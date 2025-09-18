NOXH Phúc Đạt Tân Uyên: 90% căn hộ được đăng ký tư vấn giữ chỗ thành công

Phúc Đạt Group: Vượt qua thách thức, kiến tạo giá trị

Giữa bối cảnh đó, Phúc Đạt Group đã chọn con đường khác biệt, đây là một cơ hội xác lập sứ mệnh cao cả: "Tài sản hiện tại – Mái ấm tương lai". Với triết lý này, Phúc Đạt đã khẳng định vai trò của mình, biến thách thức của thị trường thành động lực để kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Bá Kỳ Tổng Giám Đốc Phúc Đạt Group (ngoài cùng bên trái) và Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó CT HĐTV Phúc Đạt Group thứ 2 từ trái sang.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó CT HĐTV Phúc Đạt Group phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó CT HĐTV Phúc Đạt Group phát biểu nhấn mạnh: "Phúc Đạt Group luôn tâm niệm rằng mái ấm chính là nền tảng vững chắc nhất cho cuộc sống hạnh phúc và sự phát triển bền vững của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Với dự án Phúc Đạt Tân Uyên, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dân những căn hộ chất lượng, giá hợp lý, cùng đầy đủ tiện ích thiết yếu".

Các căn hộ với diện tích linh hoạt từ 32-62m² được thiết kế thông minh, tối ưu hóa từng mét vuông để mang lại không gian sống thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Mỗi căn hộ không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian để tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng giá trị cốt lõi của Phúc Đạt Tân Uyên không chỉ nằm ở thiết kế. Dự án còn được trang bị hệ thống tiện ích nội khu đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân: hồ bơi hiện đại, phòng gym đầy đủ thiết bị, khu vui chơi trẻ em, và đặc biệt là khu sinh hoạt cộng đồng rộng lớn, nơi gắn kết những con người cùng chung khao khát về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vị trí chiến lược của dự án, nằm ngay gần các khu công nghiệp trọng điểm, giúp người lao động tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí di chuyển. Điều này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn tăng thêm thời gian cho gia đình, cho các hoạt động giải trí và phát triển bản thân. Phúc Đạt Tân Uyên, vì thế, không chỉ là nơi an cư lạc nghiệp, mà còn là bệ phóng cho chất lượng sống, là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân và gia đình.

Tác động kép: Giá trị kinh tế và nhân văn

Phúc Đạt Group đã chứng minh rằng lợi ích kinh doanh hoàn toàn có thể song hành cùng trách nhiệm xã hội. Hoạt động trao tặng 600 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học tại Tân Hiệp và Tân Uyên trong lễ khai trương nhà mẫu là một hành động mang tính biểu tượng cao. Nó thể hiện rõ triết lý phát triển của doanh nghiệp: thành công của Phúc Đạt phải đi đôi với sự thịnh vượng của cộng đồng.

Nghi thức cắt băng khai trương nhà mẫu Dự án Khu nhà ở Xã hội Phúc Đạt Tân Uyên.

Tác động của dự án Phúc Đạt Tân Uyên mang đến sự ổn định xã hội. Khi người lao động có một mái ấm an toàn, họ sẽ yên tâm làm việc, nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ nghỉ việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đây là một giải pháp thiết thực để giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này tạo ra một vòng xoáy tích cực mạnh mẽ: công nhân ổn định – doanh nghiệp phát triển – kinh tế địa phương thịnh vượng.

Không thể phủ nhận rằng thị trường nhà ở xã hội vẫn còn nhiều rào cản. Tuy nhiên, Phúc Đạt Tân Uyên đã cho thấy những thách thức này hoàn toàn có thể được tháo gỡ. Để nhân rộng mô hình này, cần có sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía.

Ngày mở bán vừa được diễn ra vào ngày 14/9 đã thu hút hàng trăm khách tham gia.

Mặt khác, Tọa lạc tại vị trí chiến lược, dự án nằm liền kề các khu công nghiệp trọng điểm như Nam Tân Uyên và VSIP, giúp cư dân dễ dàng di chuyển và tiếp cận nhiều tiện ích ngoại khu. Với 3 block cao 18 tầng, dự án cung cấp các căn hộ có diện tích từ 35 - 62 m², được thiết kế hiện đại, tối ưu không gian.

Dự án có mức giá bán dự kiến chỉ khoảng 17 triệu đồng/m², tương đương 600 triệu đồng cho một căn hộ 35 m². Đây là mức giá phù hợp với người lao động có thu nhập thấp, đi kèm chính sách vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng.

Lộ trình triển khai dự án minh bạch, với kế hoạch nhận hồ sơ từ tháng 9/2025, hoàn thành xây dựng dự kiến vào tháng 6/2027 và bàn giao nhà vào dự kiến tháng 7/2027. Quyền lợi pháp lý của người mua được đảm bảo với dự kiến cấp sổ đỏ vào cuối năm 2027.