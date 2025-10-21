Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thỏa thuận liên minh giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) đánh dấu một giai đoạn mới trong nền chính trị Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã được bầu làm thủ tướng Nhật Bản trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện hôm 21-10, qua đó trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước.

Kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy bà nhận 237/465 phiếu.

NÓNG: Nhật Bản có nữ thủ tướng đầu tiên- Ảnh 1.

Bà Sanae Takaichi, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, được bầu làm thủ tướng Nhật Bản hôm 21-10. Ảnh: Kyodo

Kết quả trên đạt được một ngày sau khi LDP đã lập liên minh với Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP).

Dù liên minh giữa LDP và JIP vẫn chưa nắm được đa số trong Hạ viện nhưng việc bà Takaichi được chọn làm người kế nhiệm ông Shigeru Ishiba gần như là chắc chắn ngay trước khi bỏ phiếu do các đảng đối lập không thể thống nhất đưa ra ứng cử viên chung.

Tuy nhiên, con đường phía trước của bà được dự báo sẽ gặp thử thách trong việc thúc đẩy các chính sách của mình.

Theo hãng tin Kyodo, thỏa thuận liên minh LDP - JIP đánh dấu một giai đoạn mới trong nền chính trị Nhật Bản sau khi Đảng Công minh rút khỏi liên minh kéo dài 26 năm với LDP.

Theo giới phân tích, việc liên minh với JIP có thể giúp bà Takaichi được "bật đèn xanh" để nới lỏng chi tiêu tài khóa do bà ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn là khôi phục kỷ luật ngân sách.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu đồng thuận chính trị và LDP lãnh đạo một chính phủ thiểu số có thể cản trở tiến trình thông qua các đạo luật cần thiết để khắc phục tình trạng thiếu lao động, dân số già hóa nhanh và hạn chế nghiêm trọng về nguồn cung.

Bà Takaichi được bầu làm chủ tịch LDP hôm 4-10 sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba thông báo quyết định từ chức hồi tháng rồi.

Trước thềm cuộc bỏ phiếu nói trên, ông Ishiba và nội các đã đệ đơn từ chức, chấm dứt nhiệm kỳ chính phủ bắt đầu cách đây hơn một năm.

