NSND Thanh Lam xin nhạc sĩ Phú Quang: "Hôm nay, hát Rock buồn, con xin chú được sốt 39 độ"

Tối 12/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu diễn ra với sự tham gia của các NSND Thanh Lam, Trọng Tấn, Bảo Yến, Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Chương trình do các con của nhạc sĩ tổ chức ngay trước sinh nhật lần thứ 77 của ông, ngày 13/10/2026, đồng thời tưởng nhớ năm năm ngày ông qua đời.

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, đêm nhạc còn tái hiện ký ức về Phú Quang qua câu chuyện của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Trong đó, NSND Thanh Lam gây chú ý khi kể lại lời nhận xét hóm hỉnh của nhạc sĩ dành cho mình trước khi thể hiện ca khúc Rock buồn.

NSND Thanh Lam.NSND Thanh Lam.

Thanh Lam cho biết cô đi hát cùng nhạc sĩ Phú Quang từ năm 16 tuổi. Nhạc sĩ từng nhận xét nữ ca sĩ thường biểu diễn với nguồn năng lượng mạnh mẽ: "Thanh Lam được đi hát cùng chú Phú Quang từ khi mới 16 tuổi. Chú Phú Quang thường nói Thanh Lam: 'Cô lúc nào cũng sốt đùng đùng 39 độ, hạ xuống còn 37 độ rưỡi là khán giả sẽ rất thích cô'. Hôm nay, hát Rock buồn, con xin chú được sốt 39 độ".

Lời kể hóm hỉnh cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ trong nhiều năm gắn bó với âm nhạc. Tại chương trình, Thanh Lam thể hiện Rock buồn và Đâu phải bởi mùa thu mang đến màu sắc mạnh mẽ giữa những giai điệu giàu hoài niệm. Nữ diva sau đó trở lại sân khấu với Im lặng đêm Hà Nội và Trong miền ký ức biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Danh ca Bảo Yến.Danh ca Bảo Yến.

Trước đó, mở đầu đêm nhạc, Trọng Tấn thể hiện Hà Nội ngày trở về. Tiếp đó, danh ca Bảo Yến trình bày Giọt thu buồn và Tâm sự người ca sĩ. Khi được NSND Lê Khanh hỏi về kỷ niệm với Phú Quang, Bảo Yến kể rằng năm 1992, nhạc sĩ vào TP.HCM, đưa vợ đến Nhà hát Thành phố thăm bà rồi đến nhà trò chuyện. Ông thường nhắc đến nỗi nhớ Hà Nội, đặc biệt là mùi hương hoa sữa mỗi độ thu về.

"Mỗi lần mùa hoa sữa đến, anh lại nhớ mùi hương, nhớ Hà Nội. Anh thương Hà Nội đặc biệt lắm", Bảo Yến chia sẻ.

NSND Tấn Minh thể hiện Một dại khờ, một tôi và Biển nỗi nhớ và em. Nam ca sĩ cho biết anh bồi hồi trước giờ biểu diễn vì được tiếp tục hát trong chương trình của Phú Quang và được trực tiếp nghe Bảo Yến hát. Tấn Minh kể đã yêu giọng ca của nữ danh ca từ khi chưa học hết cấp hai. "Đến giờ này tình yêu đó còn nguyên vẹn", anh nói.

Ca sĩ Tấn Minh.

Thùy Dung thể hiện Dương cầm lạnh và Nỗi nhớ, đồng thời nhắc lại kỷ niệm được Phú Quang nói rằng ca khúc Dương cầm lạnh dành cho mình. Hồng Nhung khép lại phần đầu chương trình với Về lại phố xưa, Tình khúc 24 và Nỗi buồn. Ở ca khúc cuối, nhạc sĩ Việt Anh đệm đàn cho nữ ca sĩ.

Sau phần biểu diễn, khán giả được mời tham quan không gian triển lãm tại sảnh Nhà hát Hồ Gươm, nơi trưng bày hình ảnh và kỷ vật gắn với hành trình nghệ thuật của Phú Quang cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Chương trình tiếp tục với phần phim tư liệu về gia đình, ghi lại những câu chuyện của ba người con về cha. Nếu với công chúng, Phú Quang là nhạc sĩ của những bản tình ca Hà Nội, của tình yêu và nỗi nhớ, thì với các con, ông trước hết là người cha gắn với những kỷ niệm riêng tư của gia đình.

Các nghệ sĩ hát kết chương trình.Các nghệ sĩ hát kết chương trình.

Đêm nhạc được tổ chức ngay trước sinh nhật của nhạc sĩ vì thế cũng là món quà đặc biệt mà ba người con dành tặng cha. Thông qua những thước phim tư liệu, họ chia sẻ ký ức gia đình với khán giả, nối tiếp những câu chuyện về Phú Quang từ bạn bè và đồng nghiệp. Âm nhạc trở thành cách để những người con tưởng nhớ cha sau năm năm ông qua đời.

Mạch chương trình tiếp tục với Gửi bạn nơi xa qua tiếng hát Tấn Minh; Nỗi nhớ mùa đông do Tấn Minh thể hiện cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn; Mơ về nơi xa lắm qua tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn; cùng Có một ngày và Tôi muốn mang Hồ Gươm đi do Trọng Tấn thể hiện.

Ở tiết mục cuối, Em ơi Hà Nội phố mở đầu bằng tiếng hát và hình ảnh nhạc sĩ Phú Quang, trước khi các ca sĩ Tấn Minh, Trọng Tấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung cùng hòa giọng, khép lại chương trình.

Năm năm sau ngày Phú Quang qua đời, những sáng tác của ông tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ thể hiện và đến với công chúng. Qua đêm nhạc, hình ảnh người nhạc sĩ hiện lên qua nhiều ký ức: người luôn đau đáu với Hà Nội, người đồng nghiệp có những lời nhận xét hóm hỉnh và người cha được các con tưởng nhớ bằng âm nhạc. Chương trình dự kiến gặp lại khán giả vào tháng 3/2027.