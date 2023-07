Nóng theo vành đai 3, nhà đất Long An diễn biến “lạ”

Nhà liền thổ rục rịch trở lại

Vốn là địa bàn của đất nền, nhà liền thổ, thị trường nhà đất Long An thời gian qua trầm lắng chung về nguồn cung lẫn sức cầu. Đến nay, sau thời gian im ắng, phân khúc nhà liền thổ trong các khu đô thị tại Long An đã rục rịch nguồn cung trở lại. Các tín hiệu sức mua hồi phục cho thấy, tâm lý đón đầu “sóng” hạ tầng hay quy hoạch đã bắt đầu nhen nhóm ở các nhà đầu tư.

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án vành đai 3, dự kiến khởi công trong thời gian tới.

Dự án đường vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Long An có quy mô thu hồi đất khoảng 43 ha với 380 hộ dân bị ảnh hưởng. Theo tỉnh này, hiện nay các ngành chức năng đã hoàn tất việc đo đạc, kiểm đếm và ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án này đi qua địa bàn 4 tỉnh là Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Trong đó, điểm đầu dự án giao đường tỉnh 25B (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) và kết thúc ở cao tốc Bến Lức – Long Thành (đoạn giao với cao tốc Tp.HCM – Trung Lương tại huyện Bến Lức, Long An).

Nhà liền thổ Long An rục rịch nguồn cung trở lại trong đầu quý 3/2023.

Thông tin tuyến vành đai 3 đã góp phần tác động đến nhịp thị trường ở các khu vực dự án đi qua. Dù chưa sôi nổi nhưng dấu hiệu nguồn cung và sức cầu đang dần trở lại, được xem là diễn biến mới mẻ tại Long An nói riêng, các khu vực nói chung ở giai đoạn hiện nay.

Gần đây, một số dự án khu đô thị tại huyện Bến Lức đã rục rịch trở lại. Trong đó, ngoài dòng phẩm căn hộ, nhà phố thì các villa ven sông giá từ 6-8 tỉ đồng/căn cũng ra hàng. Đây vốn là loại hình nhận được sự quan tâm lớn của người mua có tài chính tốt trong giai đoạn 2021-2022.

Chẳng hạn, tại Bến Lức mới đây dòng biệt thự số lượng giới hạn là Park Village và The Aqua thuộc khu đô thị Waterpoint 355ha của Nam Long được giới thiệu ra thị trường, nhận được sự quan tâm khá tốt từ khách mua. Dòng sản phẩm này đang có chính sách thanh toán khá nhẹ nhàng 20% kéo dài 18 tháng đến khi nhận nhà (tương đương khoảng 1%/tháng). Chủ đầu tư tài trợ suất vay 6% trong 12 tháng, người mua sẽ chỉ cần trả phần lãi suất chênh lệch. Đồng thời, cam kết thuê lại trong 18 tháng với lợi nhuận 4%/năm.

Hay, các dòng sản phẩm thuộc Eco Retreat Long An quy mô hơn 200ha cũng chuẩn bị bung thị trường. Tại huyện Cần Giuộc, Đức Hoà, một số dự án khu đô thị như Dragon Pearl, The Sol City… cũng rục rịch đón sức cầu từ nay đến cuối năm

Cùng với đó, động thái tỉnh Long An mới đây tích cực kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 5 dự án án khu đô thị và dân cư quy mô lớn cũng cho thấy những tín hiệu mới của thị trường bất động sản. Trong đó, có Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu 143,8 ha và Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch 220 ha tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.



Đất nền lẻ vẫn im ắng

Trái ngược với hoạt động của các dự án khu đô thị quy mô lớn thì phân khúc đất nền dự án, đất lẻ tại Long An vẫn chưa có dấu hiệu rục rịch trở lại. Các dự án đất nền thuộc Đức Hoà, Cần Giuộc, Cần Đước…vẫn khá im ắng giao dịch. Cùng với đó, mặt bằng giá có dấu hiệu giảm từ 10-20% (tuỳ khu vực).

Ghi nhận cho thấy, nguồn hàng đất nền thứ cấp gửi môi giới ra hàng ở thời điểm này tăng lên so với giai đoạn cuối năm 2022 nhưng mức độ quan tâm còn khá khiêm tốn. Đa số là các nền đất diện tích 80-100m2 được chào bán ở giai đoạn trước.

Đất nền lẻ vẫn khá im ắng

Long An vốn là địa bàn của đất nền. Giai đoạn 2017-2019, thị trường đất nền nơi đây thu hút lượng lớn nhà đầu tư các khu vực, trong đó có Tp.HCM. Những năm gần đây, khu vực này đa dạng loại hình bất động sản từ đất nền, căn hộ đến nhà phố đến biệt thự, Grand Villa…tuy nhiên, ở giai đoạn thị trường gặp khó khăn, phân khúc đất nền chững hẳn. Các giao dịch được quan tâm ở giai đoạn này chủ yếu là các sản phẩm trong khu đô thị quy mô, của các chủ đầu tư uy tín. Điều này cũng là diễn biến khá mới tại Long An khi sản phẩm truyền thống là đất nền đang bị “chia lửa” với các loại hình mới như căn hộ, nhà phố, biệt thự. Đặc biệt, sự quan tâm của dân địa phương với bất động sản cao cấp có dấu hiệu tăng lên so với trước đây.

Nhận định về tác động của hạ tầng đến diễn biến thị trường bất động sản Long An, ông David Jackson Tổng giám đốc Colliers (Việt Nam) cho rằng, Long An là tỉnh có quỹ đất lớn phù hợp để phát triển loại hình bất động sản liền thổ như nhà phố, biệt thự phục vụ nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ và nghỉ dưỡng. Về lâu dài, đây là phân khúc tiềm năng.

Mặt khác, việc cơ sở hạ tầng của tỉnh như dự án Vành đai 3 Tp.HCM đoạn qua huyện Bến Lức rục rịch cũng khiến tâm lý đón đầu của nhà đầu tư trở lại. Khi hoàn thiện, Quốc lộ 22 sẽ kết nối trực tiếp tới cao tốc Bến Lức – Long Thành, tạo thành hệ thống đường bộ hoàn chỉnh giữa Long An với ba tỉnh Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

“Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất cho vay chưa hạ nhiệt và thị trường bất động sản còn trầm lắng, giá cả là yếu tố ưu tiên hàng đầu của người mua nhà. Vì vậy, để kích cầu và tăng thanh khoản, tỷ lệ hấp thụ cho dự án, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ chủ đầu tư là hết sức cần thiết. Những ưu đãi “mạnh tay” của các chủ đầu tư bất động sản thời điểm này được xem như giải pháp thiết thực để người mua nhà có có hội tiếp cận nhà ở ưng ý trong thời điểm giá cả leo thang”, chuyên gia Colliesr Việt Nam nhấn mạnh.

Tuyến vành đai 3 sắp khởi công khiến thị trường bất động sản các khu vực dự án đi qua rục rịch trở lại sau khoảng thời gian im ắng.

Cùng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho hay, vành đai 3 là một trong các tuyến đường quan trọng liên kết nhiều tuyến cao tốc của các tỉnh khác nhau tạo thành một liên thông. Dự án này kì vọng thay đổi bộ mặt giao thông của nhiều khu vực, trong đó có 4 tỉnh dự án đi qua là Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.

Theo vị này, trước đến nay, với bất kì dự án giao thông nào khi hoàn thành cũng tạo nên một mặt bằng mới cho thị trường bất động sản. Nhất là những bất động sản mà dự án hạ tầng đi qua hoặc kết kết trực tiếp. Nếu nhìn chung về lâu dài, hạ tầng giao thông như vành đai 3 sẽ tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản. Nhà đầu cũng nhìn thấy chuyện này, thay đổic chiến lược đầu tư của họ.

Tuy vậy, theo ông Kiệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay có nhiếu yếu tố tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, ngoài yếu tố hạ tầng giao thông. Vì thế, nếu đặt trong bình diện chung thì tác động của hạ tầng lên bất động sản ở giai đoạn này chưa rõ rệt như trước đây. Thế nhưng, nhìn về tương lai, lâu dài là có ảnh hưởng.

“Với những nhà đầu tư không áp lực tài chính, đang nắm giữ bất động sản tại Long An thì các thông tin hạ tầng xuất hiện ở giai đoạn này là tích cực vì niềm tin tăng giá trong tương lai là có. Xét ở bình diện chung các dự án bất động sản có tính liên kết trực tiếp với hạ tầng giao thông chắc chắn sẽ gia tăng về giá lẫn nhu cầu sở hữu”, ông Kiệt nhấn mạnh.