NÓNG: Thu hồi toàn quốc, tiêu hủy lô kem dưỡng ẩm kém chất lượng

Theo Công lý, báo cáo của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế - An toàn thực phẩm TP.HCM cho thấy, mẫu thử kem bôi da Thuần Mộc (hộp 1 tuýp 21g, số lô: 12/2024/NHB, ngày sản xuất: 10-9-2024, hạn dùng: 9-3-2027) được lấy mẫu cho kết quả không đạt yêu cầu kiểm nghiệm về chỉ tiêu vi sinh vật. Khi sản phẩm không đạt chất lượng có thể dẫn đến nguy cơ gây kích ứng da, nhiễm khuẩn, hoặc ảnh hưởng sức khỏe người dùng, theo đại diện Cục Dược.

Ảnh minh họa

Sản phẩm bị thu hồi do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân (địa chỉ: thôn Đồng Sẽ, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) sản xuất và Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma (cùng địa chỉ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Kem bôi da Thuần Mộc được quảng cáo là sản phẩm bôi da hỗ trợ dưỡng ẩm, làm mềm da, hỗ trợ thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi làn da…

Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc vi phạm.

Các sở y tế tỉnh, thành phố phải thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm.

Sản phẩm bị thu hồi

Đối với Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma và Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân, Cục Quản lý dược yêu cầu hai đơn vị gửi thông báo thu hồi tới tất cả các cơ sở phân phối, kinh doanh và sử dụng sản phẩm;

Tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt chất lượng; báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý dược trước ngày 5-12.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của hai công ty, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm, xử lý các vi phạm nếu có.