Chủ tiệm bánh nói thẳng: Người khôn ngoan phải xem kỹ lắm mới mua 4 loại bánh trung thu này

02-10-2025 - 09:30 AM | Sống

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu. Ngoài niềm vui đoàn viên, chuyện khiến nhiều người đau đầu nhất chính là chọn bánh trung thu. Trên thị trường, từ bánh lẻ vài chục nghìn đến hộp quà xa xỉ cả triệu đồng, đủ loại mẫu mã bắt mắt, nếu không tỉnh táo rất dễ “mất tiền oan”.

Mới đây, một chủ tiệm bánh tiết lộ: “Có những loại bánh trung thu, ngay cả người sành sỏi cũng phải suy đi nghĩ lại mới dám mua. Bên ngoài nhìn hào nhoáng, nhưng bên trong có thể có lắm vấn đề”. Đặc biệt là 4 loại dưới đây, dù rẻ cũng đừng ham, kẻo biến tấm lòng thành “cục tức”.

1. Bánh trung thu nhân thịt

Nghe thấy nhân thịt bò, thịt heo thì hấp dẫn, giá lại không hề rẻ. Nhưng thực tế, nhiều nhà sản xuất vì chạy theo lợi nhuận đã dùng thịt kém chất lượng, thậm chí thịt đã ôi. Để che mùi, họ cho thêm hương liệu, chất tạo mùi, thậm chí chất bảo quản. 

2. Bánh trung thu “không đường” 

Nhiều người mua cho bố mẹ vì tin rằng tốt cho người tiểu đường hay cao huyết áp. Nhưng “không đường” thực chất chỉ là bỏ đường cát trắng, thay vào đó là siro ngô, chất tạo ngọt nhân tạo… Đáng nói, bột mì trong bánh vẫn là tinh bột, vào cơ thể vẫn chuyển hóa thành đường. Nghĩa là ăn “không đường” hay “có đường”, lượng calo cũng chẳng khác bao nhiêu.

Chủ tiệm bánh nói thẳng: Người khôn ngoan phải xem kỹ lắm mới mua 4 loại bánh trung thu này- Ảnh 1.

3. Bánh nhân hoa quả

Trẻ nhỏ thường mê bánh trái cây, tưởng rằng có nhiều nhân thật. Nhưng phần lớn chỉ là mứt bí, trộn hương liệu và màu tổng hợp. Ăn vào vừa ngọt gắt vừa chẳng có vị trái cây tự nhiên. 

Nếu muốn cho con thử, tốt hơn nên mua loại bánh tươi ở tiệm làm tại chỗ, ít nhất còn nhìn thấy miếng trái cây thật.

4. Bánh “bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe” 

Nghe thì hay nhưng thực tế lại tiềm ẩn rủi ro. Loại bánh này thường thêm nhân sâm, đông trùng hạ thảo… nhưng không hề có tiêu chuẩn rõ ràng về hàm lượng. Để át đi vị đắng, nhà sản xuất cho thêm đường và hương liệu, khiến người cao tuổi ăn vào chẳng những không khỏe hơn mà còn dễ ảnh hưởng đến đường huyết.

Chủ tiệm bánh nói thẳng: Người khôn ngoan phải xem kỹ lắm mới mua 4 loại bánh trung thu này- Ảnh 2.

Tóm lại, muốn mua bánh trung thu đảm bảo chất lượng, tốt nhất bạn nhất định phải xem kỹ ngày sản xuất, địa chỉ, thành phần và tuyệt đối tránh hàng trôi nổi không nhãn mác. Thật ra, Tết Trung thu đâu phải chạy theo hình thức. Một chiếc bánh giản dị nhưng an toàn, cả nhà quây quần bên nhau, đó mới chính là hương vị đoàn viên đích thực.

Nguồn và ảnh: Aboluowang

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng

Theo Nguyệt Quang

Doanh nghiệp & tiếp thị

