Nóng: Vingroup muốn phát hành hơn 3,85 tỷ cổ phiếu, vượt Hòa Phát trở thành DN phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán

06-11-2025 - 09:27 AM | Thị trường chứng khoán

Vốn điều lệ của Vingroup sau phát hành dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên trên 77.000 tỷ đồng, chỉ kém 3 ngân hàng là Vietcombank, MB và VPBank.

Vingroup (mã VIC) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó có nội dung đáng chú ý về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn. Theo đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 1:1). Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi lên trên mức 77.000 tỷ đồng. Con số này đưa Vingroup vượt qua Hòa Phát trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán. Vốn điều lệ của Vingroup dự kiến sẽ chỉ kém 3 ngân hàng là Vietcombank, MB và VPBank.

Vingroup hiện là doanh nghiệp lớn nhất toàn sàn chứng khoán với vốn hóa gần 800.000 tỷ đồng, bỏ xa những cái tên phía sau. Từ đầu năm 2025 đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 5 lần và đang ở vùng đỉnh lịch sử với thị giá 206.500 đồng/cp (đóng cửa ngày 5/11).

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng theo đó tăng vọt lên trên 19 tỷ USD (theo Forbes), xếp thứ 125 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái ghi nhận sự thay đổi tích cực trên các trụ cột kinh doanh chính. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm ngoái. Con số này đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và các doanh nghiệp nói chung (không bao gồm các ngân hàng) thứ 2 đạt mốc tài sản này, sau Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN).

Với trụ cột Công nghệ – Công nghiệp , VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025 với 110.362 ô tô điện được bàn giao trên toàn cầu, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường nội địa, VinFast cán mốc doanh số ở 103.884 ô tô điện trong 9 tháng, cao nhất từ trước đến nay đối với một thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Ở mảng xe máy điện, VinFast tiếp tục tiên phong dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh tại ViệtNam, khi ghi nhận tổng số xe bàn giao trong 9 tháng lên 234.536 xe, tăng gần 6 lần so với năm 2024.

Ở khối Thương mại Dịch vụ, trong 9 tháng đầu năm 2025, Vinhomes ghi nhận kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị với tổng doanh số đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số chưa ghi nhận đến cuối tháng 9 đạt 223.937 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng thời điểm năm ngoái và là mức cao kỷ lục, tạo nền tảng vững chắc cho kết quả kinh doanh của Vinhomes trong thời gian tới.

Với trụ cột Năng lượng xanh, trong quý 3 năm nay, Vingroup đã khởi công hai dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy điện LNG Hải Phòng – dự án điện khí hóa lỏng lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Vingroup và VinEnergo tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua các thỏa thuận chiến lược với UBND tỉnh Gia Lai, PT. Sulsel Andalan Energi (Indonesia), và FIMO về phát triển năng lượng tái tạo, khẳng định vai trò tiên phong của Vingroup trong đầu tư hạ tầng công nghiệp và năng lượng sạch quy mô lớn.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

