Quỹ vàng lớn nhất thế giới “quay xe” sau 5 ngày xả hàng liên tiếp

Theo dữ liệu cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua vào 2,86 tấn vàng trong ngày 10/3, qua đó chấm dứt chuỗi ngày bán ra liên tiếp. Trong 5 ngày trước đó, quỹ đã bán ra tổng cộng 31 tấn vàng. Tính đến ngày 10/3, SPDR đang nắm gần 1.074 tấn vàng, tương ứng giá trị khoảng 180 tỷ USD.

SPDR trở lại mua mạnh trong bối cảnh giá vàng tăng tích cực lên quanh vùng 5.200 USD/oz. Dù vậy, giá vàng vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất trong 2 phiên đầu tháng 3 khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Còn so với đỉnh hồi cuối tháng 1, giá vàng hiện vẫn còn thấp hơn khoảng 7%.

Giá vàng có hồi phục nhẹ khi tình hình Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh sau khi chạm 120 USD/thùng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến sẽ “kết thúc rất sớm”. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh của USD cũng đã chững lại sau nhịp tăng nóng. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ làm vơi bớt áp lực lên Fed trong lộ trình cắt giảm lãi suất.

Hiện tại, thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed, dự kiến diễn ra trong hai ngày 17-18/3. Ở thời điểm hiện tại, phần lớn dự báo nghiêng về khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất.

Trong ngắn hạn, tình hình tại Trung Đông có thể sẽ tác động trái chiều lên diễn biến giá vàng. Lo ngại về một cuộc khủng khoảng năng lượng có thể làm chậm hoạt động tích trữ vàng của các ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của loại tài sản này vẫn được đánh giá là đi lên.

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu của UOB Singapore, cho rằng nhu cầu trú ẩn vào vàng vẫn rất vững chắc. Theo ông, lực cầu từ các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng mua vàng vật chất.

Những căng thẳng mới tại Trung Đông càng củng cố nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý. UOB vì vậy đã nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/oz trong quý 2, tiếp tục tăng trong các quý sau và có thể đạt 6.000 USD/oz vào quý 1/2027.