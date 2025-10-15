Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-10-2025 - 22:22 PM | Sống

NÓNG: Thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm ngân hàng trong két sắt nhà Ngân 98

Tiếp tục điều tra làm rõ vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện; ngày 13 - 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện một két sắt; tuy nhiên, Ngân và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tiến hành đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 04 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra; Tại cơ quan Công an, Võ Thị Ngọc Ngân chống đối, khai báo quanh co.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.

