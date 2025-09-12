Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ giám khảo khách mời chiếm trọn spotlight tại ‘ghế nóng’ Miss Grand 2025: Diện trang phục dân tộc tự thiết kế với loạt chi tiết đắt giá

12-09-2025 - 17:01 PM | Lifestyle

Nữ giám khảo khách mời chiếm trọn spotlight tại ‘ghế nóng’ Miss Grand 2025: Diện trang phục dân tộc tự thiết kế với loạt chi tiết đắt giá

Sự xuất hiện của NTK Thanh Hương Bùi với trang phục độc đáo, tinh tế khiến khán giả vô cùng ấn tượng.

Tối 11/9 vừa qua, vòng thi Trang phục văn hoá dân tộc - The Grand National Costume trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 đã diễn ra tại TP HCM. Đây là một trong những vòng thi đặc biệt quan trọng, nơi thí sinh trình diễn những thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc để tôn vinh hình ảnh Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả, truyền thông và giới mộ điệu thời trang.

Xuất hiện tại sự kiện với vai trò giám khảo khách mời, NTK Thanh Hương Bùi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không lựa chọn những thiết kế cầu kỳ, cô gây ấn tượng mạnh khi khoác lên mình bộ trang phục lấy cảm hứng từ cổ phục, thể hiện phong cách tối giản nhưng vẫn sang trọng, quý phái. Thay vì sử dụng những đường thêu thùa phức tạp, NTK tập trung vào sự tinh khiết trong từng đường cắt, đồng thời khai thác tối đa ưu điểm của chất liệu.

Bộ trang phục được may từ lụa sơn mài cao cấp, loại chất liệu vốn gắn liền với sự sang trọng và tinh tế. Dưới ánh sáng sân khấu, từng chuyển động của NTK khiến chất liệu phản chiếu óng ánh, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt. Thiết kế vừa mang hơi thở cổ điển, vừa thể hiện nét hiện đại, giúp NTK Thanh Hương Bùi nổi bật giữa không gian sôi động của cuộc thi.

Chia sẻ về lựa chọn trang phục, NTK cho biết: “Trong không gian sôi động của một cuộc thi sắc đẹp hiện đại, bộ trang phục này nổi bật như một điểm nhấn hoài cổ đầy quyền lực và uy nghiêm, hoàn toàn phù hợp với vị trí của một người ‘cầm cân nảy mực’.”

Nữ giám khảo khách mời chiếm trọn spotlight tại ‘ghế nóng’ Miss Grand 2025: Diện trang phục dân tộc tự thiết kế với loạt chi tiết đắt giá- Ảnh 1.

NTK Thanh Hương Bùi xuất hiện ấn tượng với trang phục áo dài mang đậm màu sắc dân tộc

Điểm nhấn quan trọng trong tổng thể chính là chiếc vòng cổ hạt ngọc xanh lục kết hợp cùng hoa tai đồng tông. Sự kết hợp này giúp hoàn thiện hình ảnh sang trọng, thanh thoát và quý phái, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam vừa hiện đại vừa thấm nhuần truyền thống. Đặc biệt, dưới cơn mưa bất chợt trong đêm thi, trang phục càng trở nên lấp lánh và cuốn hút đến kỳ lạ, mang lại cho khán giả một trải nghiệm khó quên.

Lựa chọn trang phục mang tính biểu tượng này một lần nữa khẳng định triết lý thiết kế mà Thanh Hương Bùi theo đuổi: tôn vinh giá trị văn hóa cốt lõi, đưa tinh thần truyền thống hòa quyện với thời trang đương đại theo cách sáng tạo, tinh tế và đầy tính ứng dụng. Đây cũng chính là phong cách đặc trưng giúp tên tuổi cô ghi dấu ấn trong làng thời trang những năm gần đây.

Theo ban tổ chức, NTK Thanh Hương Bùi đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2025 với nhiều vai trò quan trọng: nhà tài trợ trang phục, một trong 5 nhà thiết kế trình diễn bộ sưu tập tại Vietnam Beauty Fashion Fest, đồng thời là giám khảo khách mời đặc biệt tại vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc và đêm Chung kết. Đây được xem là cơ hội để cô vừa thể hiện dấu ấn sáng tạo cá nhân, vừa góp phần nâng tầm hình ảnh của thời trang Việt trên sân khấu quốc tế.

Nữ giám khảo khách mời chiếm trọn spotlight tại ‘ghế nóng’ Miss Grand 2025: Diện trang phục dân tộc tự thiết kế với loạt chi tiết đắt giá- Ảnh 2.

Chia sẻ cảm nhận sau khi theo dõi phần trình diễn của thí sinh, NTK Thanh Hương Bùi bày tỏ: “Tôi khá bất ngờ và thích thú với những thiết kế được thí sinh mang đến hôm nay. Đó không chỉ là thời trang, mà còn là hồn cốt dân tộc được thể hiện tinh tế qua từng tác phẩm. Tôi tin rằng với sự sáng tạo và nhiệt huyết, chúng ta sẽ tìm ra thiết kế ấn tượng nhất để giới thiệu với bạn bè năm châu tại đấu trường quốc tế.”

Trong giai đoạn hiện tại, lịch trình của NTK Thanh Hương Bùi vô cùng bận rộn. Bên cạnh việc đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2025, cô còn gấp rút hoàn thiện bộ sưu tập đặc biệt chuẩn bị trình diễn tại Shanghai Fashion Week SS26 vào trung tuần tháng 10 tới. Đây là sự kiện thời trang quốc tế lớn, quy tụ hàng trăm NTK và thương hiệu từ khắp nơi trên thế giới, là cơ hội để thời trang Việt tiếp tục khẳng định vị thế. Việc góp mặt tại tuần lễ thời trang Thượng Hải đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình sáng tạo của NTK, đưa phong cách tinh giản nhưng giàu bản sắc văn hóa của cô đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nguyên An

Đời sống pháp luật

