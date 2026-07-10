PNJ tìm đường xuất ngoại giữa bão khủng hoảng kim cương trong nước

Giữa tâm bão khủng hoảng niềm tin liên quan đến vụ buôn lậu kim cương tại P-Lab, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

﻿Chia sẻ bên lề sự kiện Invest ASEAN của Maybank tại Singapore ngày 8/7, ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ , cho biết bước đi đầu tiên của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế không nhất thiết phải gắn với việc bán sản phẩm dưới thương hiệu riêng

“Trong giai đoạn đầu, chúng tôi có thể phục vụ các thương hiệu quốc tế lớn đang tìm kiếm đối tác sản xuất tại Việt Nam”, ông Công cho hay.

PNJ hiện sở hữu mạng lưới bán lẻ trang sức lớn nhất Việt Nam với hơn 430 cửa hàng trên toàn quốc. Doanh nghiệp cũng vận hành hai cơ sở sản xuất, với tổng công suất khoảng 4 triệu sản phẩm mỗi năm.

Theo lãnh đạo PNJ, công ty đang xây dựng một nhà máy mới nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng danh mục sản phẩm.

“ Chúng tôi có thể phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm cho thị trường, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ. Người tiêu dùng trẻ cởi mở hơn với các sản phẩm trang sức có hàm lượng vàng thấp để sử dụng hằng ngày, trong khi khách hàng truyền thống tại Việt Nam thường ưu tiên trang sức vàng như một kênh tích trữ tài sản" , vị CEO nói thêm.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung cho biết doanh nghiệp đã lên kế hoạch xây dựng nhà máy mới trong khoảng ba năm, tập trung phục vụ các dòng sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là trang sức nghệ thuật không sử dụng vàng. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn bị đình trệ do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Singapore có thể trở thành thị trường thử nghiệm

Singapore cũng đang được PNJ xem như một thị trường thử nghiệm cho tham vọng quốc tế rộng hơn.

CEO PNJ cho biết doanh nghiệp đã bắt đầu làm việc với một số công ty và đơn vị tư vấn tại quốc đảo này. Thương hiệu cao cấp CAO Fine Jewellery, tập trung vào tay nghề chế tác, thiết kế và nhóm khách hàng cao cấp, có thể là một phần trong chiến lược đó.

Kế hoạch xuất khẩu mở ra câu chuyện tăng trưởng dài hạn cho PNJ trong một giai đoạn đầy thách thức. Doanh nghiệp đang xử lý khủng hoảng liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ, hay P-Lab, sau khi cựu lãnh đạo đơn vị này bị nêu tên trong cuộc điều tra về đường dây buôn lậu kim cương xuyên biên giới.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây này được cho là do một số công dân Ấn Độ tổ chức thông qua một công ty có trụ sở tại Hong Kong. Kể từ năm 2024, khoảng 200 kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương đã được đưa vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho rằng một số chứng thư mới của P-Lab đã được cấp nhằm hợp thức hóa số kim cương nhập lậu trước khi đưa ra thị trường. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh giấy chứng nhận kiểm định đóng vai trò quan trọng đối với việc định giá và xây dựng niềm tin của khách hàng.

Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu PNJ giảm sàn ba phiên liên tiếp, mất khoảng 20% thị giá và khiến vốn hóa doanh nghiệp “bốc hơi” khoảng 7.700 tỷ đồng trước khi được "giải cứu". Song tới phiên sáng 10/7, cổ phiếu này tiếp tục lao dốc, có thời điểm giảm hơn 5% về mức 47.300 đồng/cp.

PNJ đang nỗ lực tách biệt hoạt động của P-Lab với mảng kinh doanh trang sức cốt lõi. Ông Công cho biết P-Lab chỉ cấp chứng thư chất lượng, không cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Chuỗi cung ứng của PNJ cũng được vận hành độc lập với phòng kiểm định, trong khi doanh nghiệp nhập hàng trực tiếp từ các nhà cung cấp quốc tế.

Dù vậy, vụ việc xảy ra trong thời điểm thị trường kim cương Việt Nam vốn đã phải đối mặt với bài toán niềm tin. Sau khi thông tin về P-Lab xuất hiện, PNJ ghi nhận lượng khách hàng bán lại kim cương theo chính sách thu mua tăng lên trong những ngày đầu, trước khi áp lực này giảm dần.

Vàng vẫn là điểm sáng

Ở mảng vàng, lãnh đạo PNJ cho biết những hạn chế trước đây đối với hoạt động nhập khẩu đã khiến giá vàng trong nước duy trì cao hơn đáng kể so với thế giới, qua đó làm suy giảm sức cạnh tranh của trang sức vàng Việt Nam trên thị trường xuất khẩu.

“Tình hình có thể thay đổi nhờ các quy định mới ban hành gần đây”, ông Công nói, đề cập đến cơ chế có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận rộng hơn với nguồn nguyên liệu vàng nhập khẩu.

Nghị định được thông qua vào tháng 8 năm ngoái đã chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng và phân bổ hạn ngạch nhập khẩu vàng. Đến tháng 4, Ngân hàng Nhà nước cho biết có 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ tham gia chương trình, nhưng không công bố danh tính cụ thể.

Trong báo cáo ngày 6/7, các chuyên gia Maybank nhận định quy định mới có thể giúp tháo gỡ nút thắt về nguồn cung vàng nguyên liệu. Đồng thời, việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vàng không chính thức và tuân thủ thuế sẽ thu hẹp lợi thế cạnh tranh của các cửa hàng nhỏ lẻ, không có thương hiệu.

“Chúng tôi nhận thấy dư địa để các nhà bán lẻ có thương hiệu hàng đầu như PNJ tiếp tục gia tăng thị phần vẫn còn rất lớn”, nhóm phân tích cho biết.

Hiện khoảng 12.000 cửa hàng trang sức truyền thống vẫn chiếm khoảng 70% thị trường trong nước.

Một số chuyên gia cũng kỳ vọng PNJ có thể trở thành đơn vị gia công vàng miếng cho các ngân hàng được cấp phép sản xuất. Nguyên nhân là nhiều ngân hàng đủ điều kiện có thể không sở hữu nhà máy riêng, từ đó phát sinh nhu cầu thuê ngoài.

Giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận kỷ lục

Bất chấp những tranh cãi gần đây, PNJ vẫn giữ nguyên kế hoạch kinh doanh năm 2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu tăng 37% và lợi nhuận sau thuế tăng 21%, lần lượt đạt mức kỷ lục 48.660 tỷ đồng và 3.410 tỷ đồng.

Số liệu sơ bộ cho thấy doanh thu và lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng hai chữ số. PNJ cũng kỳ vọng hoạt động kinh doanh nửa cuối năm được hỗ trợ bởi mùa cưới tại Việt Nam, các dịp lễ hội và nhu cầu mua sắm cuối năm.

Theo dữ liệu của Observatory of Economic Complexity, năm 2024 Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,21 tỷ USD đá quý, kim loại quý và ngọc trai, trong đó vàng chiếm 1,34 tỷ USD, còn kim cương đạt 274 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này đạt khoảng 872 triệu USD, dẫn đầu là trang sức với 411 triệu USD. Tuy nhiên, quy mô này vẫn thấp hơn đáng kể so với các thị trường trong khu vực như Singapore, Thái Lan và Indonesia.