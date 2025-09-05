Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời

Ngành thời trang thế giới vừa đón tin buồn: Nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Thông tin được Tập đoàn Armani xác nhận, cho biết ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Ý, trong vòng tay gia đình vào ngày thứ Năm vừa qua.

“Với nỗi đau vô hạn, Armani Group xin thông báo về sự ra đi của người sáng lập, người cha tinh thần và là nguồn cảm hứng bất tận - Giorgio Armani”, thương hiệu đăng tải trong thông cáo. “Ông luôn được gọi với sự kính trọng là Il Signor Armani đã ra đi thanh thản, bên cạnh những người thân yêu. Đến những ngày cuối cùng, ông vẫn miệt mài làm việc, cống hiến cho các bộ sưu tập và các dự án hiện tại lẫn tương lai.”

Ngành thời trang thế giới vừa đón tin buồn: Nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Thông tin được Tập đoàn Armani xác nhận, cho biết ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Ý, trong vòng tay gia đình vào ngày thứ Năm vừa qua.

“Với nỗi đau vô hạn, Armani Group xin thông báo về sự ra đi của người sáng lập, người cha tinh thần và là nguồn cảm hứng bất tận – Giorgio Armani”, thương hiệu đăng tải trong thông cáo. “ Ông luôn được gọi với sự kính trọng là Il Signor Armani đã ra đi thanh thản, bên cạnh những người thân yêu. Đến những ngày cuối cùng, ông vẫn miệt mài làm việc, cống hiến cho các bộ sưu tập và các dự án hiện tại lẫn tương lai.”

Theo hãng, phòng tang lễ sẽ được đặt tại Armani Teatro ở Milan từ 9h sáng đến 18h chiều thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, sau đó sẽ có một buổi lễ riêng tư. Đáng chú ý, hồi tháng 6 vừa qua, Armani lần đầu tiên trong sự nghiệp không xuất hiện tại show diễn ở Milan vì lý do sức khỏe.

Ngay sau tin buồn, Tổng thống Ý Giorgia Meloni là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự tiếc thương:

“Giorgio Armani đã rời xa chúng ta ở tuổi 91. Với sự thanh lịch, tiết chế và sáng tạo, ông đã đưa thời trang Ý tỏa sáng khắp thế giới. Một biểu tượng, một người lao động không mệt mỏi, đại diện cho tinh hoa Ý. Cảm ơn ông vì tất cả.”

Nhà thiết kế Donatella Versace cũng gửi lời tri ân: “ Thế giới vừa mất đi một tượng đài. Ông đã viết nên lịch sử và sẽ được ghi nhớ mãi mãi.”

Từ “ông vua Giorgio” đến biểu tượng toàn cầu

Sinh năm 1934 tại Piacenza (miền Bắc nước Ý), Armani từng nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, một công việc làm thêm tại cửa hàng bách hóa ở Milan đã khiến ông bén duyên với thời trang – và phần còn lại là lịch sử.

Trong sự nghiệp kéo dài gần 60 năm, Giorgio Armani là một trong những nhà thiết kế ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông đã đưa “Armani suit” - bộ vest lịch lãm dành cho nam giới trở thành biểu tượng vào cuối thập niên 1970, rồi nhanh chóng cách tân cho nữ giới với “power suit” trong thập niên 1980. Phong cách của ông gắn liền với sự tinh giản, sang trọng nhưng quyền lực.

Không chỉ làm thay đổi thời trang đường phố và thảm đỏ, Armani còn là người đứng sau những bộ cánh của hàng loạt ngôi sao Hollywood và âm nhạc như Julia Roberts, George Clooney, Cate Blanchett hay Lady Gaga. Người đàn ông được cả thế giới gọi trìu mến là “Re Giorgio” – Vua Giorgio cũng từng tham gia thiết kế trang phục cho hơn 200 bộ phim, nổi bật nhất là American Gigolo (1980) cùng Richard Gere.

Đế chế hơn 7 tỷ bảng

Tính đến thời điểm qua đời, đế chế Armani được định giá khoảng 7,44 tỷ bảng Anh (gần 220 nghìn tỷ đồng). Thương hiệu không chỉ dừng lại ở thời trang, mà còn mở rộng sang nội thất, nước hoa, sách, hoa, quán bar, hộp đêm và nhà hàng.

Ông cũng là chủ sở hữu đội bóng rổ EA7 Armani Milan (Olympia Milano) niềm tự hào thể thao của thành phố.

Đáng nói, ngay trong tháng này, Armani vốn đã lên kế hoạch tổ chức sự kiện hoành tráng trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan để kỷ niệm 50 năm thành lập thương hiệu nhưng giấc mơ ấy đã khép lại cùng sự ra đi của “người khổng lồ” ngành mốt.

Sự thanh lịch, sự nghiêm cẩn và tầm nhìn tiên phong của Giorgio Armani sẽ còn sống mãi trong từng bộ vest, từng thiết kế và từng dấu ấn mà ông để lại cho thế giới.

Theo Sky News