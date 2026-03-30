Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 37%

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã: HPA) đã ban hành Quyết định thông qua các nội dung quan trọng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo đó, HPA đặt mục tiêu kinh doanh cho năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng ở mức 1.005 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 37% so với kết quả năm 2025. Nông nghiệp Hoà Phát cũng dự kiến mức chi trả cổ tức cho năm 2026 là 30%.

Năm 2025, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán ghi nhận lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 1.600 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ là hơn 605 tỷ đồng.

HPA đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với số tiền gần 947 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 35,464% trong quý II và quý III năm 2025.

HĐQT sẽ trình đại hội phương án chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 21% bằng tiền mặt, tương đương giá trị 598,5 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cổ đông thông qua.

Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2026 cũng được đề xuất ở mức tối đa 1% lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm.

Nông nghiệp Hòa Phát sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào chiều 21/4 tại Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Về hoạt động kinh doanh năm 2025, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận doanh thu 8.326 tỷ đồng và lợi nhuận 1.600 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% và 55% so với năm 2024. Với kết quả trên, HPA vượt 4% chỉ tiêu doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2025.

Chăn nuôi heo tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 44% tổng doanh thu. Năng suất đàn nái của HPA đạt 33-34 con cai sữa mỗi nái mỗi năm, gấp 1,5 lần mức trung bình Việt Nam.

Với lĩnh vực gia cầm, giá trứng gà tăng cao so với năm trước do nguồn cung giảm mạnh. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cắt lỗ giảm đàn trong những tháng đầu năm khi giá trứng ở mức thấp.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm; chăn nuôi heo 900,000 con thương phẩm/năm; nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73,000 con/năm; duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1,750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.



