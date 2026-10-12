Nữ diễn viên SN 1995 quê Phú Thọ: "Em lấy chồng em vì tiền"

Mới đây, Quỳnh Lương thu hút sự quan tâm khi chia sẻ những hình ảnh ông xã Tiến Phát đang bê gạch, sửa sang nhà cửa. Đi kèm loạt ảnh, nữ diễn viên có màn đối đáp hài hước với những người bàn luận về ngoại hình và khả năng lao động của chồng.

Quỳnh Lương vừa có màn đáp trả gây chú ý trên mạng xã hộ

Cô viết: "Các chị nhìn kĩ chồng em đi xem có phải nam vương body 6 múi không mà em đưa tiền cho 'ăn chơi'. Em lấy chồng em vì tiền các chị nhé, chứ bảo em lấy chồng em vì nhan sắc hay tuổi trẻ là em cự á".

Cách nói thẳng thắn, pha chút châm biếm của nữ diễn viên nhanh chóng gây chú ý. Cô tiếp tục lên tiếng bảo vệ chồng trước những nhận xét tiêu cực: "Cái gì ra cái đó, chị có thể bảo chồng em luộm thuộm hoặc tệ chứ không được bảo chồng em lười. Không chồng em lại nghĩ em thuê người comment mang tiếng em".

Quỳnh Lương còn hài hước nhận xét về vóc dáng của ông xã: "May là chủ làm việc bằng cái đầu, chứ với thân hình này mà thuê công nhật ai thuê".

Nữ diễn viên chia sẻ ảnh chồng cặm cụi bê gạch, sửa nhà

Qua những lời chia sẻ này, nữ diễn viên vừa thể hiện sự hài hước, vừa cho thấy cô không muốn chồng bị đánh giá thiếu công bằng. Việc Tiến Phát trực tiếp sửa nhà cũng là hình ảnh đời thường được cô chia sẻ với người theo dõi.

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như Lối nhỏ vào đời, Gara hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Hạnh phúc bị đánh cắp... Trước khi được chú ý với vai trò diễn viên, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc.

Quỳnh Lương và chồng doanh nhân

Chuyện tình cảm của Quỳnh Lương và doanh nhân Tiến Phát nhận được sự quan tâm sau khi cả hai tham gia chương trình hẹn hò Người ấy là ai năm 2023. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi tiến tới hôn nhân, xây dựng tổ ấm chung. Tiến Phát sinh năm 1997 tại Trà Vinh, kém Quỳnh Lương 2 tuổi. Anh được biết đến là một doanh nhân trẻ, hiện đang kinh doanh khu nghỉ dưỡng.

Trong những lần chia sẻ trên mạng xã hội, Quỳnh Lương thường thể hiện tính cách thẳng thắn, dí dỏm khi nói về cuộc sống gia đình. Cô không ngại đưa những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng đến gần hơn với khán giả, từ chuyện tình cảm đến các công việc trong nhà.