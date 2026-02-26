Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam: "Tôi phải chịu trách nhiệm cho 200 người đó"

26-02-2026 - 14:50 PM | Lifestyle

"Tùy vào từng vấn đề mà tôi nhún nhường hay không" – Mỹ Tâm nói.

Vừa qua, tại chương trình Tết bền Tết khởi, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ về việc lấn sang sản xuất phim.

Nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam còn so sánh giữa việc làm phim và làm liveshow âm nhạc: "Về sản xuất phim vẫn là lĩnh vực mới, tôi chưa nói được gì nhiều.

Mỹ Tâm

Đầu tiên, tôi sẽ quản lý về nhân sự, chịu trách nhiệm về nhân sự nhiều hơn so với âm nhạc vì đó là cả một tập thể lớn, sinh hoạt cùng nhau trong một thời gian dài.

Tôi phải để ý đến con người, nhân viên của mình xem họ có gặp vấn đề gì không. So với làm phim thì làm một show nhạc thời gian diễn ra ngắn hơn. Mỗi khâu tôi đều liên kết với một công ty để quản lý. Ví dụ làm sân khấu sẽ có công ty khác, nhân sự của công ty tôi chỉ tập trung làm show đó thôi.

Còn làm phim thì tôi phải nhìn tổng thể tất cả 200 người và tôi phải chịu trách nhiệm cho 200 người đó. Tôi thấy khá nặng. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ sức bền. Tôi cứ làm đúng, đi đúng, làm khoa học, đừng có tự phát quá thì sẽ không bền, tức là phải có kỷ luật.

Tùy vào từng vấn đề mà tôi nhún nhường hay không. Có những cái tôi buộc phải tự quyết định. Tôi là người đứng đầu nên phải có sự nhạy bén, xem xét mọi việc để đưa ra quyết định đúng", nữ ca sĩ chia sẻ.

Dù đề cao tính kỷ luận nhưng Mỹ Tâm cũng để cho nhân viên thoải mái tự hoàn thành công việc của mình và khi nào cần ý kiến thì cô mới lên tiếng.

"Tôi tin vào người cộng sự của mình, để họ làm theo đúng chuyên môn của họ. Tôi sẽ có những buổi họp để mọi người thấy nên làm mọi việc ra sao.

Khi nào việc đó không ổn tôi mới họp tiếp, không thì cứ làm theo kế hoạch và tôi để mọi người làm. Có vấn đề gì trục trặc thì tôi mới đứng ra giải quyết. Đó là cách làm việc của tôi. Tôi hiểu được mọi việc mọi người đang làm chứ không phải không biết gì.

Tôi biết hết nhưng cứ để mọi người làm và cho mọi người thấy công việc đó đang đi đến đâu. Tôi cũng không hiểu được nhưng tôi có cảm nhận riêng để nắm được công việc, theo được nó".

