án liên bang New York khi Do Kwon, nhà sáng lập Terra và cựu CEO Terraform Labs, chính thức nhận tội theo hai cáo buộc: mưu đồ lừa đảo và gian lận liên quan đến thảm họa Terra — một trong những cú sập kinh hoàng nhất trong lịch sử tiền số khiến thị trường “bốc hơi” khoảng 40 tỷ USD.

Thảm họa xảy ra vào năm 2022 khi stablecoin TerraUSD (UST), vốn được quảng bá là liên kết 1:1 với USD, sụp đổ hoàn toàn cùng token Luna. Khi đó, hệ sinh thái tiền số do Do Kwon dẫn dắt mất đi hàng chục tỷ đô la đầu tư toàn cầu, kéo theo ‘mùa đông lạnh lẽo’ cho thị trường tiền số.

Bản khởi kiện ban đầu vào tháng 3/2023 cáo buộc Kwon liên quan đến nhiều tội danh: gian lận chứng khoán, gian lận hàng hoá, gian lận đường dây điện tử và âm mưu rửa tiền. Khi được dẫn độ từ Montenegro vào cuối năm, ông liên tục tuyên bố mình “không có tội” trong các phiên xử.

Tuy nhiên mới đây, tại phiên xử trước thẩm phán Paul Engelmayer, Do Kwon chấp nhận thỏa thuận nhận tội. Trong lời khai, ông thừa nhận đã lừa dối nhà đầu tư, tạo ra ảo giác ổn định giả để thu hút mọi người.

Theo thỏa thuận, Tổng chưởng lý Jay Clayton cho biết chính quyền liên bang đề nghị mức án không quá 12 năm tù, mặc dù mức án tối đa theo luật định có thể lên tới 25 năm. Kwon đồng ý bị tịch thu hơn 19 triệu USD tài sản liên quan và từ bỏ mọi quyền lợi trong Terraform.

“Tôi đã thực hiện các tuyên bố sai lệch về cách thức TerraUSD hoạt động. Đó là hành động sai trái, và tôi xin lỗi vì đã lừa dối cộng đồng Terra”, Do Kwon nói.

Câu hỏi lớn nhất đặt ra là vì sao Do Kwon nhận tội vào lúc này?

Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến quyết định của nhà sáng lập Terra. Theo hồ sơ tòa án, các công tố viên Mỹ đã thảo luận một số vấn đề liên quan với luật sư của Do Kwon. Thỏa thuận này có thể giúp cựu CEO được tuyên nhẹ tội trong phiên tòa tiếp theo.

Quay trở lại hồi năm 2019, một sự phấn khích tột độ đã xuất trên thị trường liên quan đến stablecoin TerraUSD (UST). Khởi nguồn cho sự phấn khích này và cũng là lý do khiến Terra nhanh chóng trở thành blockchain lớn thứ hai trong lĩnh vực Defi thoạt nghe có vẻ khá “trần tục”: lời hứa về một loại tiền số siêu việt có giá 1 USD. Vâng chính xác là 1 USD, không hơn không kém. Tuy nhiên, trong một thế giới tiền số đầy biến động, điều này không hề dễ dàng chút nào.

Mục tiêu cuối cùng của Terra là tạo ra một đồng Stablecoin đáng tin cậy có giá 1 USD - thứ được kỳ vọng có thể vượt qua mọi chính phủ, ngân hàng hay bất kỳ quy định nào. Nó được coi như một “nơi trú ẩn” để tránh những biến động rủi ro lớn trên thị trường, trong khi các đồng tiền số truyền thống thường chỉ được giao dịch trên sàn Coinbase và FTX, đồng thời phải tuân thủ đủ các quy tắc giống như ngân hàng và công ty môi giới.

Cú lừa bắt đầu từ đó. Mọi thứ sụp đổ sau khi đồng tiền này mất giá trị.

Do Kwon, cùng 5 đối tượng khác, cũng nằm trong danh sách bị bắt giữ theo lệnh tòa án. Theo một văn phòng công tố quận tại Seoul, những người này bị cáo buộc vi phạm quy tắc thị trường vốn của Hàn Quốc. Việc hệ sinh thái Terra và đồng ổn định UST sụp đổ đã làm rung chuyển cộng đồng tiền số thế giới và làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Giới chuyên môn gọi đây là vết nhơ của thị trường tiền số. Về phần Do Kwon, ông bị chỉ trích là có cách ứng xử vô trách nhiệm khi sự cố xảy ra. Hàng trăm nạn nhân đã đệ đơn kiện chống lại Do Kwon và nhà đồng sáng lập.

Theo: Reuters