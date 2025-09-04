Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NÓNG: Đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

04-09-2025 - 12:22 PM | Xã hội

Vụ sạt lở đá xảy ra tại xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) khiến đường ray đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch, làm gián đoạn việc lưu thông các đoàn tàu.


VIDEO: Ba tảng đá trên núi bất ngờ đè xô đường sắt, tàu Bắc - Nam tạm ngưng

Theo lãnh đạo UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị khoảng 6 giờ 10 sáng nay (ngày 4-9), tại km 458+200 gần ga Lạc Sơn, ba tảng đá lớn khoảng từ 1,5 đến 3m³, từ sườn núi bất ngờ đổ lăn xuống va chạm mạnh làm biến dạng một đoạn đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn.

Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có đoàn tàu nào đi qua nên không gây thiệt hại về người và phương tiện.

NÓNG: Đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị- Ảnh 1.

Đá trên núi bất ngờ đè xô đường sắt, tàu Bắc - Nam tạm ngưng

NÓNG: Đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị- Ảnh 2.

Tảng đá khổng lồ từ trên núi rơi xuống đường sắt

NÓNG: Đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị- Ảnh 3.

Đường sắt bị xô lệch

NÓNG: Đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị- Ảnh 4.

Hiện trường vụ đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ngành đường sắt đã phát lệnh dừng các đoàn tàu ở những ga lân cận để đảm bảo an toàn. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị vì thế tạm thời ách tắc.

Đại diện Công ty CP Đường sắt Quảng Bình cho biết đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương xử lý, thu dọn khối đá sạt lở và khắc phục hư hỏng.

Nguyên nhân vụ sạt lở đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

