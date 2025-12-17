Nữ hành khách TPHCM đánh rơi 5 chỉ vàng khi đi vệ sinh ở sân bay

Ngày 17-12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết đã tiến hành trao trả một lắc vàng đeo tay có trị giá hơn 5 chỉ cho một hành khách đi máy bay đánh rơi tại nhà vệ sinh sân bay Phú Bài, TP Huế.

Lực lượng An ninh hàng không sân bay Phú Bài trao trả chiếc lắc tay 5 chỉ vàng cho nữ hành khách.

Trước đó, vào tối 15-12, lực lượng An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã tiếp nhận thông tin về một hành khách bị đánh rơi tài sản là trang sức có giá trị. Vị hành khách này tên là V.T.B. (trú tại TPHCM) vừa đáp chuyến bay VN1374 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ TPHCM ra Huế và đánh rơi chiếc lắc đeo tay bằng vàng có giá trị hơn 5 chỉ vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng an ninh hàng không đã khẩn trương thực hiện các biện pháp truy tìm, phối hợp xác minh làm rõ vụ việc và xác định được tài sản bị đánh rơi trong quá trình nữ hành khách đi vệ sinh tại sân bay Phú Bài. Ngay lập tức lực lượng an ninh hàng không đã tiến hành bàn giao, trao trả đầy đủ chiếc lắc tay 5 chỉ vàng cho chị V.T.B theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, chị V.T.B bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp, tận tụy của lực lượng An ninh hàng không – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế.

Trước đó, vào ngày 5-12, An ninh hàng không sân bay Phú Bài cũng giúp một hành khách ở Hà Nội tìm lại được số tiền 110 triệu đồng để quên ở sân bay này sau khi đáp chuyến bay VN1541 từ Hà Nội đến Huế.