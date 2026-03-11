Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-03-2026 - 09:28 AM | Thị trường chứng khoán

CEO Masan đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN

Động thái của ông Danny Le diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MSN giảm mạnh về dưới 70.000 đồng/cp, vùng giá thấp nhất kể từ giữa 2025.

Ông Danny Le - Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan (mã MSN) vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN trong thời gian từ ngày 16/3 đến 14/4/2026 với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng từ 3,95 triệu đơn vị, tương đương 0,26% vốn điều lệ, lên gần 8,95 triệu đơn vị, tương đương 0,59%.

Động thái của ông Danny Le diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MSN giảm mạnh về dưới 70.000 đồng/cp, vùng giá thấp nhất kể từ giữa 2025. Tạm tính theo mức thị giá hiện tại, giá trị giao dịch vào khoảng 35 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Masan đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 93.500-98.000 tỷ đồng, tăng 15-20% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến đạt 7.250-7.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 7-17%.

Trọng tâm năm 2026 là tiếp tục giảm đòn bẩy tài chính, số hóa chuỗi vận hành, mở rộng nền tảng hội viên và gia tăng cộng hưởng giữa các mảng tiêu dùng, bán lẻ và sản xuất.

Ở cấp độ vận hành, Masan đang dựa nhiều hơn vào trụ cột tiêu dùng - bán lẻ để dẫn dắt chu kỳ mới. WinCommerce, đơn vị vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN, hiện là mắt xích trung tâm trong hệ sinh thái này. Năm 2025, chuỗi ghi nhận gần 39.000 tỷ đồng doanh thu và 501 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 87 lần so với năm trước.

Bước sang 2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng tốc mở rộng mạng lưới, với kế hoạch mở thêm hàng trăm cửa hàng mới ngay trong quý I và xa hơn là 1.000-1.500 cửa hàng trong cả năm, cho thấy Masan đang ưu tiên mở rộng độ phủ song song với cải thiện hiệu quả vận hành.

Không chỉ dừng ở bán lẻ truyền thống, chiến lược mới của Masan còn hướng tới mô hình tích hợp sâu hơn giữa tiêu dùng, dữ liệu và dịch vụ tài chính.

Theo chia sẻ trước đó của ông Danny Le, tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng một mô hình số hóa tích hợp với Techcombank, nơi người tiêu dùng không chỉ mua sắm mà còn có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính ngay tại điểm bán.

Cùng với đó, Masan tiếp tục theo đuổi chiến lược “Point of Life” và hiện đại hóa kênh phân phối với định hướng “bao đủ - phủ dày - bày đẹp”, từng bước kết nối cả kênh online lẫn offline vào cùng một nền tảng tiêu dùng.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

