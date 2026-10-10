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Nữ diễn viên Việt chia tay tài tử điển trai, 1 mình nuôi con rồi kết hôn với đàn em kém 7 tuổi

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Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô dần ổn định cuộc sống và tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Lê Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Vó ngựa trời Nam, Trận đồ bát quái... Cô được yêu thích nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc, thường đảm nhận những vai diễn có số phận và nội tâm phức tạp.

Trước khi có cuộc sống gia đình ổn định như hiện tại, Lê Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Nam diễn viên sinh năm 1986, sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo và từng là một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Việt. Anh tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình và từng gây ấn tượng với hình ảnh nam tính trên màn ảnh.

Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan kết hôn vào năm 2012 sau khoảng hai năm tìm hiểu. Tháng 9 cùng năm, nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng, đặt tên thân mật là Cà Pháo. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không kéo dài như mong đợi. Năm 2014, Lê Phương đệ đơn ly hôn chồng, khép lại mối quan hệ từng nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Thời điểm đó, chuyện tình cảm của cặp diễn viên liên tục được truyền thông quan tâm. Sau khi chia tay, Lê Phương là người trực tiếp nuôi dưỡng con trai. Từ đây, nữ diễn viên bước vào giai đoạn vừa chăm sóc con, vừa tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất.

Nữ diễn viên Việt chia tay tài tử điển trai, 1 mình nuôi con rồi kết hôn với đàn em kém 7 tuổi- Ảnh 1.

Lê Phương là diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình Việt. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên Việt chia tay tài tử điển trai, 1 mình nuôi con rồi kết hôn với đàn em kém 7 tuổi- Ảnh 2.

Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan kết hôn năm 2012, sau khoảng 2 năm tìm hiểu. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên Việt chia tay tài tử điển trai, 1 mình nuôi con rồi kết hôn với đàn em kém 7 tuổi- Ảnh 3.

Quách Ngọc Ngoan sở hữu vẻ ngoài nam tính phong trần, được khán giả yêu mến. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên Việt chia tay tài tử điển trai, 1 mình nuôi con rồi kết hôn với đàn em kém 7 tuổi- Ảnh 4.

Năm 2024, Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan đường ai nấy đi. Ảnh: FBNV

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Lê Phương dần ổn định cuộc sống và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Năm 2016, cô gặp ca sĩ Phạm Trung Kiên trong chuyến biểu diễn phục vụ các chiến sĩ tại Trường Sa. Khi đó, nữ diễn viên hơn bạn trai 7 tuổi.

Trong những chia sẻ về chuyện tình cảm, Lê Phương từng kể rằng ban đầu cô không quá để ý đến Trung Kiên vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, sự quan tâm chân thành của nam ca sĩ đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Một trong những kỷ niệm được nữ diễn viên nhắc lại là khi cô bị say sóng, Trung Kiên đã mang mì nóng đến cho cô.

Tình cảm của cả hai dần phát triển sau chuyến đi. Dù có sự chênh lệch tuổi tác và Lê Phương từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, cặp đôi vẫn quyết định tiến tới lâu dài. Tháng 8/2017, Lê Phương và Trung Kiên tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà.

Nữ diễn viên Việt chia tay tài tử điển trai, 1 mình nuôi con rồi kết hôn với đàn em kém 7 tuổi- Ảnh 5.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, cô ổn định cuộc sống và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên Việt chia tay tài tử điển trai, 1 mình nuôi con rồi kết hôn với đàn em kém 7 tuổi- Ảnh 6.

Nữ diễn viên Việt chia tay tài tử điển trai, 1 mình nuôi con rồi kết hôn với đàn em kém 7 tuổi- Ảnh 7.

Cô và Trung Kiên tổ chức đám cưới vào tháng 8/2017. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm chung sống, Lê Phương và Trung Kiên vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Nữ diễn viên không ngần ngại kể về những khác biệt trong tính cách cũng như các lần vợ chồng tranh luận. Tuy nhiên, theo chia sẻ của cô, cả hai thường ngồi lại để giải quyết vấn đề thay vì để mâu thuẫn kéo dài.

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông năm 2025, Lê Phương tiết lộ vợ chồng từng có lúc tranh cãi gay gắt đến mức nghĩ tới chuyện chia tay. Dù vậy, sau những lần như thế, cả hai vẫn tìm cách hòa giải và điều chỉnh để hiểu nhau hơn. Cô cũng cho biết Trung Kiên thường là người chủ động làm hòa.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Lê Phương tiếp tục theo đuổi diễn xuất, tham gia các dự án phim truyền hình và sân khấu. Sau thành công của Gạo nếp gạo tẻ, cô vẫn được khán giả nhớ đến qua những vai diễn giàu cảm xúc, có chiều sâu tâm lý.

Nữ diễn viên Việt chia tay tài tử điển trai, 1 mình nuôi con rồi kết hôn với đàn em kém 7 tuổi- Ảnh 8.

Lê Phương và Trung Kiên vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên SN 1985 giải nghệ ở tuổi 39: Giờ làm mẹ đơn thân, sống trong biệt thự mặt tiền ở Sài thành

Theo Minh Ngọc

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Nữ diễn viên

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