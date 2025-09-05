Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời

05-09-2025 - 08:57 AM | Lifestyle

Nhà thiết kế Giorgio Armani được xác nhận đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngành thời trang thế giới vừa đón tin buồn: Nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Thông tin được Tập đoàn Armani xác nhận, cho biết ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Ý, trong vòng tay gia đình vào ngày thứ Năm vừa qua.

“Với nỗi đau vô hạn, Armani Group xin thông báo về sự ra đi của người sáng lập, người cha tinh thần và là nguồn cảm hứng bất tận - Giorgio Armani”, thương hiệu đăng tải trong thông cáo. “Ông luôn được gọi với sự kính trọng là Il Signor Armani đã ra đi thanh thản, bên cạnh những người thân yêu. Đến những ngày cuối cùng, ông vẫn miệt mài làm việc, cống hiến cho các bộ sưu tập và các dự án hiện tại lẫn tương lai.”

Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời- Ảnh 1.

Ngành thời trang thế giới vừa đón tin buồn: Nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Thông tin được Tập đoàn Armani xác nhận, cho biết ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Ý, trong vòng tay gia đình vào ngày thứ Năm vừa qua.

“Với nỗi đau vô hạn, Armani Group xin thông báo về sự ra đi của người sáng lập, người cha tinh thần và là nguồn cảm hứng bất tận – Giorgio Armani”, thương hiệu đăng tải trong thông cáo. “ Ông luôn được gọi với sự kính trọng là Il Signor Armani đã ra đi thanh thản, bên cạnh những người thân yêu. Đến những ngày cuối cùng, ông vẫn miệt mài làm việc, cống hiến cho các bộ sưu tập và các dự án hiện tại lẫn tương lai.”

Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời- Ảnh 2.

Theo hãng, phòng tang lễ sẽ được đặt tại Armani Teatro ở Milan từ 9h sáng đến 18h chiều thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, sau đó sẽ có một buổi lễ riêng tư. Đáng chú ý, hồi tháng 6 vừa qua, Armani lần đầu tiên trong sự nghiệp không xuất hiện tại show diễn ở Milan vì lý do sức khỏe.

Ngay sau tin buồn, Tổng thống Ý Giorgia Meloni là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự tiếc thương:

“Giorgio Armani đã rời xa chúng ta ở tuổi 91. Với sự thanh lịch, tiết chế và sáng tạo, ông đã đưa thời trang Ý tỏa sáng khắp thế giới. Một biểu tượng, một người lao động không mệt mỏi, đại diện cho tinh hoa Ý. Cảm ơn ông vì tất cả.”

Nhà thiết kế Donatella Versace cũng gửi lời tri ân: “ Thế giới vừa mất đi một tượng đài. Ông đã viết nên lịch sử và sẽ được ghi nhớ mãi mãi.”

Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời- Ảnh 3.

Từ “ông vua Giorgio” đến biểu tượng toàn cầu

Sinh năm 1934 tại Piacenza (miền Bắc nước Ý), Armani từng nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, một công việc làm thêm tại cửa hàng bách hóa ở Milan đã khiến ông bén duyên với thời trang – và phần còn lại là lịch sử.

Trong sự nghiệp kéo dài gần 60 năm, Giorgio Armani là một trong những nhà thiết kế ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông đã đưa “Armani suit” - bộ vest lịch lãm dành cho nam giới trở thành biểu tượng vào cuối thập niên 1970, rồi nhanh chóng cách tân cho nữ giới với “power suit” trong thập niên 1980. Phong cách của ông gắn liền với sự tinh giản, sang trọng nhưng quyền lực.

Không chỉ làm thay đổi thời trang đường phố và thảm đỏ, Armani còn là người đứng sau những bộ cánh của hàng loạt ngôi sao Hollywood và âm nhạc như Julia Roberts, George Clooney, Cate Blanchett hay Lady Gaga. Người đàn ông được cả thế giới gọi trìu mến là “Re Giorgio” – Vua Giorgio cũng từng tham gia thiết kế trang phục cho hơn 200 bộ phim, nổi bật nhất là American Gigolo (1980) cùng Richard Gere.

Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời- Ảnh 4.

Đế chế hơn 7 tỷ bảng

Tính đến thời điểm qua đời, đế chế Armani được định giá khoảng 7,44 tỷ bảng Anh (gần 220 nghìn tỷ đồng). Thương hiệu không chỉ dừng lại ở thời trang, mà còn mở rộng sang nội thất, nước hoa, sách, hoa, quán bar, hộp đêm và nhà hàng.

Ông cũng là chủ sở hữu đội bóng rổ EA7 Armani Milan (Olympia Milano) niềm tự hào thể thao của thành phố.

Đáng nói, ngay trong tháng này, Armani vốn đã lên kế hoạch tổ chức sự kiện hoành tráng trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan để kỷ niệm 50 năm thành lập thương hiệu nhưng giấc mơ ấy đã khép lại cùng sự ra đi của “người khổng lồ” ngành mốt.

Sự thanh lịch, sự nghiêm cẩn và tầm nhìn tiên phong của Giorgio Armani sẽ còn sống mãi trong từng bộ vest, từng thiết kế và từng dấu ấn mà ông để lại cho thế giới.

Theo Sky News

Theo Chhrist

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buổi chiếu đặc biệt nhất của Mưa Đỏ: Hàng ghế trống, balo, hoa cúc trắng và khoảnh khắc cúi đầu trước lịch sử

Buổi chiếu đặc biệt nhất của Mưa Đỏ: Hàng ghế trống, balo, hoa cúc trắng và khoảnh khắc cúi đầu trước lịch sử Nổi bật

Sao nam Vbiz gây sốc khi giảm 52kg, ngoại hình hiện tại khó ai nhận ra

Sao nam Vbiz gây sốc khi giảm 52kg, ngoại hình hiện tại khó ai nhận ra Nổi bật

Mối quan hệ hơn 2 thập kỷ giữa Mỹ Tâm và một nữ ca sĩ ở Mỹ

Mối quan hệ hơn 2 thập kỷ giữa Mỹ Tâm và một nữ ca sĩ ở Mỹ

08:20 , 05/09/2025
Tổng đạo diễn chương trình truyền hình trực tiếp A80: 'Trong quá trình làm nghề, tôi chưa từng căng thẳng đến thế'

Tổng đạo diễn chương trình truyền hình trực tiếp A80: 'Trong quá trình làm nghề, tôi chưa từng căng thẳng đến thế'

08:19 , 05/09/2025
Đời thường bình dị của vệ sĩ 63 tuổi được Mỹ Tâm tin tưởng tuyệt đối

Đời thường bình dị của vệ sĩ 63 tuổi được Mỹ Tâm tin tưởng tuyệt đối

07:33 , 05/09/2025
Cô gái làm việc 20 năm mua được căn hộ 12m²: Không gian nhỏ nhưng đẹp ngoạn mục, ai xem cũng trầm trồ

Cô gái làm việc 20 năm mua được căn hộ 12m²: Không gian nhỏ nhưng đẹp ngoạn mục, ai xem cũng trầm trồ

06:12 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên