Nữ hoàng sân khấu miền Nam: Không biết đếm tiền, đi hát chỉ giữ 1 đồng

Mới đây, tại chương trình Hẹn cuối tuần, NSƯT Hữu Châu đã chia sẻ về cô ruột mình là cố nghệ sĩ Thanh Nga – người được mệnh danh là nữ hoàng cải lương, huyền thoại sân khấu miền Nam.



Anh nói: "Hồi bé tôi sống như một công tử. Gia tộc tôi là một trong Ngũ đại gia của cải lương Nam Bộ. Chỉ cần nói tới cái tên của nghệ sĩ Thanh Nga thôi, mọi người đều biết gia tộc tôi như thế nào.

Thực sự hồi tôi còn nhỏ là hoàng kim của cải lương. Gần 30 năm gia tộc tôi ở trên đỉnh cao hoàng kim vào thập niên 50, 60, 70. Tôi đi học ở trường xịn, có xe hơi đưa đón mỗi ngày. Tôi còn có vú nuôi riêng, được cưng chiều, sung sướng lắm.

Tôi gọi nghệ sĩ Thanh Nga là má Ba. Má Ba ngày đó vô tư lắm. Má Ba không biết đếm tiền. Từ nhỏ tới lớn, má Ba làm cái gì cũng là do bà nội tôi (bà bầu Thơ lừng danh) lo hết. Bà nội lo hết cho má Ba, ăn gì thì bà mua đó.

Tới khi má Ba lấy chồng, mọi thứ cũng là dượng tôi (chồng Thanh Nga) lo. Hồi xưa, một suất hát của má Ba được 42 đồng, một số tiền cũng nhiều. Toàn bộ tiền cát xê đó dượng tôi giữ hết, chỉ đưa lại cho má Ba một đồng để mua sầu riêng ăn vì má Ba thích ăn sầu riêng.

Má Ba mê sầu riêng và nhãn lắm nhưng bà nội tôi lại không cho ăn vì ăn nóng lắm, ảnh hưởng đến giọng. Vì thế nên má Ba hay ăn lén, không để bà nội biết được.

Nói chung má Ba nổi tiếng nhưng vô tư lắm. Về nghề thì chắc chắn tôi không phải nói hay bàn gì về má Ba. Đúng là, trời sinh má Ba ra để đi hát nên má Ba không biết gì khác, chỉ biết đi hát, làm nghề.

Sau này, càng lớn lên tôi càng hiểu được những điều đó về má Ba và chính tôi cũng vậy".

Thanh Nga (1942 – 1978) là một huyền thoại không thể phai mờ của sân khấu cải lương Việt Nam, người được mệnh danh là "Nữ hoàng sân khấu" và "Huyền thoại trăm năm có một".

Bà tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật danh giá, là con gái của bà Bầu Thơ, trưởng đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga lừng lẫy một thời. Với tài năng thiên bẩm, nhan sắc khuynh thành và lối diễn xuất tinh tế, đầy nội lực, Thanh Nga nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng, chinh phục mọi tầng lớp khán giả.

Từ vai sơn nữ Phà Ca trong Người vợ không bao giờ cưới mang về cho bà giải Thanh Tâm triển vọng (1964), đến vai Giáng Hương trong Sân khấu về khuya đoạt giải Thanh Tâm xuất sắc (1966), Thanh Nga đã ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn kinh điển. Đặc biệt, vai Trưng Trắc trong vở Tiếng trống Mê Linh và Kim Anh trong Đời cô Lựu vẫn được xem là những chuẩn mực khó vượt qua. Sự kết hợp ăn ý của bà với các kép chính khác đã tạo nên những tác phẩm "cháy vé" suốt thời kỳ hoàng kim của cải lương miền Nam.