Nữ chính phim 172 tỷ đồng bất ngờ xuất hiện với vai trò mới

Bộ sưu tập gồm 10 thiết kế váy cưới, được NTK Quỳnh Anh cùng đội ngũ sáng tạo trong vòng 2 tháng. Đây là bộ sưu tập đặc biệt, được lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu tay mà NTK Quỳnh Anh đã ấp ủ rất nhiều năm. Mỗi bộ váy cưới không chỉ mang ngôn ngữ thời trang hiện đại mà còn chứa đựng cả câu chuyện văn hóa về các làng nghề và những người nghệ nhân cần mẫn ‘kể chuyện’ qua từng đường kim, mũi chỉ.

Để chụp được những bức ảnh ấn tượng về Huế - mảnh đất di sản văn hóa của Việt Nam - Hồ Thu Anh và ê-kíp đã làm việc liên tục trong 2 ngày tại nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng như lăng Tự Đức, cung An Định... Ê-kíp khai thác các góc kiến trúc đẹp của lăng Tự Đức, một trong những lăng tẩm có kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh hữu tình nhất triều Nguyễn.

Hồ Thu Anh cho biết, mặc dù di chuyển khá vất vả, thậm chí leo bậc thang trong bộ váy cưới ôm sát cơ thể, đuôi váy dài quét đất nhưng khi ngắm nhìn thành quả, cô rất ưng ý. Tình trạng sức khỏe của cô trong 2 ngày làm việc cũng không được tốt do bị cảm lạnh. Vậy nhưng, cô luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành từng shoot hình theo concept của ê-kíp.

Những họa tiết như long, phượng, hoa cúc, áng mây, vốn xuất hiện trong thêu cung đình được NTK Quỳnh Anh đưa lên một mẫu váy cưới.

Diễn viên phim ‘Địa đạo’ yêu thích các mẫu váy cưới cô mặc làm mẫu trong bộ ảnh. Cô cảm nhận được sự sáng tạo của NTK Quỳnh Anh khi đưa nghệ thuật thêu truyền thống Việt Nam kết hợp cùng thêu tambour, làm hoa 3D Nhật Bản, hay công nghệ cắt laser, khiến mỗi bộ váy chứa đựng cuộc đối thoại nghệ thuật - văn hóa thú vị.

Hoa văn trên tường cung An Định khiến mỗi chi tiết thiết kế trên mẫu váy cưới càng thêm nổi bật. NTK Quỳnh Anh cho biết, cô và ê-kíp đã ‘tái cấu trúc’ thêu trong bộ sưu tập theo hướng “Khắc - Khảm - Cắt”, tạo ra lớp lang để kể chuyện qua từng tầng lớp vải vóc hay đường kim mũi chỉ. Khắc (Sculpture) - gỡ bỏ cái thừa, khắc sâu vào bề mặt để bộc lộ bản chất. Khảm (Marquetry) - đưa yếu tố mới vào khoảng trống vừa tạo ra - là xà cừ phản chiếu ánh trăng, hay một mảnh di sản đặt giữa không gian đương đại. Cắt (Layering) - tách lớp để khám phá chiều sâu ẩn giấu bên dưới bề mặt. Mỗi lát cắt là một lần hé mở, để lộ những tầng câu chuyện, màu sắc, và chất liệu chồng lên nhau qua thời gian.

Nghiên cứu và ứng dụng thêu truyền thống vào từng thiết kế váy cưới suốt 7 năm qua, NTK Quỳnh Anh trăn trở việc làm thế nào để biến đổi thêu truyền thống thành một ngôn ngữ đương đại. Cô muốn tạo ra những sản phẩm ứng dụng thêu vượt ra khỏi khuôn khổ thẩm mỹ cũ, có tiềm năng chinh phục thị trường quốc tế mà vẫn giữ được mức giá hợp lý để tiếp cận với đa số công chúng. Bộ sưu tập HER-ITAGE chính là lời giải cho hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy cảm hứng này của NTK Quỳnh Anh.

Bộ sưu tập ứng dụng nhiều kỹ thuật thêu cung đình và truyền thống, từ đâm xô, bó bạt, chặn Cô Ma, thêu sa hạt, thêu nổi mũi, ren cắt lớp, thêu xước, cuốn chỉ, khảm trai… Mỗi kỹ thuật là một ngôn ngữ thủ công riêng, được NTK Quỳnh Anh kết hợp khéo léo để tạo nên những bề mặt chất liệu đa tầng và giàu cảm xúc.

Với tâm huyết tôn vinh và làm mới giá trị phi vật thể của nghệ thuật thêu tay truyền thống, thông qua ngôn ngữ sáng tạo của thời trang, NTK Quỳnh Anh mong muốn đưa kỹ thuật thêu vượt ra khỏi phạm vi bảo tồn đơn thuần để hòa quyện vào dòng chảy của văn hóa và đời sống đương đại.

Bộ sưu tập HER-ITAGE và dự án nghệ thuật cùng tên của NTK Quỳnh Anh là phép chơi chữ kết hợp của ‘Her” (người phụ nữ) và “Heritage” (di sản), phản ánh một góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về mối quan hệ giữa nàng thơ hiện đại và di sản truyền thống. “Her” trong thế giới của thương hiệu Lecia là một biểu tượng về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại với sự hòa quyện của tư duy toàn cầu và sự kết nối sâu sắc với văn hóa cội nguồn.