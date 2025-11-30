Nữ ca sĩ “bốc hơi” khỏi Trái Đất ở tuổi 34, biến mất không dấu vết sau tâm thư vạch trần thành viên cùng nhóm

9Muses có lẽ là một trong những trường hợp gây tiếc nuối nhất trong Kpop. Sở hữu toàn chân dài xuất thân giới người mẫu, nhạc hay, visual đồng đều nhưng chính vì công tác quản lý yếu kém từ Star Empire Entertainment, 9Muse gắng gượng giữa thị trường nhạc Hàn nhưng vẫn phải tan rã vào năm 2019.

9Muses hội tụ đủ yếu tố để nổi tiếng nhưng Star Empire đã huỷ hoại tất cả

Xuyên suốt 11 năm hoạt động, 9Muses không chỉ trải qua nhiều đợt thay đổi đội hình mà còn nhiều drama trong nội bộ công ty lẫn nhóm. Và bí ẩn lớn nhất chính là sự biến mất của Lee Sem (sinh năm 1987), thành viên đã rời nhóm vào năm 2014. Cô từng là nữ idol cao nhất lịch sử Kpop với chiều cao ấn tượng 1m76, xuất phát điểm là người mẫu và đảm nhận vai trò hát và rap.

Lee Sem từng là người mẫu trước khi gia nhập Kpop

Quay trở lại khoảng tháng 6/2021, chương trình MMTG phát sóng với loạt sân khấu của những idol đời đầu Kpop như 2PM, After School, 9Muses, SHINee… Trong đó, sự xuất hiện của 9Muses khiến khán giả đặc biệt xúc động khi các thành viên cố gắng tụ họp để cùng đứng chung trên sân khấu.

Lần tái hợp tại MMTG chỉ có 7/14 thành viên, và toàn bộ thành viên đời đầu đều vắng mặt. Họ thể hiện bản hit đình đám Dolls, mang lại khoảnh khắc đáng nhớ và hoài niệm tới người hâm mộ. Tuy nhiên, niềm vui chưa thể trọn vẹn khi Lee Sem lại bày tỏ sự không hài lòng.

Đội hình tái hợp thiếu vắng nhiều thành viên gốc gây tranh cãi lớn

Cụ thể, sau màn biểu diễn, Lee Sem chia sẻ tâm thư trên cá nhân cho biết cô rất vui khi nghe tin 9Muses tái hợp từ Kyungri. Thời điểm đó, bài hát được chọn vẫn chưa chốt. Nhưng khi biết Dolls là ca khúc được mang lên sân khấu, cô không khỏi bất bình: “Điều đó có công bằng với tôi không?”. Lý do là vì Dolls ra mắt trong giai đoạn cô vẫn còn hoạt động trong nhóm, nhưng lần tái ngộ này, cô lại không có mặt. Nhưng 7 thành viên không hề thu âm lại bản mới mà vẫn giữ nguyên giọng hát gốc của Lee Sem.

Lee Sem còn bóng gió nhắc đến một thành viên mà cô cho là thiếu tinh tế: “Gần đây chúng ta vẫn thường đùa giỡn và ôn lại kỷ niệm, trừ chuyện này. Khi tôi đề cập, chị chỉ bảo đang bận tập luyện. Đó cũng là lần đầu tiên chị nhắc về buổi diễn. Lúc nào chị cũng né tránh điều quan trọng. Con người đúng là chẳng thay đổi. Chị luôn là người muốn kiểm soát mọi thứ sau lưng người khác. Vì vậy tôi đã chia sẻ với người thật sự hiểu được cảm giác của mình”.

Đoạn story vạch trần bộ mặt của người "chị" cùng nhóm

Trong nhóm, Lee Sem chỉ kém tuổi Moon Hyuna, nên khi cô dùng cách xưng hô “chị”, cư dân mạng nhanh chóng nghi ngờ người bị ám chỉ chính là Hyuna. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi Lee Sem nhưng sự việc khiến cô nàng cảm thấy mình bị “ra ngoài cuộc”.

Lee Sem được cho là nhắm đến chị cả Hyuna

Dẫu vậy, sau khi bình tĩnh lại, ngày 14/6, Lee Sem đã viết tâm thư gửi lời xin lỗi. Cô thừa nhận bản thân cảm thấy tủi thân và lạc lõng sau khi đã dành rất nhiều tâm huyết cho 9Muses. Cuối cùng, Lee Sem xin lỗi vì đã để cảm xúc tiêu cực chi phối và bộc lộ một cách thiếu kiểm soát.

Kể từ đoạn story vạch trần được đăng tải vào tháng 6/2021, Lee Sem không còn hoạt động trên Instagram hay bất kỳ nền tảng MXH nào khác. Các thành viên 9Muses cho đến hiện tại cũng không còn đề cập đến cô. Lee Sem dường như “bốc hơi” khỏi Trái đất bởi không ai trông thấy, bắt gặp hay có chút tin tức, hình ảnh nào về cựu thần tượng hơn 5 năm qua.

Có người cho rằng vì quá thất vọng nên Lee Sem giờ thu mình, sống 1 cuộc sống bình thường. Một vài ý kiến nhận định Lee Sem ra nước ngoài, bỏ lại quá khứ ở Hàn Quốc.