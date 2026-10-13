Phát hiện tiệm bánh MCK dặn mua bằng được vào ngày ra album: 120.000 đồng một miếng, lớn tới mức nhiều khách phải xin mang về

Trong cuộc trò chuyện mới đây nhân dịp ra mắt album, MCK cùng các thành viên N0 L4B3L đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về hành trình thực hiện HVL – album đồ sộ với 30 ca khúc được cả nhóm dành nhiều năm để hoàn thiện. Bên cạnh những kỷ niệm vui buồn, khó khăn và thử thách trong quá trình làm nhạc, một chi tiết nhỏ bất ngờ khiến người hâm mộ thích thú: sở thích ăn bánh ngọt của nam rapper.

Cụ thể, khi kể lại chuyện chuẩn bị cho listening party, đạo diễn Phương Vũ tiết lộ MCK từng thông báo sẽ ra mắt album ngay ngày hôm sau. Khi được hỏi có định tổ chức hoạt động gì đặc biệt không, nam rapper chỉ đơn giản trả lời rằng anh em sẽ lên studio rồi cùng nhau đăng tải sản phẩm. Phương Vũ sau đó đề xuất livestream tại studio có màn hình LED, và MCK đồng ý ngay với một yêu cầu rất đời thường: mua giúp một chai whisky cùng một ít bánh ngọt.

Khi kể lại chuyện chuẩn bị cho listening party, đạo diễn Phương Vũ tiết lộ MCK đã nhờ anh mua bánh ngọt ở tiệm yêu thích của mình

Điều khiến mọi người bật cười là MCK còn dặn dò kỹ lưỡng về địa chỉ mua bánh. Hóa ra, đằng sau hình ảnh một rapper cá tính, thường gắn với âm nhạc gai góc và phong cách có phần bất cần, anh chàng lại có niềm yêu thích đặc biệt với những món bánh ngọt. Dân mạng cũng nhanh chóng có thêm một chi tiết để trêu nam rapper: làm nhạc thật gang, chill cùng anh em thật ngầu, nhưng bánh ngọt thì nhất định phải đúng tiệm ruột!

Hóa ra, đằng sau hình ảnh một rapper cá tính, thường gắn với âm nhạc gai góc, MCK lại có niềm yêu thích đặc biệt với những món bánh ngọt.

Địa chỉ được MCK nhắc đến là Eastern and Oriental Tea House and Coffee Parlour, một tiệm trà, cà phê và bánh ngọt nằm bên Hồ Tây, Hà Nội. Không chỉ có thực đơn bánh đa dạng, nơi đây còn gây chú ý nhờ không gian mang dấu ấn Á Đông, cách bài trí giàu tính nghệ thuật và góc nhìn hướng ra mặt hồ. Nếu đang tò mò về tiệm bánh khiến MCK phải dặn dò kỹ đến vậy, đây có lẽ là một địa chỉ đáng để khám phá.

Thiên đường bánh ngọt bên Hồ Tây, có gì mà khiến thực khách mê mẩn?

Nếu nhìn vào thực đơn, có thể hiểu vì sao một người mê đồ ngọt như MCK lại đích danh nhắc đến nơi này. Eastern and Oriental không chỉ phục vụ vài món bánh quen thuộc mà sở hữu cả một danh sách dài, từ những dòng bánh kem nhiều tầng, cheesecake nướng, bánh pie kiểu Âu đến các loại cheesecake lạnh với đủ hương vị.

Eastern and Oriental không chỉ phục vụ vài loại bánh quen thuộc mà sở hữu cả một danh sách dài và đa dạng các món

Những cái tên nghe thôi đã thấy hấp dẫn có thể kể đến Lotus Biscoff Layer Cake với hương vị bánh quy caramel đặc trưng, Pistachio Layer Cake dành cho hội mê hạt dẻ cười, hay Triple Chocolate Pie cho những ai yêu thích chocolate. Nếu thích vị chua ngọt của trái cây, thực khách có thể tìm đến Blueberry Pie, French Apple Cake hoặc các dòng bánh mang hương vị chanh. Quán cũng có những lựa chọn như Napoleon, Boema và nhiều loại bánh cheesecake với hương vị khác nhau.

Một điểm đáng chú ý khác là tiệm có cả bánh thuần chay và bánh không chứa gluten, từ bánh pie hạt hồ đào, bánh chocolate cam đến các món ăn vặt làm từ quả sung, chà là hay bơ đậu phộng. Nhờ vậy, thực đơn không chỉ dành cho những tín đồ hảo ngọt mà còn có thêm lựa chọn cho người theo đuổi chế độ ăn đặc biệt. Thực đơn thực tế có thể thay đổi theo ngày, nên nếu đã nhắm một loại bánh cụ thể, thực khách có thể hỏi trước khi đến.

Bánh có giá khoảng 90.000-120.000 đồng mỗi miếng

Điểm khiến nhiều người thích thú khi đọc các bài đánh giá của khách hàng là kích thước bánh khá hào phóng. Một số thực khách nhận xét mỗi phần bánh được cắt khá lớn, cốt bánh mềm ẩm, phần kem thơm và có độ béo rõ rệt. Có người cho biết chỉ một lát bánh cũng đủ khiến mình no bụng, thậm chí phải chia sẻ hoặc mang phần còn lại về. Cheesecake và các loại bánh chocolate cũng thường xuyên được nhắc đến trong những nhận xét tích cực.

Về hương vị, trải nghiệm của mỗi người lại có phần khác nhau. Nhiều thực khách khen bánh ngon, có độ ngọt vừa phải, ăn không quá ngấy; trong khi một số người cho rằng vài loại bánh khá ngọt so với khẩu vị của mình, đặc biệt là những món thiên về chocolate hoặc kem. Các dòng bánh vị chanh, cheesecake hay bánh nhiều tầng vì thế cũng có thể đem lại cảm nhận khác nhau tùy sở thích. Nếu không phải người hảo ngọt, bạn có thể cân nhắc chọn bánh có vị trái cây hoặc chua nhẹ để cân bằng vị giác.

Cheesecake và các loại bánh chocolate thường xuyên được nhắc đến trong những nhận xét tích cực.

Giá cả cũng là điều được nhắc đến khá nhiều. Theo một số đánh giá của khách hàng, bánh có giá khoảng 90.000-120.000 đồng mỗi miếng ở những lần ghé quán của họ. Mức giá này không hẳn dễ chịu nếu chỉ muốn ăn bánh uống trà thông thường, nhưng những thực khách hài lòng cho rằng phần bánh lớn và chất lượng món ăn khiến trải nghiệm trở nên đáng tiền. Đây cũng là lý do nhiều người gợi ý nên đi cùng bạn bè để gọi vài loại bánh khác nhau rồi chia nhau thưởng thức.

Không gian đậm chất Á Đông, ngồi ngắm Hồ Tây cũng đủ chill

Không chỉ có bánh ngọt, Eastern and Oriental còn ghi điểm nhờ không gian mang phong cách riêng. Quán nằm tại khu vực Quảng An, Tây Hồ, với nhiều tầng và các khu vực ngồi khác nhau. Những món đồ trang trí, tranh ảnh cùng các chi tiết mang dấu ấn Á Đông tạo nên cảm giác khác biệt so với kiểu quán cà phê hiện đại thường thấy. Đặc biệt, các vị trí gần ban công có thể hướng tầm nhìn ra Hồ Tây, phù hợp để ngồi thư thả vào những ngày thời tiết dễ chịu.

Quán nằm tại khu vực Quảng An, Tây Hồ, với nhiều tầng và các khu vực ngồi khác nhau

Trên các nền tảng đánh giá, không ít khách hàng dành lời khen cho khung cảnh bên hồ, cách trang trí có gu và những bình hoa tươi được đặt trong quán. Một số người thích chọn chỗ ngồi trên tầng cao hoặc khu vực ban công để vừa thưởng thức bánh, vừa ngắm mặt hồ. Đây cũng là điểm cộng khiến nơi này phù hợp cho một buổi hẹn hò nhẹ nhàng, buổi trà chiều cùng bạn bè hoặc đơn giản là tìm một góc ngồi thư giãn.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế không phải lúc nào cũng hoàn toàn giống nhau. Một số khách nhận xét đồ uống khá ổn nhưng chưa thực sự nổi bật so với bánh ngọt. Dịch vụ cũng nhận được những ý kiến trái chiều: có người hài lòng với sự nhiệt tình của nhân viên, trong khi những người khác phàn nàn về thời gian chờ món hoặc quy định giới hạn thời gian ngồi vào lúc đông khách.

Vì vậy, nếu định ghé quán vào cuối tuần hay những khung giờ cao điểm, bạn nên chuẩn bị tinh thần có thể phải chờ bàn và hỏi trước về các quy định áp dụng trong ngày.

Bên cạnh những lời khen, dịch vụ cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều

Dù vẫn có những ý kiến khác nhau về giá cả, đồ uống và dịch vụ, bánh ngọt vẫn là điểm được nhiều thực khách nhắc đến khi nói về Eastern and Oriental. Từ những phần cheesecake béo mịn, bánh chocolate đậm vị đến các lựa chọn trái cây và bánh thuần chay, nơi đây có đủ loại để hội mê đồ ngọt khám phá.

Và sau câu chuyện MCK nhất quyết dặn mua bánh đúng tiệm cho buổi ra mắt album, Eastern and Oriental bỗng có thêm một lý do thú vị để được chú ý. Biết đâu, nếu có dịp ghé Hồ Tây, bạn lại tìm thấy món bánh yêu thích của mình tại chính nơi mà nam rapper đã gửi gắm niềm tin cho một buổi tối đặc biệt cùng anh em N0 L4B3L.

Ảnh: Google Review