Mới đây, diễn viên Kim Hiền đã chia sẻ một khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống của mình ở Mỹ sau khi ly hôn chồng Việt kiều, trở về đơn thân. Sáng sớm, cô thức dậy đi ăn bún bò và uống cà phê một cách hưởng thụ.

Cô tỏ ra thoải mái ngồi bên ly cà phê buổi sáng và tâm sự: "Chỉ cần ngửi mùi thơm, tôi lại nhớ những buổi sáng ở Việt Nam. Rồi nhấp một ngụm cà phê sữa đá, tự nhiên thấy như mình đang ngồi ở một quán quen hồi trước".

Trong những dòng tâm sự có thể thấy Kim Hiền đang sống cuộc sống độc thân vui vẻ nhưng đâu đó vẫn là nỗi nhớ quê hương.

Diễn viên Kim Hiền (sinh năm 1982) được biết đến là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim Hương phù sa và Mùi ngò gai.

Cô từng kết hôn với doanh nhân Việt kiều Andy Hải Lê vào năm 2014 rồi sang Mỹ định cư. Sau thời gian sống ly thân từ tháng 5/2023, cuộc hôn nhân của cả hai chính thức khép lại theo phán quyết ly hôn của tòa án tại Mỹ vào ngày 17/7/2025 với thỏa thuận đồng nuôi con.

Bước ra khỏi đổ vỡ hôn nhân, nữ diễn viên chọn cuộc sống độc thân bình yên tại Mỹ, tự chủ tài chính bằng công việc kinh doanh online để chăm lo cho hai con.

Ở tuổi 44, cô giữ tinh thần lạc quan khi dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ tại nhà, rèn luyện thể thao và tận hưởng những chuyến du lịch khám phá thiên nhiên. Nữ diễn viên cũng có dịp trở về thăm Việt Nam, xúc động ghi lại những khoảnh khắc đời thường giản dị nơi quê nhà.

Đặc biệt, Kim Hiền xem công việc sáng tạo nội dung trên kênh YouTube cá nhân như một "tình yêu mới", hào hứng bắt đầu lại từ con số không. Qua từng thước phim vlog mộc mạc, cô chia sẻ hành trình xê dịch, góc nhìn sống tích cực và những câu chuyện đời thường gần gũi với người hâm mộ.

Sự thay đổi này cho thấy một Kim Hiền mạnh mẽ, biết yêu thương bản thân và tìm thấy niềm vui tự do sau nhiều thăng trầm tình cảm. Dù rời xa ánh đèn sân khấu trong nước đã lâu, sức hút từ lối sống chân thành vẫn giúp cô duy trì sự kết nối bền chặt với khán giả.

Hành trình mới của Kim Hiền là minh chứng cho sự bản lĩnh của người phụ nữ độc lập, luôn hướng về phía trước.