Nóng: UBS đưa ra ‘tối hậu thư’ cho hơn 50% nhân sự của Credit Suisse, tiết lộ chỉ có 1 người đến từ CS nằm trong bộ máy lãnh đạo siêu ngân hàng mới

Bloomberg đưa tin, UBS Group AG đang lên kế hoạch cắt giảm hơn 50% nhân sự đến từ Credit Suisse bắt đầu từ tháng 7/2023.

Nhiều vị trí quan trọng, từ các nhân viên ngân hàng, trader đến nhân viên hỗ trợ tại mảng ngân hàng đầu tư của Credit Suisse ở London, New York và một số khu vực châu Á khác dự kiến sẽ là các đối tượng bị cắt giảm, một số người trong cuộc cho biết.

Các nhân viên đã được thông báo về 3 đợt cắt giảm trong năm nay. Đợt đầu tiên dự kiến vào cuối tháng 7, hai đợt nữa có thể diễn ra vào tháng 9 và tháng 10.

Ba tháng sau khi UBS đồng ý mua lại Credit Suisse, kế hoạch cắt giảm nhân viên càng trở nên rõ ràng. Được biết, sau khi thương vụ hoàn tất, UBS đã có khoảng 120.000 nhân sự. Họ dự kiến sẽ có đợt cắt giảm lớn đủ để tiết kiệm khoảng 6 tỷ USD chi phí nhân viên trong những năm tới.

Cụ thể, UBS dự định sa thải tổng cộng 30% lực lượng lao động trong siêu ngân hàng mới, tương đương 35.000 người, phù hợp với một số dự báo của các nhà phân tích tại Redburn trước đó.

Ngoài ra, trong bộ máy lãnh đạo siêu ngân hàng mới ra đời, chỉ có một cán bộ cấp cao tại Credit Suisse - giám đốc điều hành Ulrich Koerner. Còn trong mảng quản lý tài sản, chỉ có 5 trong số hơn hai chục vị trí lãnh đạo được bổ nhiệm đến từ Credit Suisse.

Giám đốc điều hành Credit Suisse Ulrich Koerner được chọn làm thành viên ban lãnh đạo của siêu ngân hàng mới

Cổ phiếu của UBS đã tăng 2%. Người phát ngôn của UBS từ chối bình luận về kế hoạch sa thải này.

Mặt khác, việc cắt giảm nhân sự tại siêu ngân hàng UBS-Credit Suisse có thể làm “trầm trọng” thêm một năm vốn đã ảm đạm đối với thị trường việc làm trong lĩnh vực tài chính toàn trên thế giới. Bởi các ngân hàng đầu tư bao gồm Morgan Stanley và Goldman Sachs Group Inc. cũng đã tuyên bố cắt giảm hàng ngàn nhân viên của họ.

Tại một sự kiện ở Zurich vào ngày 27/6, CEO UBS, Sergio Ermotti, nói rằng việc sáp nhập đang diễn ra rất tốt. Từ khi tiếp quản, UBS đã sớm báo hiệu rằng họ dự định có đợt cắt giảm mạnh tại mảng ngân hàng đầu tư thua lỗ của Credit Suisse, vốn là gốc rễ của khoản lỗ 5,5 tỷ USD vào năm 2021.

Mặc dù ban đầu, UBS có kế hoạch giữ lại 20% các nhà giao dịch hàng đầu, đặc biệt là những người chuyên về công nghệ, truyền thông và viễn thông, nhưng nhiều nhân tài đã rời đi hoặc bị các đối thủ cạnh tranh săn đón.

Deutsche Bank, Jefferies Financial Group Inc. và Wells Fargo & Co. nằm trong số những đối thủ cạnh tranh đã giành được nhân viên của Credit Suisse trong những tháng gần đây. Bên cạnh đó, UBS cũng hy vọng có thể giữ lại phần lớn “anh tài” chuyên phụ trách dịch vụ ngân hàng chuyên biệt dành cho giới thượng lưu, dù cho nhiều người cũng đã “dứt áo ra đi”.

Tại Châu Á Thái Bình Dương, UBS đang lên kế hoạch giữ lại vài trăm cố vấn tài chính cá nhân cho giới siêu giàu của Credit Suisse, nâng tổng số nhân sự lên hơn 1.200 người.

Đối với hoạt động nội địa tại Thụy Sĩ, UBS có kế hoạch đưa ra quyết định trong quý III về việc liệu họ có tích hợp hoàn toàn hay không, hoặc thực hiện kế hoạch khác như tách ra hoặc niêm yết công khai.

Hiện tại, diễn biến sáp nhập của 2 ngân hàng được giới tài chính theo dõi sát sao, trong bối cảnh nhiều người bày tỏ lo ngại về sức ảnh hưởng của siêu ngân hàng mới.

Tham khảo Bloomberg