BTC Miss Grand Vietnam phản hồi

Ngày 8/9, hình ảnh thi công sân khấu chung kết Miss Grand Vietnam 2025 lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao. Sân khấu được dựng tại một khách sạn khá xa trung tâm thành phố. Khu vực thi công nằm ở sân sau khách sạn, vốn là bãi đỗ ô tô.

Nhiều khán giả cho rằng sân khấu năm nay bị thu hẹp, kém hoành tráng so với các mùa trước, làm dấy lên lo ngại về chất lượng chương trình. Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại TPHCM với sự góp mặt của 35 thí sinh.

Tranh cãi xung quanh Miss Grand Vietnam

Trước những ý kiến trái chiều, bà Phạm Kim Dung - đại diện Ban tổ chức Miss Grand Vietnam - đã lên tiếng phủ nhận thông tin chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra ở bãi đỗ xe ô tô.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra ngày 14/9.

"Địa điểm sân khấu không phải bãi đậu xe như một số trang đưa tin, mà là khu vườn ngoài trời của khách sạn 5 sao, nơi có hồ bơi, vườn hoa và kiến trúc rất đẹp với công năng chính là dùng cho các hoạt động tiệc cưới, event ngoài trời. Những chiếc xe mọi người thấy là xe của ban tổ chức và xe chở đạo cụ vào để dựng sân khấu", bà Dung nói.

Bà Kim Dung cho biết khu vực sân khấu và chỗ ngồi của đêm chung kết rộng bằng cả mặt sàn Nhà thi đấu Phú Thọ, đủ sức chứa cho hai đêm thi lớn là National Costume vào ngày 11/9 và chung kết vào 14/9.

"Tôi tin rằng sân khấu năm nay sẽ không làm mọi người thất vọng, không chỉ đẹp mà còn mới mẻ và đầy cảm hứng, lãng mạn", bà khẳng định.

Trước đó, tại họp báo công bố vương miện, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng tiết lộ nhiều thông tin về công tác tổ chức cuộc thi năm nay. Anh thừa nhận việc lựa chọn địa điểm xuất phát từ bối cảnh kinh tế khó khăn, buộc ban tổ chức phải tính toán kỹ lưỡng để tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, đạo diễn khẳng định chất lượng chương trình không bị ảnh hưởng. "Chúng tôi vẫn đáp ứng về mặt ghi hình, đảm bảo trình diễn để có một đêm thi chỉn chu, đẹp và chuyên nghiệp. Năm nay chúng tôi không tập trung vào số lượng khán giả 6.000-8.000 hay 20.000 người, mà chú trọng vào sự hiệu quả về mặt sân khấu và tiết kiệm nguồn lực", đạo diễn cho biết.

Đạo diễn chia sẻ việc gói gọn toàn bộ hoạt động tại một địa điểm giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí vận hành. Đồng thời, anh mong khán giả cảm thông cho những áp lực, khó khăn mà ban tổ chức đang đối diện.

"Chúng tôi vẫn làm hết sức trong khả năng. Hy vọng khi kinh tế ổn định hơn, các mùa sau sẽ có những sân khấu quy mô", ông Nhật Nam nói.

Sau chung kết Miss Grand Vietnam 2025, tân hoa hậu chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị tham dự Miss Grand International 2025 tại Thái Lan. Vì vậy, ban tổ chức cũng thay đổi tiêu chí chọn người chiến thắng.

"Khoảng thời gian gấp gáp này tạo áp lực cho cả thí sinh lẫn ban tổ chức, nên chúng tôi ưu tiên lựa chọn thí sinh có kinh nghiệm, kỹ năng và tinh thần thi đấu cao", đạo diễn chia sẻ thêm.

Phản hồi về vụ việc của Hoa hậu Thùy Tiên

Bên cạnh những tranh cãi xung quanh cuộc thi Miss Grand Vietnam, phía đơn vị cũng phản hồi những thông tin liên quan đến vụ án của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên .

"Những ngày qua, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, một số thông tin trên truyền thông và mạng xã hội đã giật tiêu đề suy diễn, cắt ghép. Điều này khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty Sen Vàng và cá nhân bà Phạm Thị Kim Dung" - thông báo từ phía bà Kim Dung cho biết.

Phía bà Kim Dung đã trích dẫn nguyên văn kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an: “Các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của công ty Chị Em Rọt, không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của công ty Chị Em Rọt, việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho công ty Sen Vàng".

Phía bà Kim Dung và công ty Sen Vàng khẳng định không biết, không liên quan đến quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ kẹo Kera.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đến ngày 7/3, sau khi Thùy Tiên nhờ công ty Sen Vàng (là đơn vị quản lý Thùy Tiên) ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024, bà Kim Dung đã chỉ đạo Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm soạn thảo hợp đồng và giao cho Dương Đình Phan ký Hợp đồng dịch vụ số 267/HĐDV/SV-2024 đề ngày 5/12/2024 để giúp giữ gìn hình ảnh cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng và bốn cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

"Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung, Dương Đình Phan, Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015”, kết luận điều tra cho biết.