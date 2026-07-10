NÓNG: Doanh nghiệp Việt đâm đơn kiện Amazon vừa bị Tòa án Mỹ kết luận nộp hơn 90 tài liệu giả

Mới đây, Tòa án Quận Nam New York đã ra phán quyết vụ kiện giữa Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã GIL) và Amazon.com Services LLC. Tòa án đã chính thức bác bỏ vĩnh viễn vụ kiện đòi bồi thường 840 triệu USD của Gilimex đối với đối tác Amazon . Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến phán quyết này là việc cơ quan xét xử xác định phía Gilimex đã cung cấp nhiều chứng từ không trung thực nhằm chứng minh cho khoản thiệt hại nguyên vật liệu trị giá khoảng 68 triệu USD.

Ban đầu, Gilimex nộp hơn 90 tài liệu bao gồm đơn đặt hàng và thư yêu cầu thanh toán để làm bằng chứng. Sau khi Amazon phát hiện bất thường, chính Gilimex đã phải thừa nhận các tài liệu này là giả . Doanh nghiệp giải thích rằng một nhân viên cấp thấp đã tự ý làm giả hồ sơ để trục lợi cá nhân. Tuy nhiên, Tòa án đã bác bỏ lời giải thích này do có nhiều điểm mâu thuẫn với các chứng cứ kỹ thuật số thu thập được trong quá trình điều tra.

Nút thắt quan trọng nhất của vụ án nằm ở một đơn đặt hàng ngày 18 tháng 11 năm 2021 trị giá 69,04 triệu USD giữa Gilimex và nhà cung cấp Blazemax . Tài liệu này hoàn toàn vắng bóng trong hơn 68.000 tệp dữ liệu điện tử mà Gilimex giao nộp ban đầu. Nó chỉ bất ngờ được đưa ra vào giai đoạn sau để củng cố cho yêu cầu bồi thường sau khi nhóm chứng từ đầu tiên bị phát hiện làm giả.

Việc đối chiếu với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của doanh nghiệp càng bóc trần sự thiếu nhất quán. Hệ thống kế toán không hề ghi nhận khoản nguyên vật liệu hay nghĩa vụ thanh toán nào lên tới 69 triệu USD cho Blazemax . Số liệu thực tế trên báo cáo chỉ phản ánh khoản phải trả thương mại khoảng 3 triệu USD và khoảng 1,1 triệu USD cho các khoản phải trả khác đối với đối tác này.

Các chuyên gia giám định độc lập cũng phát hiện ra nhiều điểm không hợp lý về dữ liệu điện tử, thời gian tạo lập tệp tin, cũng như dấu mộc và chữ ký trên các tài liệu. Tòa án nhận định các lời giải thích từ phía doanh nghiệp liên tục thay đổi và không có chứng từ nội bộ gốc nào xác nhận sự tồn tại của giao dịch khổng lồ này.

Với kết luận Gilimex có hành vi gian lận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của quá trình tố tụng, Tòa án Mỹ đã quyết định bác bỏ toàn bộ vụ kiện với hiệu lực vĩnh viễn . Phán quyết này đồng thời cho phép Amazon được quyền yêu cầu Gilimex hoàn trả các khoản chi phí luật sư và chi phí điều tra phát sinh, khép lại hoàn toàn nỗ lực pháp lý của doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong vụ việc này.

Cuối năm 2022, Gilimex khởi kiện Amazon - đối tác đặt hàng lớn nhất của Công ty để đòi bồi thường 280 triệu USD, tương đương 7.100 tỷ đồng. Gilimex cáo buộc Amazon “làm thương mại không công bằng”, vi phạm hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Đối tác Mỹ đã đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng khiến Gilimex gặp tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô, do trước đó đã đầu tư quá mạnh để phục vụ khách hàng này.

Được biết, Gilimex được thành lập vào năm 1982, là một trong những công ty may và dệt gia dụng hàng đầu tại Việt Nam. Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2026, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 197 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 436% so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 150 tỷ đồng. Như vậy, với lợi nhuận sau thuế đạt 11,28 tỷ đồng trong quý I, Gilimex mới hoàn thành 7,5% so với kế hoạch năm.

Thị trường chứng khoán đầu phiên 10/7 lập tức ghi nhận áp lực bán mạnh tại cổ phiếu GIL. Thị giá giảm kịch sàn xuống mức 10.650 đồng/cp (giảm 6,6%), dư bán gần 900 nghìn đơn vị tại mức giá sàn.