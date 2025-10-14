Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loạt sao Việt chia buồn với diễn viên Minh Tiệp

14-10-2025 - 06:59 AM | Lifestyle

"Ôi… đồng cảm sâu sắc với anh lúc này... ", diễn viên Minh Hương bày tỏ sự đau buồn với diễn viên Minh Tiệp.

Mới đây, diễn viên Minh Tiệp khiến nhiều người xúc động khi đăng tải dòng trạng thái thông báo mẹ anh đã qua đời. Nam diễn viên viết ngắn gọn nhưng nghẹn ngào: "Mẹ ơi… Mẹ về với bố nhé mẹ…".

Ngay sau khi chia sẻ, đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn, động viên anh vượt qua nỗi mất mát lớn. Nhiều nghệ sĩ như divo Tùng Dương, ca sĩ Việt Tú, ca sĩ Ngọ Khuê, người mẫu Lê Hà, MC Trần Quang Minh, diễn viên – MC Đan Lê, MC Phan Anh, diễn viên Trọng Lân, ca sĩ Xuân Hảo… đều để lại bình luận bày tỏ sự cảm thông.

Loạt sao Việt chia buồn với diễn viên Minh Tiệp- Ảnh 1.

Hơn một nghìn người chia sẻ sự mất mát với Minh Tiệp.

"Xin chia buồn cùng anh và gia đình nhé"; "Em xin gửi lời chia buồn cùng anh và gia đình ạ"; "Ui. U về với ông và thế giới người hiền rồi ạ bạn. Chia buồn với bạn và gia đình nhé"; "Ôi… đồng cảm sâu sắc với anh lúc này... Anh nén đau thương lo cho bác được chu toàn anh nhé. Em xin chia buồn cùng anh và gia đình ạ"... là những lời nhắn đầy xúc động được gửi đến nam diễn viên.

Được biết, mẹ của Minh Tiệp mắc bệnh ung thư hơn chục năm, từng phải cắt 3/4 dạ dày. Trong suốt thời gian bà điều trị và chống chọi với bệnh tật, nam diễn viên luôn dành nhiều tình cảm, chăm sóc chu đáo. Vợ anh – người mẫu Thùy Dương – cũng được biết đến là người con dâu hiếu thảo, năm đầu về làm dâu và sống cùng, cô thường dậy từ 5h sáng để bóp chân cho mẹ chồng.

Loạt sao Việt chia buồn với diễn viên Minh Tiệp- Ảnh 2.

Diễn viên Minh Tiệp.

Minh Tiệp sinh năm 1977, quê Thanh Hóa, là cựu sinh viên ngành tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Đài Truyền hình Việt Nam và bước chân vào lĩnh vực phim ảnh từ năm 2001. Những bộ phim gây dấu ấn của Minh Tiệp gồm: Nấc thang mới, Cảnh sát hình sự, Thế giới không có đàn bà, Hà Nội, Hà Nội, Lập trình cho trái tim... Hiện, Minh Tiệp còn giữ vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Ở tuổi ngoài 40, Minh Tiệp có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ và con gái. Sự ra đi của mẹ là mất mát to lớn, để lại trong anh nhiều thương nhớ.

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

