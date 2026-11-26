Những sân khấu được đầu tư công phu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại hay các chương trình thu hút hàng nghìn khán giả thường được xem là thước đo năng lực của một đơn vị tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, khi các tập đoàn đa quốc gia ngày càng chú trọng đến trách nhiệm với môi trường và hiệu quả đầu tư, những yếu tố này có thể không còn đủ để doanh nghiệp Việt tạo lợi thế cạnh tranh.

Trong cuốn sách chuyên môn Phía Sau Ánh Sáng: Hệ Thống Hóa Ngành Sự Kiện Việt Nam, bà Lê Quỳnh Thư, nhà sáng lập kiêm CEO Apex Media, người có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành, đã chỉ ra những thay đổi cần thiết để doanh nghiệp sự kiện Việt từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới đối tác của các thương hiệu toàn cầu. Trong đó, hai yếu tố được đặc biệt chú trọng là phát triển bền vững và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bà Lê Quỳnh Thư, nhà sáng lập kiêm CEO Apex Media, người có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện

Đề xuất tái chế, tái sử dụng ít nhất 70% rác thải, lựa chọn nhà cung cấp trong bán kính 50 km

Sự phát triển của ngành tổ chức sự kiện, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE) và kinh tế trải nghiệm đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, đi cùng với đó là bài toán tiêu thụ năng lượng và xử lý rác thải, đặc biệt là các vật liệu như nhựa dùng một lần, bạt hiflex và tấm formex. Theo bà Lê Quỳnh Thư, sau mỗi đại lễ hội, hàng nghìn đạo cụ, trang phục biểu diễn và vật tư thi công dù còn mới nguyên vẫn có thể trở thành phế thải.

Trong bối cảnh Việt Nam đã thể chế hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cùng với xu hướng áp thuế carbon trên thế giới, áp lực giảm phát thải từ các tập đoàn lớn đang lan rộng đến mạng lưới nhà cung cấp, trong đó có doanh nghiệp tổ chức sự kiện. Theo dự báo được đưa ra, trong giai đoạn 2028–2030, các yêu cầu về giảm tác động đến môi trường, quản lý rác thải và chứng minh khả năng trung hòa carbon có thể trở thành những điều kiện quan trọng trong hồ sơ mời thầu của các tập đoàn đa quốc gia.

Trong bộ khung thiết kế trải nghiệm 5F được giới thiệu trong cuốn Phía Sau Ánh Sáng, bên cạnh hình thức (Form), công năng (Function), hành trình trải nghiệm (Flow) và cảm xúc (Feeling), tác giả Lê Quỳnh Thư nhấn mạnh chữ F thứ 5 – Future (Tính bền vững và Tái sử dụng). Nữ CEO cho rằng đây là thước đo bắt buộc của các agency chuyên nghiệp.

Để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về quản lý sự kiện bền vững ISO 20121:2024 và thuyết phục các hội đồng thẩm định ESG, các đơn vị tổ chức sự kiện cần kiểm soát chặt chẽ 3 định mức vận hành hiện trường bao gồm: quản lý năng lượng và phát thải; quản lý tài nguyên và rác thải; xây dựng mạng lưới nhà cung cấp bền vững.

Cụ thể, các đơn vị tổ chức sự kiện được đề xuất cắt giảm tối thiểu 30% lượng điện năng tiêu thụ và phát thải carbon trực tiếp, sử dụng 100% đèn LED tiết kiệm điện. Máy phát điện tại địa điểm tổ chức sử dụng nhiên liệu sinh học hoặc dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,001S).

Về quản lý tài nguyên, tỷ lệ rác thải được tái chế hoặc tái sử dụng được đề xuất đạt ít nhất 70%, đồng thời loại bỏ chai nhựa dùng một lần và hộp xốp. Toàn bộ vật liệu in ấn được đề xuất sử dụng mực gốc thực vật, chất liệu có khả năng tự phân hủy hoặc thiết kế theo cấu trúc có thể tháo lắp, tái sử dụng nhiều lần.

Ngay cả khoảng cách vận chuyển cũng được tính đến. Nữ tác giả khuyến khích các công ty tổ chức sự kiện chọn nhà cung cấp thiết bị, nhân sự, thực phẩm và quà tặng trong bán kính không quá 50 km tính từ địa điểm tổ chức nhằm hạn chế lượng khí thải phát sinh trong quá trình di chuyển.

Cuốn sách Phía Sau Ánh Sáng: Hệ Thống Hóa Ngành Sự Kiện Việt Nam chỉ ra bộ tiêu chí mới để doanh nghiệp sự kiện Việt tham gia sâu hơn vào mạng lưới đối tác của các thương hiệu toàn cầu

Để những tiêu chí này không chỉ dừng lại ở các cam kết trên giấy, bà Lê Quỳnh Thư đề xuất xây dựng quy trình vận hành xuyên suốt ba giai đoạn, trước, trong và sau sự kiện. Theo đó, ngay từ khâu lập kế hoạch, đội ngũ tổ chức cần thiết kế theo hướng giảm thiểu vật tư, sử dụng bảng kiểm khảo sát xanh để ưu tiên những địa điểm có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên và có sẵn hạ tầng phân loại rác.

Trong quá trình tổ chức, một nhân sự chuyên trách về tiêu chuẩn xanh (Green Marshall) được bố trí để giám sát rác thải thi công của các nhà thầu phụ, điều phối hệ thống phân loại rác ba tầng và phổ biến quy tắc bảo vệ môi trường cho toàn bộ ê-kíp trước khi chương trình bắt đầu.

Đáng chú ý, nữ CEO cũng đề xuất trong vòng 48 giờ sau khi tháo dỡ sự kiện, đội ngũ tổ chức có thể tiến hành cân đo chính xác khối lượng từng loại rác thải, tính toán tỷ lệ tái chế thực tế và số hóa dữ liệu thành báo cáo tác động môi trường, với lượng phát thải được thể hiện bằng kg CO2e (kg CO2 tương đương). Báo cáo này sẽ được gửi tới khách hàng, làm cơ sở chứng minh hiệu quả thực hiện các cam kết về môi trường của doanh nghiệp.

Dùng AI thiết kế trải nghiệm riêng cho từng khách mời, nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt

Nếu các tiêu chí về môi trường đặt ra yêu cầu thay đổi cách vận hành sự kiện, sự phát triển của công nghệ lại thúc đẩy doanh nghiệp chuyển dịch từ việc cung cấp thiết bị, thi công sân khấu sang cung cấp các giải pháp dựa trên dữ liệu.

Theo bà Lê Quỳnh Thư, nếu không chứng minh được hiệu quả đầu tư bằng số liệu thực tế, sự kiện có nguy cơ trở thành khoản chi phí bị doanh nghiệp cắt giảm đầu tiên mỗi khi kinh tế khó khăn. Do đó, thay vì mang đến trải nghiệm giống nhau cho tất cả người tham dự, sự kết hợp giữa AI tạo sinh, công nghệ nhận diện khuôn mặt và phân tích dữ liệu lịch sử có thể giúp đơn vị tổ chức thiết kế hành trình trải nghiệm riêng cho từng khách mời.

Sự thay đổi này cũng đặt ra nhu cầu bổ sung vị trí chuyên gia phân tích dữ liệu sự kiện (Event Data Analyst). Thông qua việc thu thập và quản lý dữ liệu, các đơn vị tổ chức có thể giúp nhãn hàng đánh giá mức độ tương tác, tỷ lệ chuyển đổi của khách tham dự, qua đó đo lường hiệu quả đầu tư của từng chương trình.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng trải nghiệm cho khách mời được nữ CEO nhấn mạnh

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa không gian thực và không gian số cùng công nghệ điện toán không gian đang mở ra những khả năng mới. Chẳng hạn, một diễn giả tại New York có thể tương tác với người tham dự trên sân khấu tại TP.HCM thông qua công nghệ thực tế hỗn hợp. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí tổ chức, mở rộng phạm vi tiếp cận khách mời quốc tế mà còn kéo dài vòng đời của sự kiện trên các nền tảng số.

Theo nữ CEO, những thay đổi về công nghệ và tiêu chuẩn môi trường cũng là cơ hội để ngành sự kiện Việt nâng cao vị thế. Thay vì chỉ đảm nhiệm vai trò thiết kế, thi công sân khấu, doanh nghiệp có thể từng bước trở thành đối tác chiến lược, đơn vị tư vấn giải pháp và xa hơn là sở hữu các tài sản trí tuệ, mô hình sự kiện độc quyền.

“Thắng thầu trong tương lai sẽ thuộc về agency có bộ não sinh thái, chứ không thuộc về kẻ đốt rác hiện trường”, bà Lê Quỳnh Thư đúc kết trong cuốn Phía Sau Ánh Sáng.

Khi các tập đoàn đa quốc gia ngày càng quan tâm đến hiệu quả đầu tư và trách nhiệm với môi trường, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành tổ chức sự kiện của Việt Nam sẽ không chỉ được đánh giá qua những gì khán giả nhìn thấy trên sân khấu, mà còn ở khả năng vận hành, quản lý nguồn lực và tạo ra những giá trị có thể đo lường. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp Việt từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới đối tác của các thương hiệu toàn cầu.