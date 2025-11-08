Nữ diễn viên lấy chồng kém 11 tuổi: Sở hữu loạt biệt thự, 46 tuổi sinh con đầu lòng, chồng chăm như em bé

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 được biết đến là một diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng của màn ảnh Việt qua hàng loạt dự án như: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Ngôi nhà trong hẻm, Lửa Phật, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Thanh Sói, Tấm Cám chuyện chưa kể...

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống riêng của cô cũng luôn là đề tài được nhiều người quan tâm.

Hôn nhân viên mãn bên chồng kém 11 tuổi

Ngô Thanh Vân kết hôn với Huy Trần – doanh nhân Việt kiều Đức vào tháng 5/2022 tại Đà Nẵng. Dù hơn chồng tới 11 tuổi nhưng họ được xem là một cặp đôi đẹp trong showbiz Việt, nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Nói về cuộc sống hôn nhân của mình với ông xã kém 11 tuổi, nữ diễn viên từng chia sẻ trên báo Đời sống pháp luật: “Hiện tại tôi cảm thấy rất hài lòng khi tìm được người bạn đồng hành mà không tạo cho mình bất cứ sự áp lực nào. Bạn tạo không gian thoải mái để tôi có thể là chính mình”.

Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi.

Chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi vô cùng hạnh phúc.

Nữ diễn viên làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 46.

Báo Vnexpress viết, cả hai có nhiều sở thích chung như du lịch, ẩm thực và làm từ thiện, điều góp phần tạo nên sự đồng điệu trong cuộc sống mỗi ngày.

Sau gần 3 năm kết hôn, đến đầu tháng 5/2025, Ngô Thanh Vân chính thức thông báo mang thai con đầu lòng ở tuổi 46.

Cô nói trên tờ Tiền Phong: “Chặng đường này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là hành trình ý nghĩa, nơi hai đứa học cách thấu hiểu, sẻ chia và cùng trưởng thành”

Về quá trình mang thai, nữ diễn viên sinh năm 1979 từng gặp các tình trạng như khô da, rạn bụng, cơ thể mệt mỏi… nhưng sự đồng hành của ông xã kém tuổi luôn khiến cô vui vẻ, hạnh phúc.

Ngô Thanh Vân chia sẻ với báo Thanh Niên: “Bình thường đã được anh chăm sóc như em bé, đến khi mang thai, anh càng kỹ lưỡng hơn”.

Sở hữu nhiều bất động sản.

Biệt thự và căn hộ cao cấp.

Giàu có với khối bất động sản đáng nể

Báo Vietnamnet viết, không chỉ thành công trên màn ảnh và trong kinh doanh, Ngô Thanh Vân còn được biết đến với khối tài sản bất động sản đáng kể. Cô sở hữu 3 biệt thự và một căn căn hộ cao cấp ở quận 2, trong đó có biệt thự giá “hàng trăm tỷ đồng”.

Một trong những tài sản mà Ngô Thanh Vân từng công khai khoe trên trang cá nhân là căn hộ có diện tích khoảng 150m², view hướng sông Sài Gòn. Đặc biệt toàn bộ nội thất, decor trong nhà đều do chính ông xã kém 11 tuổi của cô lên ý tưởng thiết kế.

Cô chia sẻ trên tờ Sức khỏe đời sống: “Đem cái tính khó tính tỉ mỉ làm phim qua đây thiết kế. Rồi cộng thêm ông Chef cực kỳ chi tiết. Hai đứa chọn từng miếng gỗ từng viên gạch từng màu sơn”.

Có thể thấy, Ngô Thanh Vân có sự nghiệp rực rỡ và cả hôn nhân viên mãn. Tổ ấm của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.