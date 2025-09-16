Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ diễn viên khó chiều nhất showbiz: Nết ăn uống chẳng giống ai, đầu bếp lương 15 tỷ/năm cũng không chịu nổi!

16-09-2025 - 16:40 PM | Lifestyle

Đây là nữ thần người người nhà nhà đều biết đến, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, không ít ngôi sao sở hữu gia tài bạc tỉ đã tự thưởng cho mình cuộc sống xa hoa tựa vương giả, muốn được thỏa mãn những tiêu chuẩn của riêng mình. Thế nhưng chắc chẳng có ai khó chiều như nàng "Đông Phương Bất Bại" Lâm Thanh Hà, khiến đầu bếp thà từ chối mức lương cực khủng 5 triệu NDT/năm (15 tỷ đồng) cũng không muốn tiếp tục phục vụ cho cô.

Nữ diễn viên khó chiều nhất showbiz: Nết ăn uống chẳng giống ai, đầu bếp lương 15 tỷ/năm cũng không chịu nổi!- Ảnh 1.

Trang 163 hé lộ, ông Simon vốn là đầu bếp tại nhà hàng cao cấp Tiêm Sa Chủy (Hong Kong, Trung Quốc). Khi thấy thông báo tuyển dụng đầu bếp riêng với mức lương "trên trời", ông đã tới thử sức. Simon vượt qua rất nhiều vòng tuyển chọn, mất nửa năm mới đươc chính thức nhận vào và biết được mình có cơ duyên được làm việc cho nữ diễn viên đình đám Lâm Thanh Hà tại căn biệt thự cao cấp trên đỉnh Thái Bình Sơn.

Tuy nhiên, Simon phải ngậm ngùi thừa nhận Lâm Thanh Hà là thực khách bắt bẻ nhất mà ông từng phục vụ. Người đẹp Lục Chỉ Cầm Ma có yêu cầu cực kỳ cao đối với nguyên liệu nấu ăn, cô chỉ chịu ăn những phần tinh túy nhất của thực phẩm. 

Nữ diễn viên khó chiều nhất showbiz: Nết ăn uống chẳng giống ai, đầu bếp lương 15 tỷ/năm cũng không chịu nổi!- Ảnh 2.

Đầu bếp Simon và Lâm Thanh Hà.

Chẳng hạn, Lâm Thanh Hà chỉ ăn phần chồi non ở giữa của rau nên để xào được 1 đĩa rau xanh nho nhỏ, Simon phải hao phí tới gần chục cân rau xanh. Còn về thịt, trên bàn ăn của Lâm Thanh Hà chỉ lấy khoảng 200g phần thịt tốt nhất của động vật, những bộ phận còn lại cô quyết không chạm đũa. 

Hơn nữa, Lâm Thanh Hà yêu cầu mọi nguyên liệu nấu ăn đều phải tươi mới hết mức, từ lúc thu hoạch đến lúc chế biến thành món ăn không được vượt quá 12 tiếng đồng hồ. Trong thực đơn của cô không thể có những thứ được ướp lạnh hay đông lạnh. Nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày dù có sử dụng hết hay không cũng sẽ bị yêu cầu đổ đi hết, không được phép giữ đến ngày hôm sau. Và nếu thực phẩm không đạt được chất lượng tốt nhất có thể thì không chỉ Simon mà tất cả người giúp việc trong biệt thự đều sẽ bị phạt.

Sự bắt bẻ của Lâm Thanh Hà khiến đầu bếp có thâm niên như Simon cũng phải điêu đứng. Nếu không phải vì ông đã hoạt động trong ngành ẩm thực rất nhiều năm và có mối quan hệ rộng rãi thì e rằng khó qua nổi giai đoạn mua sắm đồ ăn.

Nữ diễn viên khó chiều nhất showbiz: Nết ăn uống chẳng giống ai, đầu bếp lương 15 tỷ/năm cũng không chịu nổi!- Ảnh 3.

Điều khiến Simon đau đầu hơn cả là mỗi bữa, Lâm Thanh Hà yêu cầu phục vụ ít nhất 8 món và không được trùng lặp. Tính "sương sương", mỗi tuần, Simon phải chuẩn bị 168 món ăn vừa ngon, vừa dinh dưỡng lại còn phải kiểm soát calo, giúp Lâm Thanh Hà trong việc giữ gìn vóc dáng. Với yêu cầu khắt khe như vậy, sau 4 năm làm việc cho Lâm Thanh Hà, Simon bạc trắng cả tóc và đành ngậm ngùi xin thôi việc dù được trả mức lương "trên trời". Bất chấp việc "Đông Phương Bất Bại" đề nghị tăng tiền lương lên gấp đôi để níu kéo, ông cũng quyết không chịu quay đầu.

Cuộc sống xa hoa lãng phí của Lâm Thanh Hà khiến không ít người chê trách, phàn nàn. Thế nhưng, với bề dày sự nghiệp diễn xuất và sự cống hiến hết mình cho hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn có lượng fan cực kỳ đông đảo.

Nữ diễn viên khó chiều nhất showbiz: Nết ăn uống chẳng giống ai, đầu bếp lương 15 tỷ/năm cũng không chịu nổi!- Ảnh 4.

Lâm Thanh Hà yêu cầu các món ăn không được trùng lặp.

Nữ diễn viên khó chiều nhất showbiz: Nết ăn uống chẳng giống ai, đầu bếp lương 15 tỷ/năm cũng không chịu nổi!- Ảnh 5.

Kết quả là sau 4 năm phục vụ người đẹp, đầu bếp Simon đã bạc trắng đầu, phải bỏ của chạy lấy người.

Nguồn: QQ

Nữ diễn viên suốt 7 năm giấu kín người chồng kém tuổi: Hôn nhân sóng gió nhưng dạy con thì được khen!

Theo Gia Linh

Phụ nữ số

