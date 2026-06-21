Novaland tuyển hơn 1.000 nhân sự xây dựng, chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới

Ngày 20/6, Novaland tổ chức "Ngày hội Tuyển dụng Novaland 2026 - Đất dụng võ cho nhân tài" tại TP.HCM với hơn 1.000 vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực quản lý dự án, kỹ thuật, giám sát thi công, thiết kế và vận hành. Đây được xem là một trong những đợt tuyển dụng lớn nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm trở lại đây.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt dự án của Novaland ghi nhận những chuyển biến tích cực về pháp lý, xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trong năm nay bàn giao hơn 2.600 sản phẩm và hoàn tất cấp hơn 4.300 giấy chứng nhận tại các dự án khu trung tâm TP.HCM.

Không chỉ tăng tốc triển khai dự án, Novaland cũng đang chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới. Theo Ban tổ chức, chương trình tuyển dụng đã thu hút hơn 2.000 hồ sơ ứng tuyển ngay trước thời điểm diễn ra sự kiện, phản ánh nhu cầu việc làm trong lĩnh vực xây dựng - bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi cùng đà khởi sắc của thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Cao Trần Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Novaland cho biết sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp đã triển khai hơn 100 dự án tại khu vực phía Nam. Sau giai đoạn nhiều biến động của thị trường, Novaland đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và xây dựng mô hình quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch hơn.

Song song với việc tái khởi động dự án, Novaland cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý và thi công. Các giải pháp như AI, BIM, Digital Twin, hệ thống camera AI và nền tảng điều hành số đang được doanh nghiệp từng bước triển khai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Theo đại diện Novaland, mục tiêu của đợt tuyển dụng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án đang triển khai mà còn xây dựng đội ngũ nhân sự đồng hành lâu dài trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Novaland đang tích cực tìm kiếm đội ngũ nhân sự chất lượng cao để đồng hành trong giai đoạn mới.

"Những chuyển biến tích cực về pháp lý, xây dựng và cấp giấy chứng nhận tại nhiều dự án đang tạo nền tảng quan trọng để Novaland bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những nhân sự có chuyên môn, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển để cùng đồng hành trong quá trình hoàn thiện dự án và kiến tạo các giá trị bền vững cho thị trường", ông Cao Trần Duy Nam nhấn mạnh.

Việc tuyển mới hơn 1.000 nhân sự xây dựng giữa thời điểm nhiều dự án đồng loạt được tái khởi động được xem là tín hiệu cho thấy Novaland đang chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng tốc mới, sau thời gian dài tập trung xử lý khó khăn pháp lý và tái cấu trúc hoạt động.