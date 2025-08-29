Novaland ký hàng chục hợp đồng và biên bản ghi nhớ thanh lý tài sản, tổng giá trị 28.380 tỷ đồng

Theo BCTC bán niên 2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 120,9 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ 2024.

Lợi nhuận sau thuế đạt 379 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2.490 tỷ đồng. Công ty cho biết sự chênh lệch này là do đã ghi nhận khoản lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty con và chi phí tài chính giảm.﻿

Trong văn bản giải trình, Novaland vừa cập nhật kế hoạch thanh lý tài sản với tổng giá trị 28.380 tỷ đồng.

Tập đoàn cho biết đã bán thành công 7 tài sản, thu về 13.506 tỷ đồng; đồng thời ký hợp đồng nguyên tắc cho 5 tài sản trị giá 7.667 tỷ đồng, ký biên bản ghi nhớ với đối tác cho 2 tài sản trị giá 3.400 tỷ đồng và nhận được thư đề nghị không ràng buộc cho 4 tài sản với tổng giá trị 1.915 tỷ đồng.

Thanh lý tài sản tiếp tục là giải pháp giúp Novaland tháo gỡ khó khăn tài chính, bên cạnh việc gia hạn nợ và huy động thêm vốn từ ngân hàng cũng như cổ đông.

Hiện tập đoàn đã đạt thỏa thuận tái cấu trúc bước đầu với các chủ nợ và trái chủ, tổng giá trị 14.484 tỷ đồng, trong đó các chủ nợ vẫn sẵn sàng tiếp tục thương thảo nhằm tạo điều kiện cho tập đoàn có thêm thời gian xử lý.

Song song đó, Novaland được phê duyệt hạn mức tín dụng 15.050 tỷ đồng từ các ngân hàng, đã giải ngân 4.640 tỷ đồng và sẽ tiếp tục rót vốn trong 12 tháng tới để triển khai dự án. Các cổ đông lớn cũng cam kết đồng hành, hỗ trợ thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo duy trì hoạt động ít nhất trong một năm tới.

Đáng chú ý, khoản dự phòng lớn nhất của Novaland là 4.370 tỷ đồng liên quan đến tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp của dự án Lakeview City – đang được cơ quan chức năng xem xét lại, mở ra khả năng hoàn nhập trong quý IV/2025.