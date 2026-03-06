Nữ kỹ sư bàng hoàng phát hiện ung thư ở tuổi 25 - đây là triệu chứng duy nhất cô gặp phải

Ở tuổi 24, việc mắc ung thư là điều cuối cùng mà Paige Seifert nghĩ tới – đặc biệt khi bác sĩ từng trấn an rằng máu trong phân của cô chỉ là do bệnh trĩ.

Seifert, một nữ kỹ sư đến từ Denver, Mỹ, đã hai lần đến gặp bác sĩ gia đình vì tình trạng đi ngoài ra máu đáng lo ngại vào tháng 8/2024, nhưng mãi 5 tháng sau cô mới biết mình bị ung thư.

Cô kể: “Tim tôi như rơi xuống khi họ nói rằng tôi bị ung thư. Tôi nhận thấy có máu trong phân khoảng sáu tháng trước khi được chẩn đoán và nghĩ đó chỉ là trĩ.”

“Tôi đã đi khám và bác sĩ nói tôi còn quá trẻ để đó có thể là ung thư, nên họ cho rằng đó chỉ là trĩ.”

Seifert trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Bệnh trĩ xảy ra khi các mạch máu trong những “đệm” mô giúp đóng kín ống hậu môn bị phình to do áp lực. Tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, chủ yếu là táo bón, mang thai, ho mạn tính và nâng vật nặng.

Để chắc chắn, đến tháng 1/2025, Seifert đã đến khám với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Tại đây, các bác sĩ thực hiện nội soi đại tràng và ngay lập tức phát hiện khối u trong đại tràng, chẩn đoán cô mắc ung thư đại tràng.

Ung thư đại trực tràng, còn được gọi là ung thư ruột, đang gia tăng ở người trẻ tại Anh và nhiều quốc gia khác.

Đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở Anh, có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong ruột già, bao gồm đại tràng và trực tràng.

Mỗi năm có khoảng 44.000 người được chẩn đoán mắc bệnh tại Anh và khoảng 17.000 người tử vong vì căn bệnh này trong cùng khoảng thời gian.

Các dấu hiệu ban đầu thường bao gồm:

Thay đổi kéo dài trong thói quen đi tiêu (tiêu chảy hoặc táo bón) Có máu trong phân Đau bụng Mệt mỏi Sụt cân không rõ nguyên nhân

Theo thời gian, béo phì, ít vận động và uống rượu đều được chứng minh làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

“Kịch bản tồi tệ nhất”

Nhớ lại thời điểm biết mình bị ung thư, Seifert nói: “Ban đầu tôi nghĩ rằng dù chuyện gì đang xảy ra thì ít nhất cũng không phải ung thư. Nhưng đó lại là kịch bản tồi tệ nhất.”

“Khi bác sĩ tiêu hóa của tôi thực hiện nội soi đại tràng, ngay khi đưa ống vào, ông ấy đã nhìn thấy khối u và biết ngay đó là ung thư. Tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và ông ấy đến nói với tôi rằng đó ‘chắc chắn là ung thư’.”

Sau khi được chuyển đến bác sĩ ung bướu và thực hiện chụp MRI để kiểm tra xem ung thư đã lan rộng hay chưa, Seifert được thông báo rằng cô mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3.

Cô kể: “Tôi đang tham gia một cuộc thi trượt tuyết cùng bạn bè. Tôi kiểm tra điện thoại và đọc thấy dòng chữ ‘ung thư giai đoạn 3’. Tôi cảm thấy buồn nôn. Đó là cảm giác tôi chưa từng trải qua trong đời.”

“Tâm trí tôi lập tức nghĩ: ‘Liệu mình có chết không?’ Đó là một cảm giác khủng khiếp. Điều này cũng rất khó khăn với bố mẹ tôi; họ sống ở phía bên kia đất nước, nên họ rất căng thẳng nhưng vẫn cố gắng bay đến thăm tôi nhiều nhất có thể.”

Seifert bắt đầu 12 đợt hóa trị vào tháng 2/2025.

Đến giữa quá trình điều trị, việc hóa trị được tạm dừng để cô có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u vào tháng 7/2025.

Cô nói: “Vào mùa hè, các bác sĩ đã cắt bỏ khối u cùng khoảng 30cm đại tràng của tôi. Sau ca phẫu thuật, tôi tiếp tục điều trị và hoàn thành liệu trình cách đây hai tuần.”

“Một tuần sau khi kết thúc điều trị, tôi được chụp chiếu kiểm tra và kết quả cho thấy ung thư đã thoái lui.”

Seifert đã hoàn thành quá trình điều trị ung thư với kết quả rất khả quan.

“Thể thao đã giúp tôi vượt qua”

Cô cho biết khối u đã được loại bỏ hoàn toàn.

“Các bác sĩ cũng đã cắt bỏ 37 hạch bạch huyết để xét nghiệm. Ung thư của tôi đã biến mất và các chỉ số tái phát đều âm tính.”

Seifert nói cô cảm thấy “nhẹ nhõm” khi nhận được kết quả rõ ràng. Cô cũng cho biết niềm đam mê thể thao – bao gồm trượt tuyết và leo núi – đã giúp cô vượt qua quá trình chẩn đoán và điều trị.

Cô chia sẻ: “Đó là cảm giác nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong chốc lát. Mắc ung thư ở tuổi 24 khiến tôi cảm thấy như thể mình có thể sẽ mắc lại lần nữa. Tôi vẫn gặp một số biến chứng kể từ khi có kết quả sạch bệnh; dù ung thư đã biến mất nhưng tôi vẫn phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe khác.”

“Tôi thực sự tin rằng lối sống năng động đã giúp tôi vượt qua năm vừa qua. Nếu có một ngày tâm trạng tệ, tôi sẽ đi chơi thể thao – tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có thể thao.”