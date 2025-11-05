Novaland đảm bảo cho khoản vay 3.500 tỷ đồng của công ty con

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc sử dụng tài sản để đảm bảo cho các khoản vay của các công ty con.

Theo đó, Novaland sẽ sử dụng tài sản là toàn bộ vốn góp 5.470,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 98,087% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (NVL JSC) để đảm bảo cho nghĩa vụ khoản vay tối đa 2.000 tỷ đồng của NVL JSSC tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)- Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Ảnh minh họa

Tài sản đảm bảo nêu trên hiện còn đang được đảm bảo cho nghĩa vụ của các khoản trái phiếu do NVL JSC phát hành năm 2020 với tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 1.405 tỷ đồng.

Đồng thời, Novaland cũng thông qua việc sử dụng toàn bộ vốn góp hơn 2.019,4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 53,996% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức để đảm bảo cho nghĩa vụ khoản vay tối đa 1.500 tỷ đồng của chính công ty này tại MB.

Tài sản đảm bảo này hiện còn đang được đảm bảo cho nghĩa vụ của các khoản trái phiếu do Bất động sản Gia Đức phát hành năm 2021 với tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 1.300 tỷ đồng.

Mục đích NVL JSC và Bất động sản Gia Đức vay vốn tại ngân hàng nhằm tài trợ chi phí xây dựng và phát triển Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng- Phân khu 2 tại Phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Được biết, Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng là một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland đã có văn bản công bố thông tin liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu chuyển đổi của công ty.

Theo đó, Novaland cho biết đã lấy ý kiến các trái chủ liên quan đến lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá gần 335,26 triệu USD (khoảng 8.500 tỷ đồng), lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn năm 2027.

Mục đích chính của việc lấy ý kiến là xin chấp thuận miễn trừ vi phạm do công ty chậm thanh toán một phần tiền lãi đến hạn vào ngày 16/10/2025, đây là khoản lãi lần thứ ba của lô trái phiếu, với hơn 642.455 USD còn nợ, tương đương gần 16 tỷ đồng.

Điều kiện để chấp thuận việc miễn trừ nêu trên là Novaland phải thực hiện thanh toán số dư còn lại nêu trên vào hoặc trước ngày 16/11/2025.

Kết quả, công ty đã nhận được sự đồng thuận của hầu hết trái chủ (chiếm 76,96% tổng giá trị trái phiếu lưu hành), vượt mức 66% cần thiết để nghị quyết có hiệu lực.



