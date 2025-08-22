Novaland muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại một công ty con

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu tại Công ty TNHH Nova Property Management (Nova Property).

Được biết, Nova Property là công ty con do Novaland sở hữu 99,99% vốn điều lệ (ghi nhận tại thời điểm ngày 30/6/2025). Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, doanh nghiệp này sẽ không còn là công ty con của Novaland.

Novaland thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, quyết định giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư và thực hiện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản có liên quan theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất nội dung nêu trên.

Ảnh minh họa

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Nova Property Management tiền thân là Công ty TNHH Nova Asset Management được thành lập ngày 8/9/2017 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Novaland góp 19,99 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 99,99%), còn bà Huỳnh Phương Thảo góp 2 triệu đồng (tỷ lệ 0,01%).

Đến ngày 8/1/2018, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 139 tỷ đồng. Trong đó, Novaland góp gần 138,99 tỷ đồng, bà Huỳnh Phương Thảo góp 13,9 triệu đồng.

Được biết, bà Huỳnh Phương Thảo là em dâu của ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch HĐQT của Novaland.

Cũng tại thời điểm này, ông Bùi Đạt Chương- em trai của ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của Nova Property.

Cập nhật mới nhất ngày 7/12/2023, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đang là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, đồng thời sở hữu 0,01% vốn điều lệ của Nova Property.

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland vừa có văn bản thông báo về việc bổ nhiệm ông Võ Quốc Đức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của công ty kể từ ngày 21/8/2025.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mới đây Novaland vừa đăng tải các văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 15/8/2025, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 489,7 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã NVLH2224005, trong đó gồm gần 468,3 tỷ đồng tiền gốc và gần 21,4 tỷ đồng tiền lãi.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp mới chỉ thanh toán được gần 4,5 tỷ đồng, còn 485,2 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2224005 gồm 5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 16/2/2022. Với kỳ hạn 24 tháng, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 16/2/2025.

Ở chiều ngược lại, trước đó ngày 11/8/2025, Novaland đã chi gần 861,2 tỷ đồng để thanh toán chậm gốc và lãi cho lô trái phiếu mã NOVALAND.BOND.2019.

Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, được Novaland phát hành từ ngày 28/6/2019, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/6/2025.



