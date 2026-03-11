Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng: Nhiều Nhà đầu tư nhận tin vui trúng giải hàng chục triệu đồng

11-03-2026 - 13:30 PM | Thị trường chứng khoán

Mới đây, nhiều Nhà đầu tư đã nhận được cuộc gọi từ Pinetree, nhưng thay vì cuộc gọi margin call gây lo lắng, họ lại được công ty chứng khoán này chúc mừng vì đã giành giải thưởng trong cuộc thi Chứng Trường Bạc Tỷ.

Chứng Trường Bạc Tỷ là cuộc so tài đầu tư chứng khoán được tổ chức bởi Pinetree và CafeF từ 17/11/2025 đến 26/12/2025, với 2 giải thi đấu Cơ sở và Phái sinh, phù hợp với nhiều đối tượng Nhà đầu tư. Với hàng nghìn tài khoản tham gia, cuộc thi ghi nhận nhiều màn bứt phá ấn tượng trong bối cảnh thị trường cuối năm biến động mạnh.

Danh sách cụ thể như sau:

Giải Cơ Cở

Bảng Cá Voi

Nóng: Nhiều Nhà đầu tư nhận tin vui trúng giải hàng chục triệu đồng- Ảnh 1.

Bảng Cá Koi

Nóng: Nhiều Nhà đầu tư nhận tin vui trúng giải hàng chục triệu đồng- Ảnh 2.

Bảng Cá Chép

Nóng: Nhiều Nhà đầu tư nhận tin vui trúng giải hàng chục triệu đồng- Ảnh 3.

Giải Phái Sinh

Profit Master

Nóng: Nhiều Nhà đầu tư nhận tin vui trúng giải hàng chục triệu đồng- Ảnh 4.

Winrate Master

Nóng: Nhiều Nhà đầu tư nhận tin vui trúng giải hàng chục triệu đồng- Ảnh 5.

Là đơn vị đồng tổ chức, Chứng khoán Pinetree hiện được biết đến với chính sách miễn phí giao dịch trọn đời, cùng mức lãi vay margin không vượt quá 9,9%/năm và không kèm điều kiện. Chính sách này được cam kết duy trì lâu dài nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trải nghiệm giao dịch 0 phí trọn đời với Pinetree tại đây.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
chứng khoán

