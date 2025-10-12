Nóng trong tuần: Đường Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm

Hình minh họa

Đề xuất nâng mức thu nhập mua nhà xã hội của vợ chồng lên 40 triệu/tháng

Chiều 10/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 (năm 2024) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, một trong những điểm nhấn quan trọng của dự thảo Nghị định là việc sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ sử dụng đất của chủ đầu tư, cho phép nộp tiền thay vì phải trực tiếp dành 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

Dự thảo quy định, tiền sử dụng đất của toàn bộ dự án vẫn được xác định theo quy định pháp luật đất đai hiện hành. Khoản nộp bổ sung đối với phần diện tích 20% đất ở được chấp thuận đóng tiền tương đương sẽ được tính bằng 3%/năm tiền sử dụng đất của diện tích này theo tiến độ hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.

Đồng Nai đăng ký khởi công, hoàn thành hơn 9.000 căn nhà ở xã hội vào năm tới

Báo cáo với Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, Đồng Nai hiện đã quy hoạch và bố trí hơn 1.000ha đất cho các dự án nhà ở xã hội độc lập, cùng với hơn 300ha quỹ đất thuộc 20% diện tích quy định dành cho nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại.

Về cơ bản, tỉnh Đồng Nai đã đủ quỹ đất để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 Chính phủ giao gần 65.000 căn.

Một số khu đất ở vùng nông thôn hiện quy hoạch nhà ở riêng lẻ thấp tầng không còn phù hợp với Luật Nhà ở năm 2023, do luật mới quy định nhà ở xã hội chủ yếu là nhà chung cư, trừ trường hợp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Vì vậy, địa phương này cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh kế hoạch, bố trí lại quỹ đất tại các vị trí phù hợp hơn.

Liên quan đến các chính sách đặc thù mới được ban hành trong năm 2025, Đồng Nai đã giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư 10 dự án, quy mô 11.000 căn.

100 ngày nước rút, Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe cuối năm nay

Sau khi khi ký cam kết thi đua 100 ngày phấn đấu thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến dự án Vành đai 3 TP.HCM, do đó các đơn vị thi công đang tăng tốc để hoàn thành vào ngày 19/12.

Theo Ban Giao thông, dự án thành phần 1 Đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đang tăng tốc triển khai thi công 10 gói thầu xây lắp chính, sản lượng đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng.

Ngày 19/9, Ban Giao thông đã chủ trì, tổ chức ký kết giao ước thi đua 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Theo đó, các nhà thầu và tư vấn giám sát cùng nhau ký cam kết tập trung đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Mai Văn Chính ngày 1/10.

Cụ thể, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức cũ sẽ thông xe kỹ thuật 12,8 km phần cầu cạn (đoạn từ nút giao HLD đến nhánh Ramp lên xuống khu vực cầu Đồng Tròn) vào ngày 19/12. Đến 30/4/2026, toàn bộ 14,7 km cầu cạn sẽ đồng bộ thông xe cùng với nút giao Tân Vạn (thuộc dự án thành phần 5 qua địa bàn Bình Dương cũ).

Đoạn qua địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ, các đơn vị sẽ thông tuyến trên nền cấp phối đá dăm toàn bộ 32,6 km vào ngày 19/12 và thông xe chính thức toàn bộ 32,6 km phần cao tốc ngày 30/4/2026.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 296 dự án gặp khó khăn, vướng mắc

Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng rừng cũng như thủ tục đầu tư xây dựng. Nhiều dự án chậm tiến độ do thiếu quy hoạch chi tiết, chậm xác định giá đất, vướng quy định về chuyển đổi rừng, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hoặc phải điều chỉnh quy mô để phù hợp với quy định mới.

Trong đó, lĩnh vực du lịch dịch vụ có số lượng dự án vướng mắc lớn (93 dự án), tập trung ở khu vực hồ Tuyền Lâm và một số khu du lịch trọng điểm. Tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp – năng lượng – thương mại (66 dự án), lĩnh vực khu dân cư, đô thị (47 dự án) và lĩnh vực y tế giáo dục (7 dự án).

Để xử lý các vướng mắc nêu trên, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác liên ngành theo nhóm lĩnh vực, do lãnh đạo các sở ngành làm Tổ trưởng. Các Tổ sẽ tập trung rà soát, yêu cầu nhà đầu tư báo cáo chi tiết, kiểm tra thực địa, phân loại dự án, tổng hợp vướng mắc và đề xuất phương án xử lý cụ thể theo từng lĩnh vực, trình UBND tỉnh chỉ đạo.

Đối với các dự án ngoài ngân sách đã cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751, Sở Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi và tham mưu UBND tỉnh sau khi có chỉ đạo của Trung ương.

Thông tin mới liên quan việc tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký công điện của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/10 về việc khẩn trương hoàn thành việc rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, danh mục đầy đủ và đề xuất giải pháp, thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên Hệ thống 751.

Công điện nêu rõ, ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài để triển khai ngay các dự án.

Thủ tướng yêu cầu Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, đầy đủ danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751 (Hệ thống 751).

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều Bộ, ngành địa phương chưa hoàn thành việc cập nhật, rà soát, đề xuất giải pháp, thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài thuộc phạm vi quản lý. Tính đến ngày 07/10, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát của 1.596/2.991 dự án của 17 địa phương và 06 Bộ, ngành; 02 địa phương không có dự án vướng mắc; còn lại 1.395 dự án của 15 địa phương và 08 Bộ, ngành chưa thực hiện việc rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý.

Hà Nội, TP.HCM rà soát, điều chỉnh quy hoạch quanh nhà ga, depot để phát triển đô thị TOD

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 318/NQ-CP về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TP.HCM. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 9/10/2025.

Kế hoạch nhằm tổ chức thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ để các bộ, ngành, địa phương thực hiện các công việc liên quan triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư, đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, phát triển đô thị theo định hướng TOD, phát triển công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực đường sắt.

Làm cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch...

Nghị quyết nêu rõ, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và hiện đại, tiến độ triển khai rất khẩn trương; được Quốc hội cho phép áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để triển khai thực hiện.