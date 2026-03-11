Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới về các tỷ phú USD của Việt Nam

11-03-2026 - 09:18 AM | Thị trường chứng khoán

Trong danh sách World’s Billionaires List 2026 của Forbes, Việt Nam hiện có 8 đại diện góp mặt. Tổng tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam đạt khoảng 39,8 tỷ USD, tăng thêm 25,1 tỷ USD so với năm ngoái.

Theo danh sách World’s Billionaires List 2026 của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) - tiếp tục góp mặt trong top 100 người giàu nhất thế giới, đứng vị trí thứ 93 với khối tài sản ròng đạt 27,7 tỷ USD.

Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng.

Thứ hạng 93 của ông Phạm Nhật Vượng đứng trên nhiều doanh nhân có tiếng trong giới công nghệ và tài chính toàn cầu, như tỷ phú Jay Y. Lee của Tập đoàn Samsung hiện xếp hạng 95 với khối tài sản 27 tỷ USD.

Đây là mức tài sản cao nhất từng được Forbes ghi nhận đối với một doanh nhân Việt Nam. Chỉ trong 1 năm, giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng hơn 4 lần, từ 6,5 tỷ USD vào đầu năm 2025 lên 27,7 tỷ USD ở thời điểm hiện tại.

Ông Phạm Nhật Vượng được Forbes vinh danh là tỷ phú Việt Nam đầu tiên vào năm 2013. Khi đó, ông sở hữu khoảng 1,5 tỷ USD và xếp thứ 974 trong danh sách. Sau 13 năm, tài sản của người đứng đầu Vingroup tăng hơn 18 lần.

Tài sản của ông Vượng biến động mạnh theo giá cổ phiếu Vingroup và các đơn vị thành viên. Trong năm 2025, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức tăng hơn 730%. Hai cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của Vingroup là VHM của Công ty CP Vinhomes tăng 210% và VRE của Công ty CP Vincom Retail tăng 96%.

Đáng chú ý, không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương cũng lọt vào danh sách World’s Billionaires List 2026 của Forbes, lần lượt ở vị trí 1406 (3 tỷ USD) và 1982 (2,1 tỷ USD). Hai tỷ phú này đều đang giữ những vai trò trụ cột trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Công ty CP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) - đứng ở vị trí 1011 với khối tài sản 4,2 tỷ USD. Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) - đứng ở vị trí 1440 với khối tài sản 2,9 tỷ USD.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị TechcomBank (mã chứng khoán: TCB) - xếp ở vị trí 1676 với khối tài sản 2,6 tỷ USD.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank (mã chứng khoán: VPB) và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) - cùng đứng ở vị trí 3017 với khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Tổng tài sản của các tỷ phú USD của Việt Nam đạt khoảng 39,8 tỷ USD, tăng thêm 25,1 tỷ USD so với năm ngoái.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

