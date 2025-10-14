"Nữ diễn viên phim giờ vàng" bán nhà sau khi chồng đại gia bị bắt

Ngày 14/10, tờ QQ đưa tin An Dĩ Hiên vừa bán đi căn biệt thự hạng sang có giá thị trường 80 triệu TWD (gần 69.000 tỷ đồng) của mình. Đây là tài sản riêng của mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Theo nguồn tin trong giới, An Dĩ Hiên phải bán bất động sản vì cần tiền trang trải cho 2 con đi du học Mỹ. Sau biến cố chồng tỷ phú sòng bạc bị bắt và đi tù 13 năm, An Dĩ Hiên muốn con có môi trường phát triển yên bình, không chịu sự soi mói của người xung quanh. Cô đã chọn được trường quốc tế, có mức học phí 900.000 TWD/năm (780 triệu đồng) cho 2 con ở Mỹ.

Vào tháng 6 vừa qua, người đẹp đình đám bị lộ chuyện túng quẫn đến mức phải nộp đơn xin rút tiền từ tài khoản tiết kiệm có 50 triệu HKD (hơn 162 tỷ đồng) đứng tên chồng. Tuy nhiên, yêu cầu của An Dĩ Hiên bị ngân hàng từ chối vì thiếu giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp hoặc ủy quyền từ Trần Vinh Luyện. Hơn nữa, số tiền này của nằm trong diện tài sản bị đóng băng của tòa án vì cáo buộc Trần Vinh Luyện rửa tiền. An Dĩ Hiên đã khởi kiện ngân hàng, yêu cầu giải phóng số tiền của chồng, nhưng đơn kiện bị bác bỏ do không đúng quy định pháp lý. Không những không rút được tiền, An Dĩ Hiên còn phải mất 1,6 triệu TWD (gần 1,4 tỷ đồng) để trả tiền án phí.

An Dĩ Hiên bán biệt thự thuộc sở hữu riêng của mình để có tiền đưa 2 con sang Mỹ du học. Sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt và đi tù, tất cả tài sản của tỷ phú này đều đã bị tòa án đóng băng

Nguồn tin trong giới cho biết việc bị cả showbiz hắt hủi không dám hợp tác, khán giả tẩy chay, gia đình chồng không hỗ trợ kinh tế và chủ nợ bủa vây, khiến An Dĩ Hiên gặp khó khăn về tài chính. Biến cố lớn khiến cô phải chủ động rút khỏi ngành giải trí, sống kín tiếng và luôn phải che giấu danh tính mỗi khi xuất hiện công khai. Từ 1 minh tinh hạng A được săn đón, nhìn hoàn cảnh sống chui lủi, nhan sắc tàn úa của An Dĩ Hiên hiện tại công chúng không khỏi thương cảm.

An Dĩ Hiên sa sút sau khi gia đình gặp biến cố

An Dĩ Hiên kết hôn với tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện năm 2017. Với khối tài sản 1 tỷ USD (25,4 nghìn tỷ đồng), Trần Vinh Luyện cung phụng An Dĩ Hiên như bà hoàng. Nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để khoe sự giàu có và hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, vào tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện và đồng bọn đã bị bắt giữ. Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng), ảnh hưởng nặng nề với cuộc sống của An Dĩ Hiên.

Trần Vinh Luyện bị bắt ngay trước thềm giao thừa năm 2022 và bị tuyên án ngồi tù 13 năm

Việc chồng vướng vòng lao lý khiến sự kiêu hãnh của An Dĩ Hiên sụp đổ. Bạn bè từng tiết lộ An Dĩ Hiên "lấy nước mắt rửa mặt" sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt. Áp lực dư luận và trách nhiệm với người thân bất ngờ đè nặng lên vai khiến An Dĩ Hiên suy sụp, sức khỏe giảm sút và thậm chí tái phát bệnh tim bẩm sinh.

Ngoài 2 con nhỏ, nữ diễn viên phải chăm sóc cha chồng 90 tuổi và con gái riêng của Trần Vinh Luyện. Chưa kể, An Dĩ Hiên còn bị công chúng nghi ngờ, gièm pha che giấu và dính líu đến hoạt động kinh doanh phi pháp của chồng. Điều này khiến sao nữ phải trốn tránh truyền thông. Cô xóa ảnh gia đình, ngừng cập nhật tài khoản cá nhân suốt 3 năm qua. Thậm chí, nữ diễn viên không xuất hiện tại tòa trong thời điểm chồng bị xét xử hay đi thăm nuôi Trần Vinh Luyện. Từ năm 2023, cô đã ôm con về nương nhờ nhà ngoại, cắt đứt liên hệ với chồng và nhà chồng.

An Dĩ Hiên đã cắt đứt liên hệ với người chồng tù tội và nhà chồng

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" nhờ vẻ đẹp quyến rũ, tài năng diễn xuất và sự nghiệp lẫy lừng. Cô bước chân vào showbiz năm 2000, là gương mặt được khán giả yêu mến qua loạt phim kinh điển giờ vàng ở Trung Quốc như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây Du Ký, Đấu Ngư, Độc Cô Thiên Hạ, Đấu Ngư...

Nguồn: 163